我的臺灣研究人生：「戒嚴體制已然崩潰」──民主進步黨的誕生為臺灣政治帶來一番嶄新氣象

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

1986年3月，筆者辭去日本駐港領事館的專門調查員一職，與家人一同返國，從4月開始獲聘為東京大學教養學部外國語學科的助理教授。直到2010年轉至早稻田大學政治經濟學術院為止，都在一般通稱為東大駒場的校區執教。在日本的論壇持續提出臺灣問題的期間，接待了創黨不久的民進黨訪日團。

自香港返國，成為東大教養學部助理教授 我在東大駒場校區的工作，主要是擔任一、二年級學生的中文課程，而針對進入教養學科亞洲分科的三、四年級學生，則是以「亞洲政治」的課程名義講授臺灣政治論。雖然說是「臺灣政治論」，課程當然並未規劃完成，實際上是在授課期間才逐步建構出自己的論述。 從隔年開始，有幸擔任大學院總和文化研究科地域文化研究專攻的指導工作，自此開始指導有志研究臺灣的臺灣留學生。不久，雖然人數不多，但也有日本學生前來求教。當時指導的第一位研究生是臺灣原住民泰雅族的青年林文正先生，當時由於臺灣法律強制規定，僅能以漢名登錄為正式姓名，他說自己的族名為「イバン‧ユカン」（Iban Yukan）。其後由於1990年代修法，便可以族名作為正式姓名登錄，他目前以「Iban Nokan」（漢字音譯為伊凡‧諾幹）為名。沒有比姓名更能述說出原住民的歷史經驗──處於「複數帝國中心的共同邊陲」，遭受各種磨難。Iban Nokan後來擔任了由總統指名立法院承認而任命的考試院委員、蔡英文政權（第一屆）的行政院政務顧問等職務外，活躍於各種原住民政策立案的諮詢機構。 當時隨著政治民主化的推進，臺灣學術自由的情況亦獲大幅改善，臺灣研究湧出一股歷史性的狂熱浪潮。現在回頭想想，我和學生曾經身處在那個熱氣騰騰的歷史浪潮之中，當時在東大進行臺灣研究的人，只有文學部中國文學科的藤井省三教授──當時他開始注意到臺灣文學的動向，但文學部在本鄉校區，因此東大駒場校區就只有我獨自一人。之後長期都是如此，若我離開便無人進行臺灣研究。 在如此狀況之下，從週遭同事的角度來看，我所主持的研究生討論會或許是個滿溢著奇妙熱烈氣氛的團體。不過在那個單位的工作模式是只要盡力教授語言課程，其他部分就可以隨心所欲地進行研究，真是令人感激不盡。

「已然崩潰」的戒嚴體制與民進黨組黨 先前的連載文章曾經提到，我購買香港雜誌《九十年代》的同時，從1980年代開始也一併訂購所謂的「黨外雜誌」──《八十年代》系列（康寧祥系）和《前進》系列（臺北市議員林正杰系）。所謂的「系列」是指在長期戒嚴之下，由於雜誌受檢閱而時常遭禁，當雜誌遭禁，為了出版下一期，便事先以其他雜誌名稱向政府當局登記，這就稱為「備胎」。 升任助理教授後，首次的暑假將盡之際，《前進》系列雜誌《前進廣場》寄達家裡，翻開一看，不禁嚇了一跳。雜誌搭配照片大幅報導林正杰「坐監惜別」的活動狀況。由於該雜誌的報導涉嫌毀謗國民黨高官，作為《前進》系列雜誌的主導者，林正杰遭判有罪，須入獄服刑1年半，他卻不上訴，選擇入獄服刑。他的「送別會」在臺北的公園舉辦，支持民眾湧上街頭，自然而然地形成街頭遊行。而且在12天之間，同樣的狀況在臺灣西部平原地帶的各城市持續上演。雖然出動了維持交通的警察，當局卻無法進行取締。在《前進廣場》刊登的照片裡，映照著林正杰登上竟然警察巡迴車頂、手持麥克風演說的身影。「戒嚴體制正在崩潰」，至今仍然清楚記得，當時正是以這句話來理解那張照片中的光景。

距離在野黨組黨僅差一步。雖然日後才得知，當時稱為「十人小組」的團體早已暗中開始籌備組織新政黨。當年12月預定舉行立法委員與國民大會代表的「增額選舉」。「黨外」再次組織「選舉後援會」，在臺北圓山大飯店舉辦候選人推薦大會，其中擔任組黨籌備的成員卻在會議期間提出臨時動議，提案成立「民主進步黨」（民進黨，the Democratic Progressive Party：DPP）事宜，最後獲得無異議通過。林正杰獲得眾人歡送入獄後的隔天，民主進步黨宣告正式成立。 戒嚴體制的確「已然崩潰」。蔣經國最終只能接受新政黨的存在，未久便制定相關法律，以增設相關限制的方式，使創立政黨合法化，更打出了解嚴的方針。臺灣也開始所謂的「突破」（breakthrough）威權主義體制。這是因爲支撐戒嚴體制的一個重要支柱──國民黨的一黨專政開始崩解。誕生不久的民進黨以準合法政黨的態勢，面對1986年底的「國會增額選舉」，順利在國內政壇登場。 當然我也出發前往臺灣，進行第3次的「選舉走看聽」。1983年意外落選的康寧祥回歸政壇，當選立法委員。曾任臺北市議員的舊識謝長廷，雖然意圖進軍立法院，但未成功。有人認為原因之一在於康寧祥訴求自己是「最後一次參選」，造成選票過於集中，導致謝長廷落選。這可以說是在中選區制度之下，剛成立的民進黨還缺少堅實的政黨組織的艱難之處。 在國民黨一黨專政體制之下成立在野黨，此事似乎也受到日本媒體的注目，返國後我立即受到週刊雜誌《朝日Journal》（朝日ジャーナル）的邀請，參加現代中國研究者加々美光行與共同通信社的坂井臣之助的三人對談。當時該雜誌主編筑紫哲也似乎注意到我的發言，在該期雜誌目次下方的「本週版面」欄目裡，提到日本對於臺灣的認知時，引用了我的發言：「除了所謂經濟合作對象，以及旅遊觀光的對象，我們該如何看待臺灣？這些層面的交流不多。在我造訪臺灣之際，對於如此的失衡不均，屢屢感到驚訝，甚至覺得怪異。」