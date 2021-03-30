在臺灣扎根的日本人系列：「擁有他人無法奪走的『財產』」演員・編劇・導演　蔭山征彥

在臺灣扎根的日本人系列：「擁有他人無法奪走的『財產』」演員・編劇・導演 蔭山征彥文化 生活 娛樂
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全心投入戲劇表演的青春
蔭山在東京郊外出生、長大，幼年曾經是熱衷足球的少年。在原野山林間捉獨角仙，在小溪釣淡水龍蝦，是典型的自然山野兒童。然而，從進入中學之後，開始變得叛逆，到了高中，經常蹺課，流連於電影院和娛樂場所，也不斷地和他校學生起衝突。
「當時找不到自己的存在意義。這和父母親都忙於工作，在教養上採放任主義有關，但是對我而言，需要一個可以全心投入的東西。」
一年後，重讀夜間部高中，白天在貨運公司擔任隨車助手，開始工作。18歲拿到駕照後，也任貨車司機，週末甚至有時開到鄰近的栃木縣和群馬縣。
另一方面，這個時候的他非常渴望有個東西能夠讓自己傾注全部的熱情。有一天，報紙廣告欄上刊登的「招募劇團實習生」，吸引了他的目光。他立刻拜訪那個劇團，懇求加入，週末就全心投入表演練習。兩年後，為了磨練自己，他加入藝能經紀公司，經紀公司的社長出身於劇團四季的導演組（控制演出流程的部門），是個非常嚴格的人，讓蔭山不太敢出現在辦公室。他在電影和電視劇裡持續演出小角色，在這當中，第一個機會出乎意料地提早到來。
他參加了改編自英國電影《同窗之愛，他鄉異國》的商業舞台劇的演員試鏡，被選為第二男主角。主角是舞台劇界的王子大澤健（Ken Osawa，1974年-），還有黑田亞瑟（Arthur Kuroda;1961年-）的兩大招牌。這是1994年的事。
「舞台的排練被徹底地嚴格要求，因為太過辛苦，我還因此哭了。但是，這也是第一次正面迎接戲劇的挑戰。當時深刻感受到觀眾是付錢買票的，所以肩負著把戲演好的重責大任。」
在這個舞台上與大澤健的相識，促成了下一個轉捩點的到來。大澤建議蔭山以「一藝入試」（單一技藝的入學考試）的方式，報考他自己當時就讀的亞細亞大學。在面試會場，與其他身穿制服來應試的考生不同，蔭山的穿著是格紋套頭上衣搭配破牛仔褲，即使如此，他還是被錄取，考上該大學的國際關係學院。
自己的財產是「中文」
大學2年級的上學期，他以交換留學生的身分在西雅圖度過。事前隱隱對美國懷抱著憧憬，實際去到當地，果然讓人感到舒適愉快。與齊頭式平等主義傾向強烈的東亞社會不同，在被稱為種族大熔爐的美國，能夠表現真實的自我。
從美國回到日本後，開始選修中文成為第二外語，因為那時想的很簡單，若是中文的閱讀與書寫，應該不至於太難，沒想到是一場命運的邂逅。進步之神速，連他自己也嚇一跳，埋首於學習中文。只要是和中文有關的選修科目，他一律參加，窩在圖書館直到晚上，甚至把中文能力檢定的全部考古題都背得滾瓜爛熟。即使如此，他並不因此而滿足，到慶應大學夜間部的在職專班聽課。有進步就會感到有趣，有趣就讓人更想要努力學習，他完全處於正向循環的軌道上。此外，那時候遇到的中國籍老師講的一席話，大大改變了蔭山之後的人生。
「那位老師告訴我：『一定要擁有別人拿不走的財產』。不是金錢，也不是名牌，而是頭腦裡的知識，就算是用現代科學也無法奪走。對我而言，那項『財產』就是中文。」
打從心底覺得讀書是很快樂的，帶來自信的這項「財產」日後對蔭山的人生之路產生了莫大助力。
臺灣921大地震的救災義工
