2027年的干支為「丁未（羊）」。干支最初源自於古代中國的思想「陰陽五行說」。在現代的日本，儘管已鮮少提及「十干」，但與動物相結合的「十二地支（十二生肖）」，卻經常被應用於賀年卡的插圖，或作為象徵該年度的代表性角色，其概念甚至已深植於稚童心中。藉著羊年到來之際，在此為您介紹關於羊的各種點點滴滴。

未時／未的方位

「未」是從「子」開始算起的十二地支中第8個。干支最初也被用來標示年、月、日、時間與方位，「未時」大約是指下午1點至下午3點這2個小時。方位則是西南偏南。

十二生肖中最令人感到陌生的動物

羊首度被引入日本是在西元599年。《日本書紀》中記載，百濟國曾將駱駝、驢馬各1頭、羊2頭、以及白雉（白色的雉雞）1隻作為貢品獻給日本。

其後，雖然也曾有作為來自大陸的貢品贈與或引進的紀錄，但由於羊無法像牛、馬般用於農耕或搬運貨物，且當時並無加工羊毛的技術，因此始終未能作為家畜普及下來。

儘管因為名列十二生肖中，讓人們具備了「有一種名為羊的動物」的知識，但實際親眼見過的人卻寥寥無幾。在室町時代將十二生肖動物擬人化的繪卷中，登場的竟是一隻留著長長下巴鬍鬚、穿著華麗和服，「怎麼看都是山羊！」的動物。而進入江戶時代後所編纂的百科全書《和漢三才圖會》等文獻中，關於羊的條目插圖也強烈呈現出山羊的特徵。

日本開始正式進口羊隻，是在明治維新之後的事。隨著甲午戰爭（日清戰爭）、日俄戰爭以及第一次世界大戰的爆發，出於對軍需物資的需求，政府開始鼓勵飼養羊隻。第二次世界大戰後，因糧食與衣物短缺而再度鼓勵養羊；但隨著戰後復興步入經濟成長期，進口羊毛不僅價格較為低廉且品質優良，導致國內羊毛產量再度急遽下滑，飼養頭數也一路銳減。

就這樣，從古代至現代，羊始終未能占據作為家畜的主要地位。異於馬或牛，日本幾乎沒有帶有「羊」字的地名、姓氏或慣用語，這或許也象徵著日本與羊之間的關係相當淡薄。

【羊羹】

將紅豆餡揉捏後以寒天凝固而成，是和菓子的代表作。為什麼會用「羊」字呢？這原本是指加入了「羊」肉的「羹（熱湯）」。相傳這是在鎌倉時代至室町時代期間，由留學中國的禪僧傳入日本，但因日本佛教禁食肉類，故將紅豆仿作成羊肉來替代，這便是羊羹的起源。

【成吉思汗烤羊肉（Jingisukan）】

以第一次世界大戰為契機，北海道因國策推動而盛行飼養綿羊，然而在面對進口羊毛與化學纖維的價格競爭中敗下陣來，導致北海道內逐漸從飼養綿羊轉向為獲取羊肉而飼養。「成吉思汗烤羊肉」正是為了擴大當時的羊肉消費而扎根，如今說它是北海道的鄉土料理也不為過。從春季到夏季，到處都在舉辦能在戶外享用成吉思汗烤肉、藉此深化情誼的「成吉思汗派對（Jinpa）」。

【羊蹄山】

標高1898公尺。以「蝦夷富士」之名廣為人知，是一座形狀勻稱的圓錐形複式火山，也是二世谷（新雪谷）地區的象徵性存在。據說全國有300至400座將當地山岳冠上「富士」之名的鄉土山峰，而其中就屬這座山的外貌與富士山最為相似。

其最初在愛努語中被稱為「Machineshiri（女山）」。大和民族將其命名為「後方羊蹄山（Shiribeshiyama）」，但因漢字讀音太過困難，為了簡化而開始被稱為「羊蹄山（Youteizan）」。

自1912年將滑雪傳入日本的雷爾希（Lerch）中校登頂以來，如今這裡冬天吸引著越野滑雪客，夏天則有來自全世界的登山客造訪。