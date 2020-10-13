與新冠肺炎共存的時代――日臺間的修學旅行與線上交流

與新冠肺炎共存的時代――日臺間的修學旅行與線上交流社會 生活 國際交流 臺灣香港
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日臺交流的發展與新冠肺炎
沒有邦交的日本與臺灣，長年都是透過民間機構進行交流。至2000年代初為止，曾經在日治時期受過日語教育的「日語世代」非常熱衷於日臺交流的活動。
年輕一代關心日臺交流的人卻很少，隨著日語世代的高齡化，產生「將來沒有支撐日臺交流活動的人材」的危機。當時在筆者身邊也幾乎沒有關心臺灣的人。改變此狀況的是2011年的東日本大地震。當時臺灣捐款超過200億日圓給日本。對於處境艱難的日本伸出溫暖援手的臺灣，激發全日本各個世代對臺灣的感謝之情。比如在臺北每年3月都會由住在臺灣的日本人留學生主辦「謝謝臺灣，日臺心的羈絆」等活動。
另外，修學旅行造訪臺灣的高中變得越來越多，因修學旅行而對臺灣產生興趣的高中生也變多了。
在此關心日臺交流的年輕族群增加的趨勢中，卻因新冠肺炎踩了剎車。兩地之間的來往也因而斷絕。
就像臺灣Loss文章中所介紹的，有非常多苦於臺灣Loss的愛日臺本人。
另一方面，那些承辦去臺灣修學旅行的學校相關人員們卻有著複雜的心情。原本學生們期待著在大學聯考或是找工作前跟好友們一同去臺灣修學旅行，留下一輩子的回憶，因此有很多人因為修學旅行取消而感到失望。另外也有一些人覺得雖然臺灣防疫做得很好，但是在機場跟飛機上的感染風險很高，取消修學旅行也是沒辦法的事。
高中生的臺灣修學旅行
近年越來越多日本高中選擇去臺灣修學旅行。
根據（公財）全國修學旅行研究協會的調查，除了2009年因為全球新型流感病毒流行的影響，旅行人數大量減少之外，造訪臺灣的修學旅行人數不斷向上攀升。從2015年之後，臺灣就一直維持在第一位，2018年有高達59,729人次的造訪。曾經有海外修學旅行經驗的高中生中4人就有1人曾經造訪臺灣，比第二多的澳洲多出將近2倍。
與當地學校的交流
筆者曾經受邀到修學旅行造訪臺灣的高中作演講。詢問那些從臺灣修學旅行回來的學生，印象最深刻的是什麼，最多人回答的是「與當地學校的交流」。
秋田縣北亞大學附屬明櫻高中去臺灣修學旅行時不只造訪了觀光地區，也參訪了姊妹校淡水高工。詢問學生們修學旅行的感想時，他們回答：「與淡水高工的交流令人印象深刻。體會到了與外國人交流的樂趣與重要性。」
另外有一所高中在修學旅行造訪臺灣之際，安排了與臺灣的大學生分組逛街的行程。有位高中生說，他為了與同組的臺灣人溝通，還特地事先學了簡單的英文跟中文，與肢體語言併用，在雙方都了解意思時深受感動。還有學生表示「看到同組的臺灣大學生念的科系是日文，但是溝通時也參雜了英文。臺灣人的語言能力真是厲害，我也要學習更多的英文和中文，再去造訪臺灣。」
因為去臺灣修學旅行而對臺灣產生興趣或決定去臺灣留學的高中生不少。因新冠肺炎而取消去臺灣修學旅行勢必會影響到今後參與協助日臺交流活動的年輕人才。
提早取消修學旅行的背後原因
筆者訪問計畫去臺灣修學旅行的高中時，全部的學校不是取消了修學旅行抑或延到秋天以後。在這個情況下，我很好奇取消去臺灣修學旅行的高中的替代方案會是什麼。
現在因應防疫政策用Zoom等等ICT(情報通信技術)進行遠端授課的學校不算少數。就算無法去當地造訪，也可以利用線上系統與臺灣的學校做交流。只是在我訪問的高中裡面沒有一間用線上功能實施交流的學校。其中的理由並非因為學校沒有ICT技術等高科技設備所以沒辦法實施。
