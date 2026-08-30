樸實無華但登場頻率極高：牛蒡料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

為日式餐桌塑造特色的根莖類蔬菜——牛蒡。雖然看似不起眼，但無論是重要節慶還是日常平日，它都能全方位大顯身手。

關於食材的詳細介紹，請點閱以下：

→「牛蒡：日常食用的只有日本——對外國人來說是沾滿泥土的樹根？」

金平牛蒡（きんぴら）

家常餐桌、居酒屋、定食屋…出現在各種場合的經典小菜。將切絲的牛蒡與胡蘿蔔加上辣椒翻炒，再以醬油與砂糖等調味料調成甘鹹口味是經典做法。這款名字別致的料理，源自江戶時代流行淨瑠璃（人形劇）的主角——坂田金時（金太郎）之子坂田金平。據說當時人們將牛蒡結實的口感與嚼勁、加上辣椒微微刺麻的辛辣感，比擬為金平的強悍與勇猛。

敲拍牛蒡（たたきごぼう）

將煮軟的牛蒡用棍棒等敲打，再拌入調味好的芝麻醋中的料理。敲出裂痕雖然是為了讓味道更容易滲透，但敲打使其開裂也有「開運（開展運勢）」的吉祥寓意，因此常用於御節料理（年菜）中。



（PIXTA）

八幡卷

發源於京都府八幡村（現八幡市）的料理。過去是用該村特產的鰻魚或泥鰍包裹牛蒡後燉煮，如今包含用肉片包裹的做法都統稱為「八幡卷」。若將胡蘿蔔或四季豆一同捲入，切面會相當美觀。



（PIXTA）

甘鹹炸牛蒡

將斜切薄片或刨成削木花狀的牛蒡油炸後，裹上以醬油和砂糖調製的甘鹹醬汁。是在超市也經常能見到的熱門小菜。



（PIXTA）

雞肉牛蒡／豬肉牛蒡／牛肉牛蒡

牛蒡與各種肉類都非常合拍。可以用於炊飯，或是炒燉成甘鹹風味作為配菜。若將牛蒡與肉類一同燉煮後淋上蛋汁凝固，則稱為「柳川風」。



雞肉牛蒡炊飯（PIXTA）



醬煮牛肉牛蒡（PIXTA）

豬肉味噌湯／味噌湯

加入刨薄片牛蒡、料多味美的豬肉味噌湯，是冬季的大餐饗宴！



（Photo AC）

牛蒡天（牛蒡天婦羅）

「牛蒡天」分為兩種，一種是用魚漿包裹牛蒡（或加入牛蒡碎粒）的薩摩楊（薩摩炸魚餅）類型，常作為關東煮的食材；另一種則是將牛蒡裹上麵衣炸成的天婦羅，放在烏龍麵上的「牛蒡天烏龍麵」是福岡的在地名產。



薩摩楊型的牛蒡天（PIXTA）



牛蒡天烏龍麵（PIXTA）

牛蒡沙拉

即使拌入美乃滋也不遜色，擁有獨特的香氣與存在感。有時也會加入胡蘿蔔或小黃瓜。



（PIXTA）

花瓣餅（花びら餅）

用柔軟的求肥（麻糬的一種）包裹甜煮牛蒡與白味噌餡。原本是在年初舉辦的茶事「初釜」中奉上的茶點，如今已成為正月的經典和菓子。



（Photo AC）

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標題圖片：金平牛蒡（PIXTA）