捲起、包裹、灑上：海苔料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

從高級壽司到平民蕎麥麵，海苔是和食中不可或缺的食材。

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→ 「海苔：自東京興起的養殖於戰後擴大——海洋香氣、營養與鮮味凝縮於一身」

飯糰

日本速食的代表作。超商飯糰利用獨特的包裝方式，讓人能在享用前一刻才裹上海苔，那種香酥脆口固然美好；但海苔與米飯融為一體般濕潤綿密的口感，也別有一番風味。



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海苔飯捲與手捲壽司

在海苔鋪上醋飯，以喜愛的餡料為核心，用「竹簾」捲成筒狀。加入多種餡料、色彩豐富的太捲壽司能為慶祝場合增添光彩。手捲壽司則是使用裁切成手掌大小的海苔，輕輕包裹即可。只要在餡料上發揮巧思，作為華麗的派對料理也相當受歡迎。



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軍艦卷

將捏成小塊的醋飯側面用海苔包覆，再於上方鋪放質地柔軟的食材。因從側面看外形酷似軍艦而得名。海膽與鮭魚卵軍艦卷的「戰鬥力」是不是堪稱最強呢？



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磯邊炸（磯辺揚げ）

將食材用海苔包裹後下鍋油炸，就能做成帶有濃郁海洋香氣的「磯邊炸」。山藥、雞肉丸等食材皆可自由活用。



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磯邊餅

將烤過的年糕沾裹醬油後用海苔包起來即可。一到冬天就讓人忍不住想品嚐。



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蕎麥麵等的點綴配料

將切成細絲的海苔灑在蕎麥麵、烏龍麵或親子丼上，不論是風味或外觀都會大幅提升。作為和風改良的披薩或義大利麵配料也是不可或缺。



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雖然同為點綴配料，但在大阪燒、章魚燒、日式炒麵等料理中，習慣搭配俗稱的「青海菜（あおさ）」是定番做法。青海菜作為味噌湯等的配料也極受歡迎。



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標題圖片：佐賀縣觀光聯盟提供