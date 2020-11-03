在臺灣扎根的日本人系列：「以媽媽的味道為原點」食堂店主‧原田潤

在臺灣扎根的日本人系列：「以媽媽的味道為原點」食堂店主‧原田潤生活 臺灣香港
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與橄欖球分道揚鑣，進入普通大學就讀
原田潤是土生土長的名古屋人。小時候從自家窗戶就能眺望名古屋城的正面。雖然不喜歡念書，但身為善於照顧弟妹的長男，常常是班上的中心人物，曾經擔任過班長。雖然出生書香世家，祖父原田和雄又是身為小學校長的嚴厲教育家，但作為長孫的他仍被溺愛長大。原田的祖父早在他小學六年級時就過世了，但受到祖父的影響，上國中前他的夢想都是成為老師。
後來，為了追隨到大學為止一直是橄欖球選手的父親的背影，高中時進入愛知縣橄欖球強校就讀。從早到晚都在練習橄欖球中渡過。然而，人外有人天外有天，當碰上愛知縣當地一所出賽過全國大會的常勝軍高中，讓他體會到自己的實力有限，並在頓悟自己無法以橄欖球專長進入大學的瞬間，對橄欖球的熱情突然消逝。在那之後他越來越不喜歡去學校，甚至還翹課。結果最後重考，進普通高中重讀，選擇一般升學之路。
進入新的高中，原田過著自由自在的生活。他拜託曾經打過橄欖球的體育老師作為顧問，邀請幾位同學一起創立橄欖球社。雖然因為成員不足沒辦法參加比賽，能再碰橄欖球對他來說比什麼都開心。
原田回想起他高中二年級的下學期，這樣說道：「到現在還是常常想起自己為什麼放棄橄欖球強校而去了普通高中。我想是比起以後被雇用，想自己成為雇主的意識越來越強了吧，在那之後我的目標就是以後要成為老闆。」
但是他當時所屬的高中的辦學成績甚差，幾乎沒有人升學進入4年制的大學。就算跟班導表達希望考大學的願望，老師只回了他一句：「你有足夠的決心嗎？」後來老師特別準備一個讀書室給他，與其他同學隔開保持距離，每天都埋頭苦讀。一年後，他被推薦進入了名城大學就讀。
從與留學生的交流到立志創業
原田在大學裡，跟同年紀的重考生還有外國留學生建立起不錯的友誼。也常逗留在校園內的留學生室，另外還招攬同學參加國際扶輪社青年育成組織、扶青社的創立。當時他曾致力於成為韓國留學生的橋樑，活絡與韓國的交流。在首爾舉行的交流會是他第一次的海外經驗。除了被韓國的主辦單位無微不至的照顧所感動以外，還驚訝於韓國大學生對未來有明確的藍圖及崇高的志向。
「真的是百聞不如一見，在韓國體驗到價值觀的多樣性。並更加堅定了將來自己成立事業的心情。」
他在扶青社的設立成員裡面認識了一位臺灣留學生，後來成了他的妻子。2000年的夏天，原田靠著她的指引初次造訪臺灣。雖然臺灣很濕熱，但是空氣跟水土都蠻合的。他還接觸了不熟悉的各種香料味道、在庶民感的夜市吃飯、與日治時期出生的老婆婆相處。原田之後對臺灣產生了無法言喻的鄉愁，想著有一天要移居臺灣。也因此開始常跑臺灣。
想要自己創業的原田，在大學畢業後沒有直接就業。不過很現實的，沒有工作就沒錢吃飯，因此低調的維持了兩年的打工生活。後來終於得到了一間專門處理中國貨櫃的物流公司的工作，一邊負責管理倉庫一邊學習基礎的國際貿易。2年後更轉職到汽車業，擔任流通管理。
在台北開了「名古屋台所」
