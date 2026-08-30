樸實無華但登場頻率極高：牛蒡料理特輯

樸實無華但登場頻率極高：牛蒡料理特輯飲食 文化 生活
為日式餐桌塑造特色的根莖類蔬菜——牛蒡。雖然看似不起眼，但無論是重要節慶還是日常平日，它都能全方位大顯身手。
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關於食材的詳細介紹，請點閱以下：
→「牛蒡：日常食用的只有日本——對外國人來說是沾滿泥土的樹根？」
金平牛蒡（きんぴら）
家常餐桌、居酒屋、定食屋…出現在各種場合的經典小菜。將切絲的牛蒡與胡蘿蔔加上辣椒翻炒，再以醬油與砂糖等調味料調成甘鹹口味是經典做法。這款名字別致的料理，源自江戶時代流行淨瑠璃（人形劇）的主角——坂田金時（金太郎）之子坂田金平。據說當時人們將牛蒡結實的口感與嚼勁、加上辣椒微微刺麻的辛辣感，比擬為金平的強悍與勇猛。
敲拍牛蒡（たたきごぼう）
將煮軟的牛蒡用棍棒等敲打，再拌入調味好的芝麻醋中的料理。敲出裂痕雖然是為了讓味道更容易滲透，但敲打使其開裂也有「開運（開展運勢）」的吉祥寓意，因此常用於御節料理（年菜）中。
八幡卷
發源於京都府八幡村（現八幡市）的料理。過去是用該村特產的鰻魚或泥鰍包裹牛蒡後燉煮，如今包含用肉片包裹的做法都統稱為「八幡卷」。若將胡蘿蔔或四季豆一同捲入，切面會相當美觀。
甘鹹炸牛蒡
將斜切薄片或刨成削木花狀的牛蒡油炸後，裹上以醬油和砂糖調製的甘鹹醬汁。是在超市也經常能見到的熱門小菜。
雞肉牛蒡／豬肉牛蒡／牛肉牛蒡
牛蒡與各種肉類都非常合拍。可以用於炊飯，或是炒燉成甘鹹風味作為配菜。若將牛蒡與肉類一同燉煮後淋上蛋汁凝固，則稱為「柳川風」。
豬肉味噌湯／味噌湯
加入刨薄片牛蒡、料多味美的豬肉味噌湯，是冬季的大餐饗宴！
牛蒡天（牛蒡天婦羅）
「牛蒡天」分為兩種，一種是用魚漿包裹牛蒡（或加入牛蒡碎粒）的薩摩楊（薩摩炸魚餅）類型，常作為關東煮的食材；另一種則是將牛蒡裹上麵衣炸成的天婦羅，放在烏龍麵上的「牛蒡天烏龍麵」是福岡的在地名產。
牛蒡沙拉
即使拌入美乃滋也不遜色，擁有獨特的香氣與存在感。有時也會加入胡蘿蔔或小黃瓜。
花瓣餅（花びら餅）
用柔軟的求肥（麻糬的一種）包裹甜煮牛蒡與白味噌餡。原本是在年初舉辦的茶事「初釜」中奉上的茶點，如今已成為正月的經典和菓子。
調查、統籌：E-Craft
標題圖片：金平牛蒡（PIXTA）