一對灣生返鄉的紀錄－－尋找救命恩人

一對灣生返鄉的紀錄－－尋找救命恩人文化 歷史 臺灣香港
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輾轉曲折的尋訪過程
灣生兄妹分別是今年82歲的河內洋輔，以及79歲的青野Masumi（婚前姓河內），Masumi女士是我朋友的姻親。我事先從他們手上拿到的線索，只有以下三條：
「當年的地址是高雄州旗山郡旗山街旗山388。」
「父親當年是旗山的警察，一家住在公家宿舍。」
「大戰結束時，從暴徒手下把我們救出來的人叫做『CHIN HOU SYU』」
大戰結束時兄妹倆只有7歲跟4歲大，記憶還很模糊，這些訊息都是戰後返回日本才從母親口中得知的。
根據過世母親遺留的手記，當年情況約略如下：當時父親在旗山當警察，兄妹倆跟著雙親一家四口住在旗山的警察宿舍。不過，二次大戰結束時，父親被徵召入伍派往菲律賓，不在家中（父親在戰爭結束幾年後才退役返鄉）。1945年8月15日深夜直至16日清晨之間，針對日本人的暴動在旗山爆發，眼看著母親跟兄妹倆即將陷入險境，就在這時候，「CHIN HOU SYU」從浴室窗戶把一家三口搶救出來，開小貨車送到港口。據說在逃命時，母親回頭瞥見不久前還住在裡頭的宿舍已陷入熊熊火海。母親說她那時甚至已做好了自盡的心理準備，千鈞一髮之際驚險獲救。
對筆者來說，有幸帶著已屆高齡的灣生兄妹尋訪出生故土，真是夢寐以求的寶貴經驗。然而，既然有機緣接下這樣的角色，是否有辦法釐清當年他們的老家之所在，查明他們一家的救命恩人「CHIN HOU SYU」的消息呢？兄妹倆當然也如此希望。當年居所的地址已經很清楚，或許有機會找到實際地點；但要在相距70年時空的今日，查明「CHIN HOU SYU」是何方人物，我總覺得相當渺茫。試著在網路上搜尋，但別提「CHIN HOU SYU」了，就連他們住家的相關資訊我都完全找不到，轉眼間束手無策。
此刻距離兄妹倆造訪旗山的2015年4月27日當天，只剩下不到3個星期，於是我決定先把旅行的相關程序安排妥當。我把4月26日抵達臺北後南下高雄的高鐵車票以及高雄市內旅館都先訂好，然後計畫27日當天要包計程車從高雄市內前往旗山。我找在臺南經營檳榔店的朋友，也就是著名的個性派老闆「馬路楊」商量，因為我想起他曾經跟我提過，說他有位開計程車的司機朋友，若在南部有需要叫計程車可以隨時幫我介紹。當我告知「馬路楊」整件事始末後，卻收到了意想不到的回應。
「我有個朋友對旗山的歷史非常清楚，就介紹給你認識吧。臺南雖然離高雄很近，不過要叫車或許還是請當地人協助比較方便。」
更驚奇的是沒過多久，馬路楊說要介紹給我認識的人，先跟我連絡上了。
「我是楊先生的朋友，叫做湯茗富，有什麼需要別客氣，儘管說。」
從湯茗富迅速的行動力跟簡潔有力的話語中，我感受到一股不同凡響的熱忱，原來他除了經營補習班外，也是位研究旗山鄉土歷史的專家。我把手頭上現有的所有資訊，包括那兩個在半途遭遇挫折的課題，都一五一十地告訴了他，同時，也把當天代步用的車輛安排，在旗山當地的嚮導工作正式委託湯茗富。3天過後我再次收到他的聯絡，在這段時間裡他似乎日以繼夜地調查了一番，而聽著他講述的內容，我心裡不禁大受撼動。
「河內先生的父親是當時的巡查『河內極』先生吧？如果沒錯，那我大概知道當年他們住在哪了。至於『CHIN HOU SYU』的資料雖然找得很辛苦，不過也水落石出了，他在日本統治時代叫做『陳芳淵太郎』，本名則是『陳芳洲』」
我一個人完全找不著頭緒的難題，湯茗富卻瀟灑俐落地解決了，我對引介湯先生給我的馬路楊真是感激得五體投地。我把這個消息透過朋友轉告灣生兄妹，想當然爾，他們簡直喜出望外。
親手拿到日治時期的戶籍謄本
