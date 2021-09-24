我的臺灣研究人生：李登輝的指示「向若林聽選舉結果」－－與「民主先生」第一次接觸

迎接臺灣政治的巨變期

1986年9月，蔣經國承認在野的民主進步黨的組黨行動後，臺灣政治進入巨變期。當時，我獲得東大副教授一職，隨著每個階段的劇烈變動，接受各方邀約並發表時事評論文章，同時對於臺灣政治的學術研究，穩固自己的陣腳。

在此先稍微整理臺灣政治民主化的歷史。

從1979年底的美麗島事件開始，直到1986年民進黨組黨為止，是國民黨一黨專政的威權主義體制的動搖時期。其後，從1987年解嚴開始，中華民國憲法修正，進而改革政治制度，基於此制度改革，實施國會的全面改選，經過前述一連串的變化，1996年舉行首次的總統直選，民主政治體制終於大功告成。這10年之間是從威權體制過渡到民主體制的轉型期，就是「民主化時期」。1996年以後則進入「後民主化時期」。

民主化時期為政治的巨變期，其原因並非只是在新的制度規則之下舉行國會與總統選舉，導致政治菁英的大舉更迭，同一時期的獨裁者之死，在國民黨內部更引發了政治的激烈震盪之故。

蔣經國做出了開啟政治自由化的重大決定，其後於1988年1月13日逝世，原因為長年罹患的糖尿病。根據中華民國憲法，剩下的任期由時任副總統的李登輝繼任總統，而不出所料地，國民黨內部爆發了劇烈的權力鬥爭。

從後見之明來看，蔣經國逝世後，時任副總統的李登輝應該成為手握實權的領袖，這符合在先前連載時曾介紹過「李登輝＝沙達特」的推論，但是當然並非一開始就能預料到會有如此結果。在蔣經國時代的國民黨體制之下，李登輝不過是一名跟隨體制的本省籍菁英，雖然說是依據憲法規定繼任總統，但是否真能掌握實際權力？即使掌權，又能握有多少權力？而又將如何運用掌握的權力？國民黨內部在後蔣經國時代展開權力鬥爭的最終結果，以及早已突破體制大步向前的民主化，二者匯流合一的政治過程，從1980年代晚期開始，持續進行至1990年代中期左右。

當然，我作為一介學者，不過是外部的觀察者。即便如此，在臺灣政治界急速展現存在感的李登輝與我之間──雖然不多──仍然產生了接觸的機會。

錯失會面的機會

此前的連載文章曾記述一段往事，當我還是研究生的時候，曾有前輩學者向我提起，可以介紹我認識當時的臺北市長李登輝。重新整理回憶後，想起那位學者是山田三郎老師（當時為東京大學東洋文化研究所教授）。山田老師是一位農業經濟學者（主要著作為《亞洲農業發展的比較研究》），他與同樣是農業經濟學者的李登輝應該是在國際會議的場合中結識。山田老師或許是覺得我們可以使用日語進行學術對話，若以我的學術學徒身份，替我寫一封介紹信不會有問題。

大概是在1979年秋天那個時期，我獲得了山田老師的介紹提議，可以推測應該是亞洲政經學會（我也是會員）的年度大會上發生的事情。若是如此，前次提到自己「那時還是研究生」，其實不然，當時我已是助教。旅費靠薪水貼補還算過得去，所以當時正在計畫隔（1980）年春天進行睽違7年的二度訪臺。那正是美麗島事件發生前的時間點，不過當時我不太關心當代的臺灣政治，對於會晤臺北市長這件事，缺乏內在動機。在這個二度訪臺的期間，我才終於產生了對於臺灣政治的實際關心。

但漏網之魚總是令人覺得異常肥美。姑且不論若是真的見面，會談些什麼話題？司馬遼太郎曾形容李登輝為「如同從山中採伐下來的巨木大膽雕出口鼻輪廓」（《街道漫步 臺灣紀行》）的人物，在他登上權力頂峰之前，若能親炙其言談風采，或許感受會有所不同。年少時期即使眼界未開，但對於事物的感受靈敏。我現在依然認為，若能在會晤當下捕捉到那些無法言喻的感觸，或許其後我對於臺灣政治的看法會更加遼闊。