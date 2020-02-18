有緣千里來相會――嫁到臺灣的日本太太百年史（下）

在國際交流熱絡及日臺聯姻增加的趨勢下，如今在臺的日本配偶乃至新住民已享有各種權益及平等對待，但這些其實是由前人長期努力爭取而來的成果。

這幾年來，日本掀起一波持續不減的「臺灣熱潮」現象。 前桌球選手福原愛還有臺灣出身的超級巨星林志玲，她們的日臺聯姻不但萬眾矚目也受到日臺雙方的歡迎。很早以前就來到臺灣的日本太太們對此異口同聲地表示：「從來沒想到竟然會有這樣的一天。」 串連日本太太的「撫子會」在臺灣成立 「撫子會」發祥於1975年，是當年住在臺北近郊、擁有臺灣丈夫的日本女人的交誼團體。起初，期許能像蘿蔔（譯註：日文寫作「大根」）一樣扎根在土裡、健健康康地生活，所以將之命名為「大根會」，後來因為「大根」同時也是嘲笑日本女人「蘿蔔腿」的蔑稱，遂改名為「撫子會」。 此會成立之初只有7個人，當2020年邁入第45週年時，已經壯大到擁有約莫100位會員，最盛時會員數還曾經超過160人。每個月一次的定期聚會中，由於會員們從30多歲到80好幾都有，年齡層歧異度甚大，所以話題內容也相當多元，諸如新開的日本料理店資訊、小孩的語言教育、歸化與身後事等等。不過這陣子由於網際網路普及，交朋友與獲取第一手資訊的機會也跟著多樣化，加上愈來愈多日本太太走入職場，團體規模也趨向小型化。 已故的K.U女士因為長年擔任會長與顧問支持「撫子會」運作而被稱為「撫子之母」，這樣的她當年也是在家人反對之下堅持結婚，歸化成臺灣人之後長達15年未能再踏上日本的國土。我在K.U女士生前曾有幸採訪她，詢問「撫子會」的種種，K.U女士在尾聲時感慨良多地告訴我：

「孤單一人在異鄉獨自煩惱，對於心理健康來說相當危險。我希望大家都能找到頻率相合的朋友，盡可能迅速地適應當地環境，從而打造出健康幸福的家庭。我希望『撫子會』能成為這樣的據點，只要還有人需要它，『撫子會』就會長長久久地多存在一天。」 就在我採訪K.U女士的前夕，才剛傳出一位住在臺灣北部城市的日本太太自殺的消息。