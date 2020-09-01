我的臺灣研究人生：「李登輝將成為臺灣的沙達特」

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

我從香港觀察當時的臺灣，正經歷著時代的巨大變遷。在那之後成為臺灣首位民選總統的李登輝，當時其名字也開始出現在蔣經國接班人的預測名單上，但並未被視為有力的接班人。其中，有人曾預言李登輝若登上總統寶座，將如埃及的偉大政治家沙達特，突然丕變。

蔣孝武才是真正接班人的說法？ 誠如下荒地先生所言，由於有嚴家淦的前例可循，蔣經國即使有個萬一，總之由副總統繼任即可。但問題在於，國民黨一黨獨大的統治體制將由誰掌握實際權力。由於臺灣之後民主化，可以籌組獨立自主的反對黨，總統由一人一票的直接選舉選出的制度也成形，這問題終於獲得解決。不過以當時國民黨一黨獨大的統治體制為前提，無論由誰擔任總統，恐怕沒有人會認為此人將如蔣家父子一般可以掌握實權。 1984年夏天，前述的耿榮水先生在不同雜誌上以另一個筆名撰寫文章，該文題為「第二波接班人馬──『誰是蔣經國的接班人？』續篇」。由於該文寫於一連串的人事更迭塵埃落定之後，名單內的人選和順位皆大不相同，不過無論誰成為接班人，其前提在於，只是擔任過渡期的領導人罷了。順帶一提，該名單順序的首位是李登輝，接著是李煥（1917-2010年）、李元簇（法務部長、曾任教育部長的法律學者，之後成為李登輝的副總統）、陳履安（戰後主導農地改革的行政院長，其父為擠身副總統的陳誠）、郝柏村（時任參謀總長，1919-2020年）、徐立德（時任經濟部長）。 在這些討論裡公認最有利人選的是李煥，傳聞他深獲蔣經國的信賴，但來到香港之後，我聽到真正接班人是蔣孝武或者是李登輝這兩個令人意外的說法。前者是從臺灣傳來的說法，其根據在於蔣彥士捲入1985年1月的臺北第十信用合作社醜聞（譯註：十信案）被迫辭去國民黨中央委員會秘書長後，該職由「宮廷派」的馬樹禮接任，而蔣孝武（1945-1991年）先前曾遭紐約時報（New York Times）指稱為江南事件的背後影武者，但蔣經國決定歸罪於汪希苓等人，美國方面亦不再追究，讓蔣孝武逃過一劫，因此情況轉為有利於蔣孝武營造接班的態勢。 只要相信臺灣的蔣家王朝不會長久持續下去，就不會認真看待此議論，因此這個說法未久即煙消雲散。1985年8月中旬，蔣經國在美國時代雜誌（Times）的專訪以及同年12月25日的中華民國行憲紀念日的演說裡，半年內二度宣布「總統依憲法選舉產生，從未考慮由蔣家人士繼任」，此外更在隔年2月，任命蔣孝武這個不肖次子出任駐新加坡代表，放逐海外。若僅止於言詞，當然無法保證蔣家人不會掌握實權。不過，現在再度回想當時的情況，可以得知由於蔣家威信受到來自臺灣內部與美國的強烈威脅，蔣經國才會做出如此發言。如同前次連載所述，美國偵察當局手上可能握有次子蔣孝武涉入江南事件的證據，對於蔣經國個人來說，無須贅言地，這是個相當沉重的打擊。 由於《蔣經國傳》的作者遭暗殺身亡，輿論開始大量出現以往只能在私下耳語的蔣家傳聞，蔣經國一家人幾乎赤裸裸地呈現在大眾視線之下。1975年，從康寧祥的《臺灣政論》開始，美麗島事件後「黨外雜誌」媒體呈現爆發性的成長，所建構出來的政論空間逐漸擴大，這便是其時代背景。該年11月，為了觀察地方選舉而訪臺之際，在臺北「黨外」候選人演講會的一片喧雜聲中，我曾見到基督教派的新興宗教團體「新約教會」公然高舉著批判蔣經國的標語。非常明顯地，一黨獨大的政治體制和蔣經國的獨裁統治出現問題。對於由下而上的民主運動和臺灣民族主義來說，這些問題更加擴大了「通往自由的裂縫」。



李登輝才是真正接班人的說法 我在香港中文大學初次耳聞了李登輝才是真正接班人這樣的說法。當時我受邀參加該校政治與行政系教授翁松燃（Byron Weng）所主辦的午餐演講。日記和筆記上並未標注日期，所以不知道實際的時間，但約莫是在進入大學暑假之際吧。翁教授身為《九十年代》雜誌的重要撰稿人，他對於香港問題、臺灣問題和「一國兩制」的相關論述，對我來說都是每期必讀的文章，來到香港之後，我也曾數次拜訪翁教授求教。我記得翁教授出生於臺灣的彰化。 當天的講者是賓州州立大學的張旭成（Parris Chang）教授。張教授著有關於中共黨史的學術專門著作，也在美國《新聞週刊》（Newsweek）上撰寫專欄，因此知道他的大名。雖然他個頭不高，但相貌堂堂又談吐不俗，演講時所用的英語亦淺顯易懂。我後來才得知張教授出生於臺灣的嘉義。雖然並未留下當天的筆記，但由於記憶非常鮮明，所以還記得當時討論的概要。張教授說，擔任蔣經國副手的李登輝將會成為臺灣的沙達特。若沒有記錯，當天的討論如下。埃及的革命英雄是納瑟總統，而擔任其副總統的沙達特（1918-1981年）在任內完全遵從納瑟的指示而顯得毫不起眼，但在納瑟死後繼任為總統，便展現出強大的領導能力，與以色列達成大衛營協議（Camp David Accords），留下了輝煌的功績。一直以來，李登輝在蔣經國面前也都是一位忠貞不二的學者型官僚政治家，不過一旦就任為總統，就會如同沙達特一般，很有可能大變。 當時我的理解也僅止於「原來如此，還有這種看法啊」的程度罷了。現在若在日本提起李登輝，即使他已經退下政治的第一線，卻仍享有極高的知名度，但在當時的日本，李登輝不過是一位農業經濟學者，僅在學界有些知名度吧。當我還是研究生的時候，認識的農業經濟學老師曾對我說，在他認識的學者裡有一位叫做李登輝的人，正擔任臺北市長，可以介紹給我認識。但我當時並未強烈央求引介。後來即使後悔也已經太遲了。 李登輝在國民黨的資歷尚淺，組織內亦無任何基礎，而且怎麼說都是本省人，當時我所聽聞到的坊間評論大多列舉以上數點，認為在後蔣經國時代他不可能成為有實力角逐大位者。耿榮水先生在1982年的預測裡所舉出的本省人是林洋港，李登輝連名字都未被提及。林洋港（1927-2013年）過去曾經當選南投縣長，擁有選舉實力，比起在1970年代由於蔣經國的拔擢而突然入閣的李登輝來說，一般認為作為本省人政治家的林洋港已經起跑領先。李登輝雖然僅僅仰賴蔣經國的拔擢，但最終這點就改變了兩人晉昇的順位，即使蔣經國過世之後，林洋港最終也未能追上李登輝。1996年首次總統直接選舉時，林洋港縱使遭國民黨除名，仍舊堅持挑戰李登輝，不過卻以壓倒性的票數落敗。