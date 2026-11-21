鮭魚捕撈的旺季在秋天，稻米的收穫期也在秋天。將來自大海的紅色寶石鋪在最美味的新米上享用。感謝大自然的恩惠！

守候為了產卵而洄游歸來的鮭魚

誕生於日本東北或北海道河川的鮭魚，會在阿拉斯加灣或白令海洄游3至5年，再為了產卵而返回出生的河川。9月至10月是沿岸捕捉正準備溯河而上的鮭魚的「秋鮭漁」最盛期。從雌鮭腹部取出的卵巢，作為略顯奢華的配飯良伴享有極高人氣，甚至被譽為「海中紅寶石」。

從魚腹取出、仍包覆在卵巢膜中的狀態稱為「筋子」；將其從薄膜上剝離並細心拆散成一粒粒的，則稱為「鮭魚卵（イクラ）」。

在市場上以「筋子」之名流通的，主要是將產季初期捕獲的小顆粒魚卵以鹽醃製而成的加工品，特徵是濕潤且帶有黏稠感的濃郁口感。依地區不同，也有人會做成味噌漬或酒粕漬來享用。

不僅與白飯堪稱絕配，作為日本酒的下酒菜更是別有一番風味的極品。

另一方面，「鮭魚卵（イクラ）」則多半使用臨近產卵期、顆粒較大的魚卵。薄膜在口中「啵」地一聲爆開的爽脆口感是其最大特色。順帶一提，日文中的「イクラ（Ikura）」源自俄語，意為「魚卵」或「細小顆粒狀的物體」。在一般零售店裡，多販售浸泡在以醬油為基底的調味汁中的醃漬品。

〈軍艦卷〉

由於顆粒容易散落、不適合做成握壽司，因此便在醋飯周圍繞上一圈海苔，再將鮭魚卵盛放在上方。如果是這麼和平的「軍艦」，真希望它們能大舉壓境而來呢！

〈飯糰〉

左邊是鮭魚卵，右邊是筋子。無論在飯糰專賣店或便利商店，都是價格稍微高一點的配料，讓人想作為生活中的小小奢華來細細品嚐。

〈鮭魚・鮭魚卵丼〉〈海膽・鮭魚卵丼〉

將食材鋪滿到幾乎看不見底下的白飯，堪稱至高無上幸福的一碗。

〈法式開胃小點（Canapé）〉

只要點綴上那抹光澤亮麗的鮮紅，料理瞬間就會變得華麗起來。不僅限於開胃小點，鮭魚卵也常為各類前菜或散壽司增添繽紛色彩。

〈自製醬油漬鮭魚卵〉

一到10月至11月左右，超市便會擺出生筋子。只要使用加了鹽的溫水，要將魚卵顆粒從卵巢膜上剝離其實出乎意料地簡單。如此一來，就能做出不含防腐劑或添加物、且符合自己喜好的醬油漬鮭魚卵。雖然得花費一點工夫，卻能盡情享受到市售商品所沒有的絕佳風味。

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