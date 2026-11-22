肉末燉里芋、醬燒小芋頭、魷魚燉里芋等等，燉煮料理的變化十分豐富。里芋（小芋頭）雖然口感黏滑綿密、極具飽足感，但在薯芋類中熱量卻相當低，且富含膳食纖維，十分健康。

象徵子孫繁榮的吉祥食材

里芋的原產地為印度東部至中南半島等熱帶地區。其傳入日本的歷史相當悠久，相傳在繩文時代便已從中國或南方傳入，歷史比稻作還要古老。相對於在山野中採集的山藥（山芋），因在村落（里）栽培而得名「里芋」。

里芋不會結種子，而是透過種芋進行營養繁殖。由於種芋會長出「母芋」，周圍又會密密麻麻地長出「子芋」，接著再長出「孫芋」，這般景象象徵著子孫繁榮，因此常被用於正月年菜（御節料理）等喜慶宴席上。

母芋與子芋黏結成一塊的「八頭芋（八ツ頭）」，口感鬆軟、風味絕佳，是里芋之中的高級品種，常用於正月年菜的燉煮料理（煮〆）等菜餚中。而京料理的高級食材「蝦芋（エビイモ）」，則因微彎的形狀與條紋酷似蝦子而得名。

由於自古便開始栽培，里芋也經常出現在日本各地的傳統節慶活動中。中秋明月便有「芋明月」的別稱，人們會供奉水煮里芋，祈求來年五穀豐登。

在以山形縣為中心的日本東北地區，「芋煮會」是極受歡迎的秋季戶外活動。在稻米收割季結束、寒冬來臨之前，親朋好友會聚在一起，熱熱鬧鬧地共度歡樂時光。

〈筑前煮〉

除了里芋之外，還加入了竹筍、牛蒡、紅蘿蔔、蓮藕等根莖類蔬菜，以及蒟蒻、雞肉等豐富食材，是極具飽足感的經典燉煮料理。

〈里芋燉魷魚〉

即使不另外準備高湯，里芋也能充分吸收魷魚的鮮味，煮出令人垂涎的美味。

〈肉末燉里芋〉

以醬油和味醂調出鹹甜滋味。雖然過去是家常菜的經典，但講求「省時」的現代人，或許更傾向直接在百貨公司地下美食街購買？

〈日式什錦燉菜（煮〆）〉

以象徵「子孫繁榮」的吉祥食材里芋為主角，搭配深植地底的根莖類蔬菜一同燉煮而成的日式什錦燉菜，寄託著期盼家人和睦相處、生活安穩的祝願，是正月年菜（御節料理）中不可或缺的一道佳餚。

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