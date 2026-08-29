比栗子還美味？：番薯料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

透過慢火烘烤或曬乾來帶出甜味，是自古以來的智慧。如今也出現了光是直接烘烤就如蜜般甜美的品種，拿來做成料理或許還有些可惜呢。

關於食材的詳細介紹，請點閱以下：

→「番薯：從糧食短缺的救世主進化得甜美美味──日本獨有品種亦備受海外關注」

烤番薯

最受歡迎的吃法。過去用鋁箔紙包著放在營火或電暖爐上慢火烘烤是冬季的一大樂趣，但近年來已成為在超市或蔬果店等地全年販售的人氣商品。依品種不同，口感也有「鬆軟綿密系」與「綿密黏稠系」等差異，比較品嚐也別有一番樂趣。

番薯乾

將蒸熟的番薯切薄片或切塊後曬乾的加工品。在超商或藥妝店也能買到，是零罪惡感系經典點心。



將蒸熟切薄片的番薯進行日光曝曬（茨城縣提供）



（茨城縣提供）

芋堅干（酥炸番薯條）／芋花林糖（糖霜番薯條）

將切成長條狀的番薯油炸後裹上砂糖，是發源於高知縣的點心。據說其名稱是由麵粉製成的傳統點心「堅干（Kenpi）」的番薯版本而來。外觀雖然酷似薯條，但口感偏硬。有時也被稱為「芋花林糖」。



（鹿兒島縣提供）

番薯羊羹

將水煮過的番薯過篩壓泥，加入砂糖與寒天後凝固成方形的和菓子。羊羹通常是以紅豆製作，這裡則是以番薯代替。



（PIXTA）

大學番薯

將油炸過的番薯裹上糖蜜的佳餚。關於名稱由來眾說紛紜，包括過去在東京學生街相當受歡迎、學生為了湊學費而製作販售、發源於東京大學門口附近的店家等說法。



（鹿兒島縣提供）

番薯飯

將切成方塊狀的番薯與白米一同蒸煮。淡雅的甜味讓人感受到豐收之秋。



鹿兒島縣唐芋飯（農林水產省《我們的鄉土料理》）

番薯天婦羅

番薯作為天婦羅的食材也相當受歡迎。趁著剛炸好的酥脆口感，撒上少許鹽巴享用。



（PIXTA）

栗金團

御節料理（年菜）中不可或缺的栗金團。完全用栗子製作極為罕見，一般做法是將水煮番薯過篩做成「番薯泥」，再裹在栗子外層。



（PIXTA）

曾大受江戶人歡迎的「比栗子還美味的十三里」

順帶一提，栗子與番薯雖然顏色和味道相似，但前者定位較為高級，後者則價格平實、親民。江戶時代，作為番薯一大產地的埼玉縣川越距離江戶有十三里（1里約不到4公里）的路程，因此當時便打出「比栗（諧音九里）更美味的十三里」（即利用「九里」加上「四里」等於「十三里」的諧音雙關語）這種宣傳口號來販售烤番薯。這句雙關妙語在江戶大受歡迎，川越的番薯也因而以「十三里」的別名聲名大噪。

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標題圖片：烤番薯（鹿兒島縣觀光聯盟提供）