就在原田27歲的某天，在跟從大學時期就一直交往的臺灣女友進行遠距離戀愛每天必做的功課，打國際電話時，閒聊間發現自己嘴巴講出「我要去臺灣」這句話。當時距大學畢業已過了五年的歲月，他在那通電話後的隔天向公司提了辭呈，兩個月後帶著三隻愛犬飄洋過海來到臺灣。
在臺灣的第一份工作是在專門研究日系企業的語言學校當業務。隔年結婚後，原田於2008年成立了專賣日製雜貨的貿易公司。在臺灣實現了成為公司老闆的願望。公司的買賣靠著之前在語言學校當業務時認識的駐台日本人的人脈支撐著。另一方面，當他看著那些駐台日本人都在數年後回日本，他反而有了想將自己一生獻給臺灣的決心。
「設立公司後的前幾年，持續著光是要賺奶粉錢就已經很辛苦的日子。但妻子說：『每天都開心的過吧』這句話常常支撐著我。」
在臺灣生活幾年後，從喜歡旅行的臺灣人口中常常聽到他們提起東京、京阪神、北海道、沖繩，但是不太有原田的家鄉名古屋的話題。令他時常想著要讓大家更加了解名古屋。另外，他還很在意飲食的安全問題。常常問自己該給自己最重要的人吃什麼樣的料理才好。在不斷詢問自我後，原田做出的結論是要靠自己再度呈現「母親的味道」。於是在2013年 ，秉持著這個理念在台北市赤峰街開了「名古屋台所」以名古屋料理為主的餐廳。
「我的店菜單以名古屋招牌菜的味噌豬排、味噌滷豬肉、炸雞翅、以及日本人的家鄉味漢堡排四種為主。開店當時曾被臺灣的客人抱怨味道太重。」
本來有著店面應該撐不了一個月的覺悟，卻時來運轉遇到了轉機。開店兩週後，陸續有針對日本人跟針對臺灣的人報導美食的人氣部落客造訪，對原田的料理都給予「道地的味道」等佳評。之後不到一週的時間，訪客就蜂擁而至，甚至排起了隊伍。之後相繼有電視節目跟報章雜誌、藝人都來採訪，迅速變成了人氣餐廳。2018年日本富士電視台的節目《世界村裡的一級偉人》中的「現在厲害的日本人! In 台北」單元內，原田的名字排在第4名，使他的人氣餐廳更加屹立不搖。(第1名是藝人夢多)
為了使「飲食教育」在臺灣扎根而立志創立「兒童食堂」
原田除了堅守名古屋的味道以外，還特別為孕婦和兒童提供了不特別添加味道的炒蛋等特別服務。另外，他對臺灣客人的飲食習慣也都非常真誠的應對接納。在臺灣有很多人因為牛在農業上有很大的貢獻將牛視為家族一員或神明而不吃牛肉，另外也有不吃動物內臟的人，所以本來在菜單裡的牛肉料理最後全部取消，將滷牛筋和牛腸改成滷豬五花，還發明了100%全豬絞肉的漢堡排。名古屋台所完美融合了名古屋與臺灣的飲食文化。
原田雖謙遜的說「剛開始我連菜刀的握法都不知道」，但其實他小學五年級時就進過廚房了。他成長於一年只外食一次的家庭，並從營養師的母親身上學到對食物的講究。寫大學的畢業論文時，以兒童心理學為題，接觸了兒童收養中心的孩子們，因此開始關心兒童飲食安全。
「現在我的夢想是在臺灣開『兒童食堂』。小孩是大人最必須保護的財產。我想讓「飲食教育」在臺灣扎根。」
原田在去年回名古屋老家的時候才知道自己所尊敬的祖父以前因為「二戰後穩固了學校供餐制度」的功勞而獲得勳章。對原田來說，他對食物的認識來自於祖父，也因此在那當下更加確信致力於兒童的飲食教育是自己的使命。最近差不多籌備好創立兒童食堂的資金和基本設備，預定於今年年底在桃園縣的購物商場內開設名古屋台所的姊妹店。原田期待在臺灣，飲食教育的概念能夠越來越廣，贊同兒童食堂的人能夠越來越多。
最後問及原田的座右銘。原田指出他的座右銘是貼在妻子老家柱子上的一句日文「凡事堅忍不拔」。聽說也是妻子的祖母所親筆寫下的話。那張紙在歲月的流逝中退了色，卻在揹著故鄉名古屋的看板於臺灣生活的原田心中持續耀眼發亮。
標題圖片：原田潤先生和經營的「名古屋台所」（筆者攝影）