在臺灣扎根的日本人系列：「以媽媽的味道為原點」食堂店主‧原田潤

原田潤在臺灣圓了創業的夢想。他秉持著想讓臺灣人認識他的故鄉名古屋，還有想提供安心又安全的飲食給最重要的人，因此開了一間重現母親手藝的名古屋料理店「名古屋台所」。開店初期抱持著可能經營不到一個月的覺悟，卻迎來了轉機。

1979年於名古屋出生。就讀名城大學時與來自臺灣的留學生也是現在的妻子相遇，2006年移居台北。在從事雜貨進口之餘，2013年在台北的赤峰街開了一間專賣味噌豬排、味噌滷豬肉、炸雞翅、漢堡排的餐廳「名古屋台所」，之後還成了大排長龍的名店。原田的料理除了保有名古屋的甜甜鹹鹹口味以外，也配合臺灣人的飲食習慣彈性調整。並銘記著要讓最愛的人安心飲食的「飲食教育」。另外原田還是電影與電視劇的演員。祖父是二戰後致力於普及學校供餐的原田和雄。