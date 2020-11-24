臺籍前日本兵的戰後補償問題──讓被忽視的人們的心願得到「解決」

作為「日本人」出征的臺灣人

歷史上，日本曾經統治臺灣半個世紀，從1937年中日戰爭（八年抗戰）爆發以來，直到1945年太平洋戰爭結束為止，整個二戰期間，臺灣也都在日本的統治之下。

臺灣這塊土地上曾經住著內地人（日本本土出身者）、本島人（漢人居民）與原住民，各自擁有不同歸屬意識，但在「一視同仁」、「內台如一」的統治方針之下，各族群逐漸形成了同為「日本人」的意識。戰爭的爆發使得此一方針更加強化，政府推動「皇民化」並實施許可制更改姓名的政策，在這樣的社會氛圍下，有不少人都期盼自己能名副其實地成為「日本人」。

戰況逐漸惡化之後，臺灣也在1942年實施陸軍特別志願兵制度，1943年實施海軍特別志願兵制度，應徵者蜂擁而至。此外，1944年，更實施了徵兵制度。

蕭錦文在16歲志願從軍，作為陸軍隨軍文職人員參與英帕爾戰役，戰後又成為二二八事件的受難者。對於當時應徵從軍的理由，他表示：「最重要的是，希望能在自己的國家面臨大事時，能為自己的國家盡一份力。作為國民，我覺得自己的國家自己保衛，是理所當然的想法。」

臺灣人之中，也有不少人被徵召或志願從軍，作為「日本人」遠赴戰地、為國打仗。根據厚生勞動省社會‧援護局統計，軍人與文職人員合計，其人數高達20萬7183人，其中有3萬306人戰死。

1945年8月15日，在戰亂中存活下來的臺灣人，也作為「日本人」迎接了戰敗的結局。接著，日本由於戰敗而放棄臺灣，包括臺籍前日本兵在內，不論其本人意願為何，這些臺灣人一律喪失了日本國籍。





在戰後日華關係史中被忽略的臺籍兵補償問題

戰後，日本陸續創立《恩給法》及《戰傷病者戰歿者遺族等援護法》等法律，軍人與隨軍文職人員及其遺族都得到了各式各樣的補償，但這些法律全都設有「國籍限制」，不具備日本國籍者便不在補償對象之列。因此，被認為「喪失」了日本國籍的臺籍前日本兵及其遺族，從開始連一毛錢的補償都沒拿到。

從戰後臺灣所經歷的歷史，我們也可窺見臺籍前日本兵的悲哀。戰後，臺灣被新的外來政權，亦即中華民國國民黨政府統治。換句話說，對這些臺籍前日本兵而言，他們等於是被原本的「敵人」所支配。

日本在1951年與美國及其它同盟國成員簽訂了《舊金山和約》，結束戰爭狀態，放棄了臺灣及澎湖諸島的主權。然而當時，位於臺灣的中華民國國民黨政府並未獲邀參與和約的簽訂，日華間便於1952年4月28日另行簽定《中日和約》，該合約第三條明定，臺日間財產及債權問題，「應由中華民國政府與日本國政府間另商特別處理辦法」。

也就是說，臺籍前日本兵的財產及債權，亦即戰時遭積欠的薪資及軍事郵政存款等，皆由中華民國政府與日本國政府另商「特別處理辦法」來處理。但兩國後來並未針對此「特別處理辦法」進行討論，1972年日本與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，《中日和約》遂告失效。附帶一提，針對「特別處理辦法」，有紀錄指出，日本政府曾經三度去函中華民國國民黨政府，要求進行推動，但中華民國國民黨政府並未接受。

如此，臺籍前日本兵及其遺族作為「日本人」所應獲得的補償及債權，就這樣在戰後的日華關係史中被忽視。