這是1998年的事情，眼看就要大學畢業了，他在4年級的下學期選擇休學1年，到北京的中央戲劇學院留學。雖然留學生少，但是其中有一位日本人的中文非常好，深感「人外有人，天外有天」，於是蔭山快馬加鞭，更加精進學習中文。
蔭山和臺灣的緣份在隔年以意外的形式到來。9月21日，臺灣中部發生大地震，他以中文口譯人員兼救災義工的身分被派到臺灣，地震發生的一個禮拜後，他來到南投縣的災區，每次看到崩塌如一塊大石頭的樓房和被震毀的公寓大樓，就感到痛心難過。另一方面，看到幫忙重建家園的軍人的熱忱投入，以及更重要的是溫暖迎接像自己這樣的救災義工的臺灣民眾，讓他深受感動。
「第一次來到臺灣，發現竟然有如此親日的地方，嚇了一跳。於是，我下定決心，畢業後一定要再來臺灣。」
正如他下的決心，2000年春天，大學一畢業，前半年線打工賺學費，才到政治大學的語言中心留學進修，再度踏上臺灣的土地。而且，他再花了半年，把在那之前學到的「普通話」，即北京話的發音、語彙和措詞都徹底改為被稱為「國語」的臺灣華語。
蔭山在幾年前離開了所屬的藝能經紀公司，他不打算回到戲劇的世界。然而，受到當時就讀臺灣藝術大學的學生，之後成為電影導演的北村豐晴之邀，希望他能夠在自己執導的學生電影裡面演出日本人角色。以此為契機，他收到了來自臺灣學生導演的各種演出邀約。
活躍於臺灣電影界的理由
2003年，他被選中在鄭文堂導演執導的電視劇《寒夜續曲》裡，演出日本軍人菁英一角，成功在臺灣以演員身分出道。後來，在鄭文堂導演的電影《經過》裡，飾演第二男主角的車型設計師，這部作品在04年的東京國際影展入圍競賽單元。之後，也在08年造成大轟動的電影《海角七號》（導演魏徳聖）裡擔任旁白，在13年的《KANO》（導演馬志翔）裡，除了自己飾演其中一角，同時也擔任表演指導，為年輕演員進行演技指導、語言指導。
從《KANO》開拍前的為期2個月的前製階段（劇本底定、選角和尋找適合拍攝場地等，拍攝前的前置作業統稱），包括耗時5個月的拍攝期間，以及後製階段（影片剪輯和配樂等，拍攝後的後置作業統稱）為止，過著終日與電影為伍的日子。
「在導演身旁，透過攝影機螢幕，有機會觀賞到好幾百位演員的演技。能夠站在與演員不同的立場學習，讓我受益良多，自己也有很大的成長。」
14年，迎接新的轉捩點。有電影製作公司的製作人讀了蔭山寫的劇本後，相當感動，向香港的導演張艾嘉推薦，這部作品被拍成了電影，在15年上映，就是知名演員張孝全也參與演出的《念念》。這部電影在那年榮獲香港電影評論學會大獎的最佳編劇。於是，編劇身分的蔭山征彥就此誕生了。
身為演員，他也在《親愛的卵男日記》（導演謝光誠、2018年）裡迎接新的境界。在那之前，蔭山演出的多為憂愁的角色，但在這部電影裡是飾演開朗活潑的男同性戀。在角色的詮釋上，盡量不要陷入刻板印象，注重具備男性與女性的雙面特質，挖掘出潛藏在自己內心裡少女的一面。
不管是在臺灣電影的幕前或幕後，蔭山都能夠來去自如，一路上過關斬將，開拓新大陸。但是，他為何如此堅持在電影領域發展呢？
「因為電影有可能被全世界的人看到，也感受得到藝術性，不只是談道理，其中還包含了留白的美學。」
2020年，蔭山也以導演的身分拍攝了首支廣告。他深刻感受到作品的好壞與否，導演必須一肩扛起全部的責任，即使如此，仍然期望有一天能夠拍部自編自導的長篇電影。蔭山要把自己逼到什麼地步呢？他說，終究是一場和自己的比賽。
能夠持續支撐著蔭山在臺灣電影界活躍的武器之一，無疑就是完全不輸給母語者的語言能力。然而，對現在的蔭山而言，他的「財產」不只是語言能力，還有近二十年來以演員、編劇和導演的多重身分，在臺灣電影界累積下來的實績、見識、經驗、人脈，也是任誰也拿不走的「財產」。相信不久的將來，一定會看到蔭山手執長篇電影的導演筒，站在拍片現場的身影吧。
標題圖片：蔭山征彥（攝影：徐聖淵）