在臺灣扎根的日本人系列：「擁有他人無法奪走的『財產』」演員・編劇・導演　蔭山征彥

身為支持臺灣電影發展的日本人──蔭山征彥，近年受到矚目。2019年獲得金鐘獎男配角獎的提名肯定，隔年首度執導廣告，以導演的新頭銜登場。他之所以能夠自由無礙地活躍於臺灣電影界，其原因為何呢？本文將介紹他的成長過程和經歷。

生於東京都。高中時，參與舞台劇《同窗之愛，他鄉異國》（Another Country）的演出。之後，進入亞細亞大學就讀，習得中文。1999年臺灣中部發生大地震，擔任救災義工兼口譯人員，初次踏上臺灣土地。2003年的電視劇《寒夜續曲》是他在臺灣出道的處女作；08年《海角七號》擔任旁白；12年《手機裡的眼淚》首次挑大樑擔任主角；14年《KANO》擔任表演指導；15年《念念》擔任編劇（榮獲香港電影評論學會大獎最佳編劇）等多方面發展，活躍於臺灣電影界。19年，入圍金鐘獎戲劇節目的最佳男配角獎。20年，也以導演的身分執導首支廣告。高中時期，因為像當時的日本創作型歌手奧田民生（Tamio Okuda;1965年-）頂著一頭髒辮造型，自此以來一貫被暱稱為「Tamio」。

全心投入戲劇表演的青春 蔭山在東京郊外出生、長大，幼年曾經是熱衷足球的少年。在原野山林間捉獨角仙，在小溪釣淡水龍蝦，是典型的自然山野兒童。然而，從進入中學之後，開始變得叛逆，到了高中，經常蹺課，流連於電影院和娛樂場所，也不斷地和他校學生起衝突。 「當時找不到自己的存在意義。這和父母親都忙於工作，在教養上採放任主義有關，但是對我而言，需要一個可以全心投入的東西。」 一年後，重讀夜間部高中，白天在貨運公司擔任隨車助手，開始工作。18歲拿到駕照後，也任貨車司機，週末甚至有時開到鄰近的栃木縣和群馬縣。 另一方面，這個時候的他非常渴望有個東西能夠讓自己傾注全部的熱情。有一天，報紙廣告欄上刊登的「招募劇團實習生」，吸引了他的目光。他立刻拜訪那個劇團，懇求加入，週末就全心投入表演練習。兩年後，為了磨練自己，他加入藝能經紀公司，經紀公司的社長出身於劇團四季的導演組（控制演出流程的部門），是個非常嚴格的人，讓蔭山不太敢出現在辦公室。他在電影和電視劇裡持續演出小角色，在這當中，第一個機會出乎意料地提早到來。 他參加了改編自英國電影《同窗之愛，他鄉異國》的商業舞台劇的演員試鏡，被選為第二男主角。主角是舞台劇界的王子大澤健（Ken Osawa，1974年-），還有黑田亞瑟（Arthur Kuroda;1961年-）的兩大招牌。這是1994年的事。 「舞台的排練被徹底地嚴格要求，因為太過辛苦，我還因此哭了。但是，這也是第一次正面迎接戲劇的挑戰。當時深刻感受到觀眾是付錢買票的，所以肩負著把戲演好的重責大任。」 在這個舞台上與大澤健的相識，促成了下一個轉捩點的到來。大澤建議蔭山以「一藝入試」（單一技藝的入學考試）的方式，報考他自己當時就讀的亞細亞大學。在面試會場，與其他身穿制服來應試的考生不同，蔭山的穿著是格紋套頭上衣搭配破牛仔褲，即使如此，他還是被錄取，考上該大學的國際關係學院。

臺灣921大地震的救災義工 這是1998年的事情，眼看就要大學畢業了，他在4年級的下學期選擇休學1年，到北京的中央戲劇學院留學。雖然留學生少，但是其中有一位日本人的中文非常好，深感「人外有人，天外有天」，於是蔭山快馬加鞭，更加精進學習中文。 蔭山和臺灣的緣份在隔年以意外的形式到來。9月21日，臺灣中部發生大地震，他以中文口譯人員兼救災義工的身分被派到臺灣，地震發生的一個禮拜後，他來到南投縣的災區，每次看到崩塌如一塊大石頭的樓房和被震毀的公寓大樓，就感到痛心難過。另一方面，看到幫忙重建家園的軍人的熱忱投入，以及更重要的是溫暖迎接像自己這樣的救災義工的臺灣民眾，讓他深受感動。 「第一次來到臺灣，發現竟然有如此親日的地方，嚇了一跳。於是，我下定決心，畢業後一定要再來臺灣。」 正如他下的決心，2000年春天，大學一畢業，前半年線打工賺學費，才到政治大學的語言中心留學進修，再度踏上臺灣的土地。而且，他再花了半年，把在那之前學到的「普通話」，即北京話的發音、語彙和措詞都徹底改為被稱為「國語」的臺灣華語。 蔭山在幾年前離開了所屬的藝能經紀公司，他不打算回到戲劇的世界。然而，受到當時就讀臺灣藝術大學的學生，之後成為電影導演的北村豐晴之邀，希望他能夠在自己執導的學生電影裡面演出日本人角色。以此為契機，他收到了來自臺灣學生導演的各種演出邀約。