在臺灣扎根的日本人系列：「多才多藝全拜多方學習所賜」影像製作人 Nobu／粟田經弘

粟田經弘又稱Nobu，是位多才多藝的人。在臺灣的拍攝現場裡，他操著一口流暢中文，時而是製作人時而是攝影師、選角、執行製片、剪輯、音效、美術，甚至是演員，自在遊走於各種崗位之間。不只如此，他還是企業諮詢顧問、軟體工程師、音樂會、活動與出版企劃等，守備範圍非常廣。讓Nobu如此多才多藝的源頭究竟是什麼呢？

1982年出生於東京都的影像製作人。19歲那年，赴美攻讀聲學工程，後在美從事錄音、各種聚會活動的製作等工作；2006年將活動據點遷至臺灣，在臺灣科技大學學習資訊工程，同時也開始涉足影像製作業界，亦曾參與臺灣電影《賽德克‧巴萊》、《KANO》等的拍攝工作；2012年創立Passages Co., Ltd.，2014年製作了以北海道為舞臺的日臺合作微電影《My little guide book》（更於2016年推出續集）。跨足企業諮詢顧問、程式研發、活動策劃與書籍出版等領域的他，是個全方位的藝術家。

從小即對感興趣的事物充滿熱情 粟田經弘早自小學時起便隱隱展露出這份特質，不論是足球、少年籃球、冰球還是騎乘馬，舉凡感興趣的東西，Nobu都會去接觸看看。縱使有些三分鐘熱度，然而只要是喜歡的事物，他就會整個人沉醉下去。因為他對騎馬的熱情一發不可收拾，國中一年級到二年級之間，他甚至說服了父母讓他跑去福島的牧場「牧場留學」。於是，他就這樣一邊照顧馬匹，每天騎腳踏車單趟10公里去上學。 升高中後他雖然一邊在麥當勞打工一邊又加入了器械體操社團，但馬上因為腰部受傷無法從事激烈運動為開端，他開始把精力投注到各種打工，好比說去動物公園當辦活動的輔助人員、到加油站當打工小弟、義大利餐廳外送員、家教等等。這背後有著家庭因素存在，因為他高一念到一半便開始自己外宿，必須自己賺取生活費。另一方面，對高中課程提不起興趣的Nobu，會蹺課跑到附近的國立大學、或甚至遠征到東京都內的私立大學偷偷旁聽大學課程，以此為樂，是相當早慧的少年。

為了成為錄音師，前往紐約 然而，高中畢業後他卻沒有繼續上大學，而是受家裡開建設公司的家教學生父親所託，選擇到建設公司協助製圖及工地施工。 與此同時，Nobu高中時組了個以翻唱J-POP跟西洋音樂為主的樂團，從鍵盤到吉他、貝斯，他什麼樂器都能彈。然而建築工地裡並沒有音樂，多麼寂寥啊。既然要有個一技之長，希望成為能接觸音樂的錄音師。這樣的想法與日俱增，此時剛好遇到了原索尼的錄音師朋友，和他商量後得到的建議是，與其在日本不如去美國，那裡的環境更好，更能快速學會相關技術。一旦做好決定就會立刻行動，於是，他先飛去紐約停留10天做事前準備。然而沒想到，他抵達紐約那天正是2001年9月11日。 「抵達紐約機場後過沒幾個小時，就爆發了911恐怖攻擊事件。陷入驚嚇的人跟冷靜行動的人交織混雜在紐約市，讓我覺得好像誤入了電影情節裡。」 但神奇的是他並不覺得恐懼，想在遠離日本的地球另一端挑戰新事物的想法，比恐懼更強烈，此外他也想親身感受這股時代轉變的氛圍。結束事前準備返回日本的Nobu，就在那年聖誕夜裡再度飛向了紐約。他只在語言學校上了3個月課程，便跑去聲學工程的專門學校就讀，教科書上洋洋灑灑盡是不認得的單字。雖然抱頭苦學飽嚐艱辛，但過幾個月後，他便已能跟上課程進度。

（Nobu／粟田經弘先生提供） 除了在Studio b.p.m擔任工程師之外，他也善用在建築工地的經驗，靠著設備組裝或舞臺劇美術方面的打工維繫生活。他當過村上隆紐約工作室kaikaikiki的助理、薩克斯風爵士樂手Jackie McLean樂團鋼琴樂手的工作室的改裝、10萬人戶外音樂會的音效技師等等，一如既往地，只要感興趣他就會接觸看看。 「看起來有趣我就會做做看，如果合不來且覺得沒得學習，那也不需要堅持下去。我覺得像這樣不斷提升自己的經驗值很重要，到頭來，多方學習、吸納的程度，跟你能展現的實力是成正比的。」 最後，到2004年年底為止，他一共在紐約待了3年。Nobu本來是打算先返回日本一趟，然後存夠錢再去美國念大學，然而美國大學學費大幅漲價，使得計畫出現了陰影。同時，錄音業界也從類比技術轉換為數位技術，音樂家們在自己家裡錄音已然成為時代趨勢，錄音師的需求與這樣的趨勢呈反比例地持續衰退。時代走到了轉變的時刻。