最大的因素是那些很早就取消修學旅行的高中，不只是要避開感染風險，還要確保補足因防疫而停課的教學時間。其中有一間學校的狀況是，今年比往年少了100個小時的教學時間，得縮短暑假以補足授課時間，所以完全取消修學旅行。取消修學旅行的話，省下了旅遊的那幾天跟事前準備事後討論的時間，換取到充足的教學時間。
當然學校並不是滿心歡喜的取消修學旅行的。這其實是在取消修學旅行讓學生大失所望與確保教學時間之間痛苦掙扎後所做的決定。
利用ICT進行交流的日臺高中生
難得因為修學旅行而擴展開來的高中生日臺交流就這樣萎縮了嗎？先別馬上下定論。超級科學高中(SSH)也許有方法能解決。
SSH是日本文部科學省所指定的高中，2020年度全國有217所學校被指定作為SSH學校。以培育未來的國際科技人才為目標，進行各種先進的數理教育跟國際科目指導。
2020年5月5日，京都府立命館高中二年級與三年級共70名學生與臺灣高雄市高雄高級中學(雄中)共同舉辦了科學研究發表會。立命館高中曾經與雄中還有雄女共辦SSH的活動，一年間也會互相訪問數次。
今年因為新冠肺炎的關係，沒辦法互相造訪，所以使用Zoom開辦線上研究發表會。4場研究發表全部使用英文進行，每一場都很難想像是出自高中生的高水準發表。看過雄中的發表後，立命館高中生發表了以下的感想。
「雄中的研究題材很多都充滿原創性，讓我想對於平常親近卻沒有關心的事物多加關注。」
「很多組成員都用英文發表，覺得非常厲害，在遙遠的另一片土地上只用一台智慧型手機就能做到這麼好的發表實在很佩服。」
「對以後的研究來說，能夠擁有這麼好的範例，真的是太好了。只是還有很多不了解的英文內容，要再多加努力才行。」
從以上感想可以得知，與雄中的線上交流讓學生有了新的發現並增加了他們的學習意願。
類似這樣運用ICT進行日臺交流的不只有立命館高中，還有其他幾個SSH指定校其實從很早就開始執行了。
另外也有這樣的意見，「難得與臺灣人進行交流，應該不要使用英文，而是使用臺語或中文進行交流才對。」確實是，若要塑造專門與臺灣溝通的專業人士，用臺語或國語是比較好的。但是SSH指定校的宗旨是塑造國際型的科技人才，所以用英文和先進科技與同年紀的外國人做交流的意義比較大。
民間團體的線上交流背景
民間的日臺交流團體間正盛行著線上交流。
2010年設立的日臺年輕人交流會(野場惇平會長)，是以20歲~30歲為中心的臺灣和日本年輕人的日臺交流活動。每年6月和12月，會在名古屋市的飯店舉辦大型交流會，每次都會有150位日本人和駐日臺灣人參與。不只名古屋，臺灣也有兩個辦事處，工作成員中也有很多大學生，除了舉辦大型交流會以外，還是企劃營運各種日臺交流活動的NPO團體。
今年是值得紀念的設立10周年，本來打算讓日臺交流更加興盛的，卻發生了新冠肺炎。
因為新冠肺炎的影響，很多活動都沒辦法舉辦，對此，日臺青年交流會使用Jitsi Meeting或Zoom舉行線上交流會作為因應對策。線上交流會有很多與真實的交流會不同的地方，很多地方需要自己尋找運作方法。
例如，往常在真實的活動現場，參加的人大多限定住在場地附近的人。在日本舉行的話，就是日本人和旅日臺灣人。若是在臺灣舉辦的畫，就是臺灣人與旅臺日本人。通常不太會有彼此語言能力不足而溝通不良的問題。但是線上交流會有各種程度的人來參加，為此要多花很多功夫準備說明資料的翻譯及口譯等等，要克服因為語言而溝通不良的問題。
正在孕育的日臺交流活動新日常
日本學生與臺灣學生的交流，因為修學旅行增加的關係越來越來盛行。但現在因新冠肺炎無法前往臺灣，交流突然間踩了剎車。不過，SSH指定學校和民間團體正在尋找使用通信科技以進行日臺學生交流活動。在這個特殊的狀況下，學生們試著用各種創意尋找新的日臺交流方法，以適應與新冠肺炎共存的時代。
在這個與新冠肺炎共存的時代，日臺交流的新日常需突破以往架構與常識，運用各種彈性的發想來進行。由學生為首的年輕世代，擔任日臺交流的接手，在各種試行錯誤中前進。與新冠肺炎共存的時代以及新冠肺炎後的時代，日臺交流的樣貌正在他們的心裡孕育形塑中。
標題圖片：舉行線上交流的筆者（筆者提供）