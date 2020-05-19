蔡英文政權的過往4年，以及未來4年──從政治家的「自信」與「說服力」來思考

2020年1月舉行的臺灣總統大選裡，蔡英文獲得約820萬張選票支持，以史上最高得票率57％成功連任，將在同年5月20日舉行就職典禮。一般而言，從大約前一年九合一地方選舉的結果，即可預測總統大選的勝負。而在非常重要的2018年11月九合一地方公職人員選舉，蔡英文所率領的民主進步黨（以下簡稱民進黨），遭逢巨大挫敗。「蔡英文的連任之路危機四伏」、「實際上要在僅僅1年的時間之內，站穩腳步捲土重來相當困難」──在這樣的臆測之中，快速的重新整頓之後再次出發，並且漂亮地逆轉勝，順利連任。

2018年九合一地方選舉之後的民進黨 筆者在2018年12月的時候，其實也曾經認為蔡英文總統應該很難連任。九合一地方選舉最令人矚目的臺北市和高雄市等22個縣市首長選舉裡，執政的民進黨所執政的地方縣市，從選舉前的13個降到6個，而最大的在野黨中國國民黨（以下簡稱國民黨）執政的縣市，呈現從6個一舉升至15個的大躍進。在如此情況之下，我偶然有幸獲得機會，得以進入敗選後的民進黨總部進行訪問。因緣際會之下，蔡英文女士的兩本著作由我翻譯為日文，因此對那次敗選感同身受。 在約定好的時間前往民進黨總部拜訪，或許是選舉剛結束，抑或遭逢慘敗的緣故，民進黨總部靜悄悄地毫無聲響。有人引導我就座後，民進黨的年輕職員向我分析選戰為何失利，而我沒有開口插話，只是沉默地聽著說明。其中提到的許多理由，都與在臺灣採訪地方選舉的日本媒體支局長的分析，或者研究人員閒談時討論的原因完全不同，敗選都是外部因素導致，完全未提及民進黨內部無法成功整合，以及選舉策略的失誤等等內部因素。 「這些人真的理解自己敗選的原因嗎？」「真的能客觀地檢視自我嗎？」心中懷抱著如此疑問，我卻只提出一個問題：「2020年總統大選，蔡英文打算競選連任嗎？」對方毫無遲疑地回答YES。據聞蔡英文女士本人對於競選連任的意志高昂。當時的我心中相當訝異，不解那樣的自信到底從何而來？認為自己終將勝選的根據何在？ 當然，在那之後蔡英文女士的選情急轉直上。對於香港基於「自由」、「民主」、「人權」的價值觀展開的公民社會運動（譯註：反對《逃犯條例修訂草案》運動，簡稱「反送中運動」或「反修例運動」），蔡英文明確表達支持之意，以及由於美中對立的惡化，讓美國加強對於臺灣的支持等等正面因素，約在2019年秋天，蔡英文的當選已是毫無疑問，而且之後選情更進展到開始討論與總統大選同時進行的立法委員選舉席次是否過半的有利情勢。不過，那當然都是事後諸葛。 蔡英文政府在2016年就任之際，擁有7成的高支持率，但在第1任的任期前半，支持率持續低迷下滑。蔡英文女士的優點在於低姿態地廣納意見，卻被批評為「膽怯」「沒有決策能力」。擘劃未來的國內政策上，因作風低調又無法在短時間內見效，在重視速度效能的民眾眼中，無法獲得適當評價。在如此情況下，地方選舉失利後，又將迎接總統選戰。我到現在仍然很疑惑，地方選舉遭受歷史性的重大挫敗後，蔡英文總統的強烈自信到底從何而來？那可能源自於蔡總統作為一個政治家的某種信念，但所展現的強大自信，完全來自不同次元。或許只有蔡總統本人才擁有某種視野，未來若有機會，盼能直接詢問本人。

日本政治家缺乏「說服力」 在日本，因為感染新型冠狀病毒而死亡的人數已經超過700名，原本應該在5月6日終止的緊急狀態宣言及伴隨的自我約束行動，已經延期一次，此舉讓自我約束期長達約1個半月之久。即使緊急狀態已解除，而援助政策卻緩不濟急，讓許多人的生活都亂了步調。此外，4月1日突然宣布全面推動每個家庭配發布製口罩的政策，根據負責配送的日本郵政統計，截至4月25日為止，其口罩配送率僅有全日本的4%（根據4月27日時事通信報導）。若檢視日本厚生勞動省的相關政策網站，東京與特定警戒都道府縣還在進行配送，而其他縣市的配送工作尚在準備之中，到底何時才能配送，完全無法預估。 而只要4月27日的時間點上名列於住民基本台帳（登載居民的姓名、出生年月日、性別住址等個人資料的簿子，類似臺灣的戶口名簿）的居民可以申請10萬日幣的紓困金。然而這申請書仍有許多居民還沒領到。說實話，根本不知道何時會送達。即使拿到申請書，又有多少人可以幸運地一次就準備好完美無缺的申請資料？而直到匯入帳戶之前，又要耗費多少時間？由於已經有布製口罩的前車之鑑，實在無法期待日本政府推行「具備速度感」的因應政策，令人遺憾。 每天從新聞媒體或國會轉播之中，我們都可以聽到首相、厚生勞動大臣以及不知為何由經濟再生大臣兼任新型冠狀病毒事務大臣的諸多發言。無論何者的發言，都非常抽象又情緒化。特別是首相告知國民決定延長5月緊急狀態時的演說，讓人比想像中更加失望。因為首相並未告知國民明確的基準，當疫情有所變化之際，宣布緊急狀態的準則界線何在，導致國民惶恐不安。安倍首相提及聽取專家會議的意見後，做出了「綜合判斷」，向國民宣稱要戰勝病毒所需要的是「敬意、感謝與深厚的情誼」。安倍首相看著讀稿機，依照首相秘書官所準備的講稿，毫無失誤地（雖說如此，最不能錯的地方卻是大錯特錯）「讀稿演出」。 好不容易有機會可以凝聚國民的危機意識，卻這樣搞砸了。即使不流利，若不用自己的語言，或者說，若只是依照讀稿機的講稿朗誦，沒有打算真心誠意向電視機前的國民傳達話語，就沒有「說服力」。此外，發出那些言語的同時，若無法展現「具有速度感」的政策成果，並在媒體前積極表達，就無法有效傳達給國民。臺灣就是最好的對比。