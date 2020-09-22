前略。來自尾道的愛，遙寄給臺灣――以價值觀相通，新冠肺炎時代下的國際交流形貌

受新冠肺炎影響，國際間的移動變得不自由，今後的臺日交流將如何發展？伴隨著空屋再生計畫，年輕世代的移居者增加，與臺灣的密切交流，本文將透過廣島縣尾道市的經驗來思考。

尾道高漲的臺灣熱。紀念市政120周年的嘉年華主題也是「臺灣」 因小津安二郎導演的電影《東京物語》裡出名的淨土寺和千光寺等名剎古寺，今年辭世的大林宣彥導演的尾道三部曲《穿越時空的少女》《轉校生》《寂寞的人》，都是在故鄉尾道取景，尾道從以前就是熱門的觀光地。開港850年，山腰上櫛比鱗次的住宅和別墅見證了昔日的繁榮，這座城鎮是結合了住慣濱海的複雜地形的居民智慧和在傳統文化中培養的職人技術的獨特建築物寶庫。 然而，日本各個地域都面臨著空屋增加的問題，尾道也不例外。尾道的房子是沿著車子幾乎無法通行的狹窄街道密密麻麻分布，一旦無人居住，要拆除重建也不可能，更沒有可利用的停車場，成了負面遺產重壓在後繼者身上。 致力於將空屋轉化為地方財產的是2007年創設的「NPO法人 尾道空屋再生計畫」。作為市的委託事業，2009年開始受託「空屋銀行」的計畫，展開空屋和申請移住者的媒合事業，另外也有一間位在坡道上的樣品屋，提供移居體驗服務。商店街內的町屋改造為青年旅館（guest house）而起死為生的「海鰻的寢床」（ANAGO NO NEDOKO），結合咖啡廳、工房．藝廊等多彩多姿的店鋪進駐的「三軒家公寓」，修復百年歷史的茶園建築作為住宿使用、可一覽尾道港口風景的「見晴亭」等，親自參與富有特色的18間老屋再生的案子。

修復百年歷史的茶園建築作為住宿使用、可一覽尾道港口風景的「見晴亭」（上圖為「尾道空屋再生計畫」提供，下圖為筆者攝影） 過去曾經作為旅館附設大宴會廳的「松翠園大廣間」也是花費3年才終於完成修復的廢棄空屋，而這回舉辦的「尾道的台灣小宇宙」也兼具了重新亮相的目的。但是，主題為何是「臺灣」呢？ 依我個人所知2019年在一片惋惜聲中歇業的尾道拉麵老店「朱華園」的創業者來自臺灣。 我向豐田詢問了有關此次活動企劃的原因： 「不知為何，尾道的人從以前就非常喜歡臺灣！」她笑著回答。 推廣「島波海道」（Shimanami Kaido）的自行車旅遊活動的是國際知名的臺灣自行車大廠GIANT捷安特公司、市內的中小學與臺灣的交流興盛，其他開設的臺灣料理店也頗受歡迎、商店街內老字號的茶屋也販售臺灣茶或是提供臺灣風格的活版印刷服務的店舖等，豐田列舉了不少例子，在個人、企業、教育、行政等各種層面，都可以看到在尾道掀起的臺灣熱潮不斷高漲，就連 2018年紀念市政120週年的嘉年華活動主題也是「臺灣」。 2015年，臺灣知名歌手盧廣仲的音樂MV也是在尾道拍攝，豐田等人經營的「ANAGO NO NEDOKO」也登場，深深吸引了不少臺灣的年輕背包客。這5年，毎年造訪人數第1名為臺灣觀光客的「ANAGO NO NEDOKO」「見晴亭」2間青年旅館也提供打工換宿，隨時招募幫忙打掃住宿環境等工作的「管家」，可換取免費的住宿和早餐，其中有不少來自臺灣的應徵者。