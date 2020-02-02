我為何要去日本丸森町――臺南人赴日救災志工的告白（下）

日本由於2019年10月的19號颱風，引發了歷來最大規模的水害災情。當此之際，臺灣志工陳一銘先生突然現身於重建未果、飽嘗苦楚的宮城縣丸森町，他們的活躍受到日本電視臺報導，同時也引發了故鄉臺灣的反響。其後，陳一銘先生與同行前往丸森町從事志工的夥伴們，在臺北舉行座談會，向會場的眾多聽眾們分享自己們的寶貴經驗，場內的熱氣達到最高點。

1月9日夜晚的臺北，四年一度的總統大選即將在2天後到來。 在人聲鼎沸的鬧區一隅，四周被餐飲店環繞的會場中，伴著耳邊競選活動的喧囂，閃亮的螢幕上秀著這樣一行字： 「日本丸森賑災分享會 從災難連結的力量」 曾兩度前往受水災侵襲、災情慘重的宮城縣丸森町從事志工活動的陳一銘與同行夥伴們齊聚一堂，在此舉辦座談會分享自己的體驗。 「新聞上面的報導，如果不是真實發生在自己周遭，很難讓人有真切的感受。不過，只要有過一次親身體驗，你就會開始尋思『得有所行動才行、或許我能派上用場』。」 2018年時，陳一銘就在岡山發生的水災中有過志工活動的經驗，後來東京電視臺「WORLD BUSINESS SATELLITE（WBS）」節目把他在丸森從事志工活動的事蹟報導了出來。現在，陳一銘背對著當時的報導片段，開始小聲地分享經驗。或許是因為拙於言詞吧，他才開口不到2分鐘就把話講完坐回到位子上，引來身邊夥伴的笑聲，問他：「講完了？」

「覺得有教育意義」，所以帶著孩子一起參與 陳一銘之後，參加了第二趟志工行的陳亦琳接著分享。 陳亦琳頭戴貝蕾帽、笑容十分迷人，她對振興偏鄉活力的議題十分關心，是一位推動臺灣深度旅遊的人。還有幾位志同道合的夥伴，因為對她的想法深有同感而一起加入，據悉舉辦體驗座談會的點子也是她提議、促成的。陳亦琳恰好補足不善言辭的陳一銘的個性，發揮互補作用。 另一位分享的是王可容，她一邊播放著在丸森當志工時拍下的照片，一邊詳細地道出那時在當地的情況。她是活躍於建築業界的設計師，帶著符合她藝術家氣息的個性化眼鏡，看起來成熟穩重。王可容是陳一銘決定去當志工時，第一位開口邀請的人。她表示，家人們「無法理解她為何要往危險的地方跑」，不過王可容認為這對她的孩子有教育意義，所以不顧反對意見與她的女兒參加了第一趟志工行。 包括陳一銘的妻子在內，或許這些堅強的女人們正是支撐陳一銘的推手。而另一方面當天的場子裡，有位看起來特別幹練強壯的青年，他是參加第二趟志工行的原住民，顏達夫。顏達夫是志工夥伴中年紀最輕的一個，體格相當強健，為需要力氣的工作貢獻良多。「其實我跑到機場後才發現自己忘記帶護照。」 當志工所需的費用都必須自己包辦，他雖然買了廉航機票，也事先付了該繳的錢，最後卻沒辦法跟夥伴們一起搭上飛機。顏達夫的一番話讓大家爆笑出聲，但當天想必是臉都綠了。

日本鄉下看不到年輕人 接下來，將延續（上）篇，繼續陳一銘的專訪。 一青妙 陳先生的志工活動受到電視臺報導而蔚為話題，您自己有何感想？回到臺灣之後，身邊的人又有什麼樣的反應？ 陳一銘 記者們也是透過採訪來協助賑災，每個人都用自己的方式提供協助。這裡有臺灣人的消息經過報導傳開後，也讓日本人再次發現原來災害留下的損傷還沒平復。當時採訪的過程只有一下下，動身回臺灣時電視已經播出了，回來後的迴響著實嚇了我一跳。 一青妙 臺灣也跟日本一樣，日益加劇的少子高齡化現象，已然成為今後的重大社會問題。您過去也來日本觀光過，那麼對於透過志工活動所認識的日本社會有什麼看法呢？是否發現跟過去您心中對日本的印象有些不同？ 陳一銘 我發現在日本的鄉下真的看不到一般年輕人，這讓我很驚訝，而且岡山跟丸森一模一樣。我第一次去丸森當志工時日本剛好放連假，一開始人還很多，但等到收假後就一個人也不剩，一切都沉寂了下來。只剩下從臺灣跑來的我們還留著，其他幾乎全是當地的老人家們。世界各地都報導了丸森受災的情況，所以我本來以為會有來自世界各地、有各種不同頭髮顏色的志工趕來這裡，結果卻不是這樣。 一開始，我抵達丸森然後說「我是臺灣來的志工」時，當地居民的反應是「不知道該怎麼對應好」，說他們第一次看到搭飛機跑來的外國人。這真的是很奇妙的體驗，跟我原本想像的日本完全不一樣。 不過，丸森當地的人們似乎也因為這樣，開始研擬未來面對外國人的相應措施。如果有愈來愈多人能來當志工順便觀光那就太好了。我們自己也學到很多事，不光是提供幫助而已，自己也能有所成長。我太太是第一次在日本當志工，她在那裡因為感動而流淚了好幾次。

