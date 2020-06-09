一對灣生返鄉的紀錄－－尋找救命恩人

輾轉曲折的尋訪過程

灣生兄妹分別是今年82歲的河內洋輔，以及79歲的青野Masumi（婚前姓河內），Masumi女士是我朋友的姻親。我事先從他們手上拿到的線索，只有以下三條：

「當年的地址是高雄州旗山郡旗山街旗山388。」

「父親當年是旗山的警察，一家住在公家宿舍。」

「大戰結束時，從暴徒手下把我們救出來的人叫做『CHIN HOU SYU』」

大戰結束時兄妹倆只有7歲跟4歲大，記憶還很模糊，這些訊息都是戰後返回日本才從母親口中得知的。

根據過世母親遺留的手記，當年情況約略如下：當時父親在旗山當警察，兄妹倆跟著雙親一家四口住在旗山的警察宿舍。不過，二次大戰結束時，父親被徵召入伍派往菲律賓，不在家中（父親在戰爭結束幾年後才退役返鄉）。1945年8月15日深夜直至16日清晨之間，針對日本人的暴動在旗山爆發，眼看著母親跟兄妹倆即將陷入險境，就在這時候，「CHIN HOU SYU」從浴室窗戶把一家三口搶救出來，開小貨車送到港口。據說在逃命時，母親回頭瞥見不久前還住在裡頭的宿舍已陷入熊熊火海。母親說她那時甚至已做好了自盡的心理準備，千鈞一髮之際驚險獲救。

對筆者來說，有幸帶著已屆高齡的灣生兄妹尋訪出生故土，真是夢寐以求的寶貴經驗。然而，既然有機緣接下這樣的角色，是否有辦法釐清當年他們的老家之所在，查明他們一家的救命恩人「CHIN HOU SYU」的消息呢？兄妹倆當然也如此希望。當年居所的地址已經很清楚，或許有機會找到實際地點；但要在相距70年時空的今日，查明「CHIN HOU SYU」是何方人物，我總覺得相當渺茫。試著在網路上搜尋，但別提「CHIN HOU SYU」了，就連他們住家的相關資訊我都完全找不到，轉眼間束手無策。

此刻距離兄妹倆造訪旗山的2015年4月27日當天，只剩下不到3個星期，於是我決定先把旅行的相關程序安排妥當。我把4月26日抵達臺北後南下高雄的高鐵車票以及高雄市內旅館都先訂好，然後計畫27日當天要包計程車從高雄市內前往旗山。我找在臺南經營檳榔店的朋友，也就是著名的個性派老闆「馬路楊」商量，因為我想起他曾經跟我提過，說他有位開計程車的司機朋友，若在南部有需要叫計程車可以隨時幫我介紹。當我告知「馬路楊」整件事始末後，卻收到了意想不到的回應。

「我有個朋友對旗山的歷史非常清楚，就介紹給你認識吧。臺南雖然離高雄很近，不過要叫車或許還是請當地人協助比較方便。」

更驚奇的是沒過多久，馬路楊說要介紹給我認識的人，先跟我連絡上了。

「我是楊先生的朋友，叫做湯茗富，有什麼需要別客氣，儘管說。」

從湯茗富迅速的行動力跟簡潔有力的話語中，我感受到一股不同凡響的熱忱，原來他除了經營補習班外，也是位研究旗山鄉土歷史的專家。我把手頭上現有的所有資訊，包括那兩個在半途遭遇挫折的課題，都一五一十地告訴了他，同時，也把當天代步用的車輛安排，在旗山當地的嚮導工作正式委託湯茗富。3天過後我再次收到他的聯絡，在這段時間裡他似乎日以繼夜地調查了一番，而聽著他講述的內容，我心裡不禁大受撼動。

「河內先生的父親是當時的巡查『河內極』先生吧？如果沒錯，那我大概知道當年他們住在哪了。至於『CHIN HOU SYU』的資料雖然找得很辛苦，不過也水落石出了，他在日本統治時代叫做『陳芳淵太郎』，本名則是『陳芳洲』」

我一個人完全找不著頭緒的難題，湯茗富卻瀟灑俐落地解決了，我對引介湯先生給我的馬路楊真是感激得五體投地。我把這個消息透過朋友轉告灣生兄妹，想當然爾，他們簡直喜出望外。