2015年4月27日，河內洋輔與青野Masumi兄妹在前一天一如計劃從臺北南下高雄，再加上同行的我及友人、當嚮導的湯茗富與日文流暢請纓出任口譯的湯夫人6人，同乘一輛休旅車，就這樣一路開往旗山。高雄市內到旗山約莫1小時車程，當路上的甘蔗田漸漸變成了香蕉園，就表示抵達旗山了。旗山是著名的臺灣香蕉產地，兩位灣生感慨良多地眺望車窗外睽違70年的故鄉街景。一行人首先前往旗山區公所，拜會當時的區長黃伯雄，黃區長把兄妹倆當年舊居附近的神社、公園照片拿給我們看，溫暖地迎接河內兄妹時隔70載重返旗山。中午時還空出公務時間，款待我們到鄰近的美濃享用客家料理，真是萬分感激黃區長的熱情招待。
接下來，湯茗富領著我們前往區公所隔壁的戶政事務所，寫有父母及兩兄妹姓名的日治時代戶籍謄本的影本，就在這裡親手交給了兩兄妹。兄妹兩人一時感慨萬千，彷彿做夢也沒想過當年的謄本竟然會留存到今天，同行的我與友人心中也十分感動，而這一切多虧有湯茗富細心周到的事前準備。根據謄本的記載，兄妹倆跟著母親離開旗山後，曾一度暫居於屏東，然後才經由高雄港遣返回日本，釐清了一家人後續的足跡。臺灣在日本統治時代的1906年後，戶籍制度整頓完備，當時的戶籍謄本如今已透過膠卷形式加以保存，全國任何戶政事務所都可以查詢得到，只要由親人備齊所需文件提出申請，就能取得謄本的影印本。
帶著還沒冷卻的興奮情緒，我們一邊在旗山市區漫步，一邊走訪了當年灣生兄妹居住過的宿舍舊址。湯茗富依著當年的老地址清查文獻，找出的地點如今已物換星移成為藥妝店，由於事先已知兄妹倆跟母親獲救時火勢正開始延燒，故也心知肚明這裡不會有當年的建築物留存。兄妹倆聽著湯茗富的解說，在店門口佇立了一會兒，彷彿在緩緩反芻這70年光陰的流轉。
不過，驚喜還沒結束，因為接下來湯茗富帶領著兩兄妹前往拜訪「CHIN HOU SYU（陳芳洲）」孫子的家。陳芳洲的孫兒叫做陳鋕成，在旗山的行政劃分還屬於高雄縣旗山鎮時曾當過鎮長，如今已從政壇退隱，經營一間便當店，也幸好陳芳洲的後人是地方上的望族，才有史料保存下來。灣生兄妹向陳鋕成深深一鞠躬，說道：
「要是沒有您祖父在當年拯救我們一家，就沒有我們今天這條命。真的非常感謝。」
陳鋕成淡然地回答：
「這些事我聽祖父提過，他只是做了該做的事而已。」
陳芳洲當年是旗山的消防署長，兄妹的父親那時候是警察，推測雙方可能因為工作而有交誼。哥哥洋輔表示，據說父親跟其他同事不同，絕對不會仗勢欺人或拷問刑求，只會勸導嫌疑犯不可以說謊，和善地偵辦案件；而善於裁縫的母親平常總是一手攬下左鄰右舍待修補的衣物，敦親睦鄰從來不分日本人或是臺灣人，很受當地民眾喜愛。洋輔分析認為，或許就是因為這些種種，才讓他們一家在大難臨頭之際，有陳芳洲這樣的人出手相救。
完成夙願的返鄉之旅
這趟灣生兄妹睽違70年的返鄉之旅，最後有了美滿結局。兄妹倆心中的感慨不知道究竟有多深？哥哥洋輔在自己的手記裡如此談到：
「我在旅途中體會到，今天我們之所以能活著，是領受許許多多善意與協助的結果，這是一趟對所有人獻上感謝與感激的旅程。只是遺憾的是，沒能在父母生前帶他們來一趟臺灣，見一見這些溫和善良的臺灣人，讓他們盡情地看一看今天臺灣歷經現代化發展後的模樣，還有香蕉、椰子、芒果園等等，令我遺憾（原文照刊）。我想過世的父母親，一定很欣慰我們代他們完成心願。」
除此之外，妹妹Masumi返回日本，接受《山陽新聞》採訪時如此回答。
「我高興得說不出半個字來。母親生前曾說，當時她甚至有自盡的心理準備，在這樣危急的情況下拯救我們一家，而他的孫子至今仍以禮相待，令我感受到人與人的強韌牽絆。」
我在一旁目睹全程，眼眶泛淚好幾回，只可惜沒有帶著拍攝團隊同行，沒辦法留下影像紀錄存檔。但我希望至少能透過筆記，把這段5年來不曾褪色的故事記錄下來。
值得一提的是，再次牽起灣生兄妹與陳芳洲之緣的湯茗富，後來向我透露了一個祕密。日前剛結束任期的臺灣前副總統陳建仁，其實正是陳芳洲胞弟前高雄縣長陳新安的公子，換言之相當於是陳芳洲的姪兒。這個事實再次讓我大吃一驚。
回顧5年前這段灣生兄妹的返鄉之旅，不禁令我再一次強烈地體會到，臺灣的日本統治時代是日本歷史的一部份，也是臺灣歷史的一部份，而類似的故事就像日常的風景般，隨處埋藏在臺灣與日本之間。
標題圖片：河內洋輔先生（左）、青野Masumi女士（中央）以及「CHIN HOU SYU（陳芳洲）」的孫子陳鋕成先生（右）（小田裕也攝影）