有緣千里來相會――嫁到臺灣的日本太太百年史（前篇）

在臺獨自承受著產後育兒的苦惱

在日本生產後，我在孩子一歲半大時再度回到臺灣，這是2006年國際結婚後，我第二次在臺灣生活的起點。雖然同住的臺灣夫家都對我很好，但語言障礙以及文化背景，以及思考方面的差異，有時候會讓溝通不大順暢，不巧那時又是必須密切照顧孩子的時期，讓我失去了自己的時間，只是越來越焦慮。當時我身邊沒有能商量的朋友，也沒有機會好好用日文表達自己的想法，晚上一躺下就淚流不止，有時候還會把頭埋在枕頭裡不斷大喊。或許是所謂的產後憂鬱症，但當時我只是一個勁地想著，「我是自己想來才決定過來的，不可以哭哭啼啼」。

那時候我還在親餵孩子，一晚得起床2、3次，慢性睡眠不足的日子持續了一年半以上，某天我突然心一橫想試試看讓孩子斷奶，結果得了乳腺炎。隨著心跳陣陣發作的疼痛彷彿籠罩了胸部，乳房發炎的熱擴散到全身簡直苦不堪言，黏著我哭鬧的孩子令我疲憊不已，同時，又覺得自己竟然對親生孩子有這種感受，實在既沒用又難堪。我拚命地在網路上搜尋，想知道臺北有沒有哪裡可以對我伸出援手，就這樣找到了「ne ne 會」。

和在臺灣的日本太太們產生連結

「ne ne」是臺語「乳房」的意思，2000年設立的「ne ne 會」是針對日本人，協助親餵母乳的組織。最近雖然在行政單位的推動下臺灣也開始推廣親餵母乳，不過很多媽媽都會在生產後儘早回到職場工作，所以餵嬰兒母乳的風氣不像日本普遍。「ne ne會」的核心，也是發起人的林小百合女士，擁有日本護士執照，主要活動內容包括拜訪新生兒家庭、舉辦關於母乳的優點、乳房及乳頭的疑難解惑、離乳與斷奶等各種主題的讀書會。有些懷孕或正值育兒期的日本女性，因為來臺灣不久，不會說當地語言而陷入孤立的案例不少（事實上當時我也是其中之一）。讀書會每個月定期舉辦一次，貼近與會者的煩惱，有時也能在那裡認識相似際遇的朋友。

我打電話給負責人林女士，請教她該如何對付乳腺炎，也透露了自己目前的狀況。撥出電話的當下，我內心已經是走投無路只求一線希望，所以記憶有些朦朧，搞不好是邊哭邊講。林女士或許是察覺到話筒另一端的氣氛非同小可，所以開口問：

「妳平常有可以商量的朋友嗎？」

我回答沒有，替我著想的林女士便介紹了「撫子會」給我，說覺得我一定能在嫁來臺灣的日本女性團體裡找到朋友，這邊每個月舉辦一次例行聚會，不妨參加看看。



「撫子會」的前身「大根會」於1979年製作之聖誕節聚會的手寫邀請函（筆者攝影）

雖然我當時沒有成功讓孩子斷奶，但乳腺炎有所好轉，於是連繫「撫子會」參加了最近一場聚會，那時的點滴我都記得很清楚。我一點一點道出目前的處境，接著某個前輩把手溫柔地放在我的肩膀上，如此說道：

「大家都一樣～大家都是這樣走過來的。」

「我不是孤獨一人，很多前輩都跟我走過同樣辛苦的歷程。」我第一次出現這個想法，孤立的個人跟社群連接後帶來了安心感，我就像是在寒冬裡凍傷的人被溫暖的毛毯團團裹住似的，有了踏實安心的感受。

然而，我一直要到很久很久以後，才知道原來嫁來臺灣的日本女人的歷史之複雜，一如從日本時代走到戰後、現代的臺灣史一般；也才知道以前有過那麼多日本太太，活在我無法與之相比的艱苦處境。