用生命換取臺灣多數青年存活的日本警官廣枝音右衛門

1943年太平洋戰爭的戰線擴大，菲律賓的佔領區需要大批警官維持治安，日本海軍在臺灣廣招志願兵組成巡查隊，廣枝音右衛門以總指揮官的身分，在同年12月率領一批由上百名臺灣青年組成的海軍巡查隊前往馬尼拉。然而，廣枝接到了上級的玉碎命令，卻始終未向隊員們下達這項同歸於盡的命令，願部下的臺灣青年們安全歸家，所有責任由自己來承擔，並自殺身亡。如今茨城縣取手市的古剎「弘經寺」裡立了「遺德顯彰碑」，為紀念犧牲自我，聯繫臺日情誼的感人故事。

臺灣人到弘經寺，不是來觀光，而是來掃墓 茨城縣取手市恬靜的住宅區中有一間淨土宗的古剎「弘經寺」，寺院腹地不大但有600多年的歷史，早已是在地人重要的信仰中心。取手市雖然臨近東京，位處首都通勤圈之內，不過很少有人會特地為了觀光造訪此地。

奇特的是，多年來偶有臺灣人來到弘經寺，他們不是來進香，也不是來觀光，而是來弘經寺裡的墓園掃墓。 墓園位於寺院的大殿旁，從中間的通道一直走到底，可以看到一個寫著「廣枝家之墓」的墓碑，旁邊矗立了一塊巨大的「遺德顯彰碑」，碑上刻著「嗚呼壯烈 義人 廣枝音右衛門」及其被表彰的事由，石碑立於1977年，立碑者為「前臺灣新竹州警友會」。 這個朝向南方靜靜矗立的彰顯碑，在陽光下像鏡面一樣反射出光芒，相較於其他的墓碑顯得很不一樣。石碑裡藏著一段連繫臺日情義的感人故事，曾經有一位日本警官以自己的一條命，換來了上百名臺灣青年的存活機會，但長達70多年來，僅有少數的臺灣人和日本人知道這段故事。 25歲遠赴臺灣開拓新的人生 彰顯碑上表彰的人物廣枝音右衛門為日治時代臺灣總督府的警官，1945年2月慘烈的菲律賓馬尼拉戰役中死於自裁，年僅40歲。廣枝的遺孀在戰後帶著子女回到娘家所在的茨城，在弘經寺的墓園為亡夫安置墓位，但一直到戰爭結束30多年後才得知廣枝自裁的理由，以及有一群丈夫生前帶領的臺灣人部下，一直默默地祭拜廣枝，並在竹苗交界的獅頭山的一間佛寺為他立了祿位。 廣枝在1905年底出生於現今的神奈川縣小田原市，在日本大學予科（相當於現今的高中）完成學業後，1928年約23歲時以預備幹部的身分進入陸軍步兵隊，期滿退役回到神奈川湯河原町的一所小學擔任教師，25歲時參加臺灣總督府的警官招募，1930年渡海開拓新的人生。 當時臺灣總督府的警官是一件非常搶手的工作，廣枝突破難關順利錄取，抵臺12年後已晉升為警部，在新竹州竹南郡警署擔任行政主任，時年38歲。 1943年太平洋戰爭的戰線擴大，菲律賓的佔領區需要大批警官維持治安，日本海軍在臺灣廣招志願兵組成巡查隊，廣枝以總指揮官的身分，在同年12月率領一批包括500名臺灣青年在內組成的海軍巡查隊2000人前往菲國。 海軍巡查隊的任務起初以搬運物資、補給和管理戰俘為主，但進入1944年秋天，美軍投入大量兵力和武器展開奪回菲律賓作戰，因為戰線吃緊，海軍巡查隊被編入馬尼拉海軍防衛隊參與作戰。 1945年1月9日美國大軍從呂宋島登陸並朝著馬尼拉逐步南下，日軍節節敗退，2月初美軍進入馬尼拉展開市街戰，城市頓時化為火海，砲彈猶如雨般落下。2月中旬，節節敗退的日軍困守於馬尼拉南邊的王城區。

為臺灣人犧牲自我 擔任大隊長的廣枝也帶領著巡查隊員撤退，但隊員們進入王城區內時，身上配備的步槍全部被收走，每人配發棒地雷和圓錐彈。大家也意識到，海軍將發動「玉碎」（殊死戰），以化身為人肉炸彈的特攻隊，對美軍進行同歸於盡的最後反擊。 棒地雷就是在長約1公尺的竹槍上綁著地雷，圓錐彈則綁在長約2公尺的木棒上，直徑約20公分的圓錐形炸彈。士兵被命令手持棒地雷或圓錐彈，軍官則手持武士刀，在夜晚摸黑突襲美軍的戰車，當然沒有人得以在這種人肉炸彈的突襲中活著回來。 身為巡查隊大隊長的廣枝也接到了上級的玉碎命令，但他始終未向隊員們下達這項同歸於盡的命令。 2月17日，美軍對王城區展開猛烈的砲擊後，開始以日語招降，就在王城區失守的前夕，23日中午廣枝向數名巡查隊的臺籍幹部交代遺言，將身上配戴的軍刀交給其中的一位臺籍隊員，自己走入防空壕內舉槍自盡。 廣枝遺言的內容大意是，你們是從臺灣來的人，家裡有妻小、父母和兄弟等著你們，雖然我很遺憾沒辦法帶你們回去，但希望你們能活著回去，不管用什麼方法一定要活下去。我是日本人，所有的責任由隊長我來承擔。 廣枝以自裁承擔未向隊員下達玉碎令的責任，暗示隊員們可以投降保命，無論如何一定要活下去。 廣枝自裁數小時後，處於絕望與悲傷隊員們，隱約聽到城牆外傳來熟悉的閩南語向他們招降，大家跟著紛紛高喊「哇係臺灣人」，舉起雙手向美軍投降。8天後的1945年3月3日，日軍在菲律賓3年的占領期正式劃下句點。 成為戰俘的臺灣兵們被關了約1年後，於1946年陸續返回家鄉，當時敗戰的日本人已陸續撤出臺灣，1949年蔣介石政府撤退到臺灣，成為臺灣新的支配者。曾經以日本人身分參戰的臺灣兵，必須在很短的時間內切換自我認同，迎接一個曾是「敵對陣營」的新政府。

遺德顯彰碑上刻著「嗚呼壯烈 義人 廣枝音右衛門」（筆者攝影）