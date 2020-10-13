與新冠肺炎共存的時代――日臺間的修學旅行與線上交流

2011年的東日本大地震之後，去臺灣修學旅行的日本高中增加，目前臺灣位居第一。但是受到2020年新冠肺炎的影響，幾乎所有的修學旅行都取消了。取而代之的是利用通信設備進行新型態的各式交流活動。

與當地學校的交流 筆者曾經受邀到修學旅行造訪臺灣的高中作演講。詢問那些從臺灣修學旅行回來的學生，印象最深刻的是什麼，最多人回答的是「與當地學校的交流」。 秋田縣北亞大學附屬明櫻高中去臺灣修學旅行時不只造訪了觀光地區，也參訪了姊妹校淡水高工。詢問學生們修學旅行的感想時，他們回答：「與淡水高工的交流令人印象深刻。體會到了與外國人交流的樂趣與重要性。」 另外有一所高中在修學旅行造訪臺灣之際，安排了與臺灣的大學生分組逛街的行程。有位高中生說，他為了與同組的臺灣人溝通，還特地事先學了簡單的英文跟中文，與肢體語言併用，在雙方都了解意思時深受感動。還有學生表示「看到同組的臺灣大學生念的科系是日文，但是溝通時也參雜了英文。臺灣人的語言能力真是厲害，我也要學習更多的英文和中文，再去造訪臺灣。」 因為去臺灣修學旅行而對臺灣產生興趣或決定去臺灣留學的高中生不少。因新冠肺炎而取消去臺灣修學旅行勢必會影響到今後參與協助日臺交流活動的年輕人才。 提早取消修學旅行的背後原因 筆者訪問計畫去臺灣修學旅行的高中時，全部的學校不是取消了修學旅行抑或延到秋天以後。在這個情況下，我很好奇取消去臺灣修學旅行的高中的替代方案會是什麼。 現在因應防疫政策用Zoom等等ICT(情報通信技術)進行遠端授課的學校不算少數。就算無法去當地造訪，也可以利用線上系統與臺灣的學校做交流。只是在我訪問的高中裡面沒有一間用線上功能實施交流的學校。其中的理由並非因為學校沒有ICT技術等高科技設備所以沒辦法實施。 最大的因素是那些很早就取消修學旅行的高中，不只是要避開感染風險，還要確保補足因防疫而停課的教學時間。其中有一間學校的狀況是，今年比往年少了100個小時的教學時間，得縮短暑假以補足授課時間，所以完全取消修學旅行。取消修學旅行的話，省下了旅遊的那幾天跟事前準備事後討論的時間，換取到充足的教學時間。 當然學校並不是滿心歡喜的取消修學旅行的。這其實是在取消修學旅行讓學生大失所望與確保教學時間之間痛苦掙扎後所做的決定。

利用ICT進行交流的日臺高中生 難得因為修學旅行而擴展開來的高中生日臺交流就這樣萎縮了嗎？先別馬上下定論。超級科學高中(SSH)也許有方法能解決。 SSH是日本文部科學省所指定的高中，2020年度全國有217所學校被指定作為SSH學校。以培育未來的國際科技人才為目標，進行各種先進的數理教育跟國際科目指導。 2020年5月5日，京都府立命館高中二年級與三年級共70名學生與臺灣高雄市高雄高級中學(雄中)共同舉辦了科學研究發表會。立命館高中曾經與雄中還有雄女共辦SSH的活動，一年間也會互相訪問數次。 今年因為新冠肺炎的關係，沒辦法互相造訪，所以使用Zoom開辦線上研究發表會。4場研究發表全部使用英文進行，每一場都很難想像是出自高中生的高水準發表。看過雄中的發表後，立命館高中生發表了以下的感想。 「雄中的研究題材很多都充滿原創性，讓我想對於平常親近卻沒有關心的事物多加關注。」

「很多組成員都用英文發表，覺得非常厲害，在遙遠的另一片土地上只用一台智慧型手機就能做到這麼好的發表實在很佩服。」

「對以後的研究來說，能夠擁有這麼好的範例，真的是太好了。只是還有很多不了解的英文內容，要再多加努力才行。」 從以上感想可以得知，與雄中的線上交流讓學生有了新的發現並增加了他們的學習意願。 類似這樣運用ICT進行日臺交流的不只有立命館高中，還有其他幾個SSH指定校其實從很早就開始執行了。 另外也有這樣的意見，「難得與臺灣人進行交流，應該不要使用英文，而是使用臺語或中文進行交流才對。」確實是，若要塑造專門與臺灣溝通的專業人士，用臺語或國語是比較好的。但是SSH指定校的宗旨是塑造國際型的科技人才，所以用英文和先進科技與同年紀的外國人做交流的意義比較大。