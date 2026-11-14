以2013年獲聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為非物質文化遺產為契機，日本料理的人氣在全球持續擴張，海外能品嚐到日本料理的餐廳數量已高達18萬家。日本人最想推薦給外國人的料理正是「壽司」。如果可以的話，希望能讓他們享受到與在日本當地品嚐時完全相同的品質與風味。

製造並販售壽司醋飯糰及白飯盛裝等米飯加工機器人的鈴茂器工（東京都中野區），於9月中旬針對全國600名20歲以上民眾，實施了關於日本料理與壽司的意識調查。

聽到「日本料理」最先聯想到的食物，以「壽司」的80.0%遙遙領先居冠。其次為「天婦羅」57.2%、「味噌湯」44.3%。從年齡層來看，所有世代皆以「壽司」位居第1，在60歲以上族群中更高達88.3%，逼近9成。

在「最想推薦給外國人的日本料理」方面，同樣由「壽司」68.2%、「天婦羅」42.0%包辦前2名。「涮涮鍋・壽喜燒」26.0%、「拉麵」24.0%、「飯糰」23.7%則擠進前5大。而在「最先聯想到」中位居第3的「味噌湯」，在此項目則以21.3%低迷於第8名。

關於日本料理「希望能讓外國人體驗・了解」的事項，以「品嚐與日本當地相同風味及品質的料理」48.8%最多。從20多歲的30.0%到60歲以上的65.0%，呈現出年齡層越高、比例越高的趨勢。

在海外推廣壽司時，若難以兼顧「與日本相同的品質・風味」與「實惠的價格」，關於其優先考量事項，回答「即使價格較高，仍優先考量品質・風味」35.3%與「硬要說的話，優先考量品質・風味」34.5%兩者合計達約7成。另一方面，認為應優先考量「實惠的價格」的比例總計僅占15.8%。