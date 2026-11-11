一掃2025年創紀錄的漁獲歉收陰霾，2026年的氣仙沼港（宮城縣）正因鰹魚大豐收而熱鬧非凡。鰹魚在海外雖常被製成罐頭等加工食品廣受喜愛，但在日本，人們多以生魚片或炙燒（たたき）來品嚐其當季鮮美。我們走訪了這座長年雄踞日本生鮮鰹魚卸貨量榜首的港都，一探其深厚的飲食文化。

揮別創紀錄歉收，迎來大豐收

正值「秋鰹（秋季南下的迴游鰹魚）」的季節。清晨的魚市場裡，閃耀著銀色光芒的魚體接連不斷地被運送進來。魚群沿著輸送帶移動，水產從業人員正熟練俐落地進行分級挑選。

位於宮城縣東北部、面臨太平洋的氣仙沼市。9月時甚至有單日卸貨數百噸鰹魚的盛況，一掃前一年創紀錄的歉收陰霾，港口已全面恢復了往日的活力。

鰹魚與鮪魚同屬鯖科的迴游魚類。廣泛分布於全球熱帶與亞熱帶海域，英文稱為skipjack tuna，在歐美主要以罐頭等形式販售。2024年包含冷凍鰹魚在內的卸貨量前段班港口，依序為第1名燒津（靜岡縣）、第2名枕崎（鹿兒島縣）、第3名山川（鹿兒島縣），以及第4名氣仙沼（宮城縣）。

在日本周邊海域，春季時牠們會乘著黑潮沿太平洋沿岸北上。在浮游生物豐富的三陸外海至北海道外海一帶蓄積脂肪後，再於秋季南下。鄰近氣仙沼漁港的三陸外海是優良的漁場，初夏的「初鰹」與秋季的「秋鰹」，皆成了讓人感受季節更迭的風物詩。

氣仙沼長年來作為日本代表性的生鮮鰹魚港而廣為人知。至2024年為止，其生鮮卸貨量已連續28年高居日本第一。然而，2025年的生鮮鰹魚卸貨量卻較前一年銳減86%，僅剩4372噸，將龍頭寶座拱手讓給了千葉縣的勝浦漁港。據宮城縣水產技術綜合中心表示，原因是北上至日本近海的魚群減少了。

持續約8年之久的黑潮大蛇行現象已於2025年4月結束。一般認為，黑潮洋流路徑的改變影響了漁場的生態環境。

到了2026年，情況出現了急遽轉變。正如國立研究開發法人「水產研究・教育機構」在產季前對游至常磐與三陸外海的鰹魚群所作的預測——「將超越前一年，達到過去10年的平均水準」般，氣仙沼漁港的卸貨量出現了戲劇性的復甦。據報導指出，截至9月的累計生鮮鰹魚卸貨量已躍居全國榜首，時隔2年重返年度日本第一的期待感正持續升溫。