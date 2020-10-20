臺灣防疫初衷：克服「最早傳染病」瘧疾的心路歷程

如果說新冠肺炎病毒是危及人類生命安全的最新型傳染病，那麼對人類而言，瘧疾是最古老的傳染病之一。時至今日，以非洲為中心，每年仍有兩億人以上罹患瘧疾。即便是臺灣，過去長久以來因帶有瘧原蟲的瘧蚊肆虐，阻擋了外來者的移入。傳染病蔓延，被稱為「瘴癘之島」的臺灣，令人聞之色變。之所以能夠克服最大威脅的瘧疾，這背後要歸功於日本和臺灣的醫療相關人員捨己救人的奉獻精神。在這個新冠肺炎時代，我們更應該緬懷先人在防疫工作上的辛勞。

從夏威夷搭船上岸的魚 至於如何對抗瘧疾，大致上可分為「對蚊法」和「對人法」兩大方針。 「對蚊法」是透過上下水道的整備、填埋沼澤地、叢林採伐、噴灑殺蟲劑等方法，來減少瘧蚊孳生。不過，當時要求當地居民無償做這些工作，引來很大的反彈，未能達到預期的效果。 1911年，總督府引入大肚魚（Gambusia affinis）也是對蚊法的其中一例。受雇臺灣總督府的農業技師井街顯，到美國視察的回程途中，在夏威夷取得600尾和青鱂魚極為相似的小型淡水魚，為了避免水溫上升，把用布包裹的冰塊放在水槽上面等，小心翼翼地帶回臺灣。大肚魚的生活習性偏好蚊子幼蟲孑孓，因此被稱為食蚊魚，雖然最後活著的只剩下50尾魚，但是經過成功繁殖後，懷著萬分期待，放流到臺灣各地的淡水水域。之後，雖然不知道對於消滅瘧蚊有多大幫助，但至今鄉下的池塘裡都可以看到子孫們的身影。1916年，也從臺灣移植大肚魚到日本。 雖有成果，卻因戰爭前功盡棄 有關「對人法」，是採用羽鳥重郎（1871-1957年）參考德國細菌學者羅伯．柯霍（Robert Koch；1843-1910年）在新幾內亞島的成功例而提倡的方針，1910年以後成為主流。瘧疾盛行的土地以及總督府重視的土地被指定為「防治地區」，並在各地區設立防治所，居民每個月一次固定接受血液檢查，原蟲陽性者在原蟲繁殖周期上升期間，使用奎寧治療，達到撲滅效果。免費實施檢查和用藥，因為效果明顯易見，廣受民眾歡迎。防治地區逐年增加，在終戰前的1944年，高達197處成為指定地區。 在當今的社會上，為了防止新冠肺炎病毒擴大傳染，有人認為應該大規模實施PCR檢査（Polymerase Chain Reaction；聚合脢連鎖反應），但也有人不以為然，雙方意見僵持不下。不論是時代背景或者是傳染病的類型都不同，但是當時柯霍、木下和羽鳥等人的理論和實踐，應該可以為現在PCR檢査的爭議提供一些真知灼見吧。 根據北里研究所出身，自1924年起在臺灣擔任瘧疾研究的森下薫製作的「人口／瘧疾死亡人數／每萬人平均死亡人數」統計，1906年是299萬／10,582／35.4，但是1920年是346萬／7,760／22.4，1930年是427萬／2,844／6.7，表示這段期間的人口增加了140%，但死亡人數降至4分之1，可以說確實達到了成效。 但是，隨著第二次世界大戰的爆發，使得長年累積下來的成果被嚴重破壞。一來是雖然奎寧的原料金雞納樹在高雄六龜等地區大量栽種，卻奎寧 都被送往進駐在南洋的日本軍，所以無法供給臺灣民眾；再者，是沒有免疫力的都市居民被疏散到鄉下，造成傳染不斷地擴大。日本戰敗後，掌握政權的國民黨也無法採取有效措施，甚至有報告顯示，在戰後初期人口600萬人中就有100萬人以上罹患瘧疾。

戰前栽種的金雞納樹，可提取奎寧的原料。六龜扇平生態園區（筆者拍攝）