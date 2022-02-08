探訪臺灣溫泉鄉（前篇） ――北投溫泉開發祕聞

臺灣被稱為溫泉天堂。全國有130個以上的地方湧出泉水，還有很多在日治時期被整頓成附有住宿設施的溫泉鄉。我從歷史、文化、自然、觀光等層面將臺灣溫泉的魅力分成前後篇介紹。前篇針對臺灣溫泉鄉發祥地，臺北近郊的北投溫泉，穿插鄉土史研究家楊燁的訪談，論述其超過100年的歷史與魅力。

楊燁先生顛覆臺灣溫泉史通論的論述 臺灣的溫泉鄉在日本開始統治後的1896年，由大阪出身的平田源吾於臺北近郊北投開設「天狗庵」溫泉旅館（1901年開設）而展開，是長久以來的通論。但是，最近出現了與此說持不同意見的人，他就是住在北投的鄉土史研究家，楊燁。

「北投最早開設溫泉旅館的其實是松濤園（1896年開設）。平田源吾自己也在他的著作《北投溫泉誌》（1909年）中提到：『其實松濤園是北投溫泉區唯一的旅館。』」 上述關於松濤園的一文，楊燁從文章脈絡推測，平田源吾在開設天狗庵之前，曾於1896年時在北投購入自宅，然後把這個時間記成「天狗庵」的開業時間了 。1898年的《臺灣日日新報》刊登了採訪平田的文章，也沒有「天狗庵」的任何記述，這個旅館名稱在文獻中登場已是1900年以後了。 楊燁於2020年11月所舉辦的「第10屆臺北學：宏觀與微觀下的臺北百年發展」研討會（臺北市立文獻館主辦）上發表此論述，以「臺灣最豪華溫泉文化地景的誕生－－日本時代初期北投溫泉史新考」為題。此發表改寫了北投歷史的一部分。