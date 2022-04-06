我的臺灣研究人生：國會全面改選，改變中的社會氛圍——臺灣的「漩渦選舉」

「萬年國會」的全面改選

我初次在綜合雜誌『世界』上書寫臺灣政治評論之際文章開頭便寫道：「每逢選舉臺灣社會就像是脫了一層皮似地蛻變重生。」在1992年底的立法院選舉過後，那種感覺更加強烈。

撰寫前述文章之際，心中持續意識到，那（1986增額立委選舉）是「黨外」踏出第一步籌組在野黨──民主進步黨──之後的選舉，亦即臺灣史上首次在野黨參與其中的國會選舉。

不過，當時國會仍是「萬年國會」，尚未改選的國民黨議員佔大多數。對此，1992 年底的選舉便是消除「萬年國會」的全面改選。在連載的回想裡亦曾登場的葉榮鐘先生等人，他們從日本殖民統治下的1920年代開始追求的夢想──由臺灣人組成的「臺灣議會」，作為「憲政改革」的初步成果，經過70年後終於實現。

此時我當然出發前往臺灣，進行「選舉走看聽」。該次選舉引發了社會氛圍的變化，而讓人實際有所感受之處，比起現場觀察到的選舉活動，其後衍生的後續事件，毋寧更加深刻。在此憶起之事有二。其一是友人吳密察先生所言：

「那種抗議示威，直到不久之前我們還在進行。」

此次選舉裡，在野黨民進黨以及立法院內被稱作國民黨李登輝派的「集思會」候選人們，集中火力攻擊的目標是當時的行政院長郝柏村。如同以前曾經提到，郝柏村身為國民黨內「非主流派」（反李登輝派）的領袖，擔任行政院長一職（相當於日本首相），象徵著「非主流派」與李登輝之間的妥協。

在當時那場選舉裡，自由主義派學者論政團體「澄社」所編輯的《郝（柏村）語錄》極度暢銷（譯注：此書批判性地編列出郝柏村從政時期備受爭議的諸多言談紀錄）。筆者曾訪問過幾個競選總部，其中一個屬於「集思會」派系的候選人黃主文設於桃園縣的競選總部，訪問之際偶然間恰好遇見候選人回來，因此詢問他在競選活動裡最強調的競選主張為何，當時他只回答一句話：「批評郝柏村」，接著稍作休息，便又急忙回到宣傳車上。





在政黨勢力分佈上，選舉結果稍顯錯綜複雜。從政黨整體實力來看，國民黨佔了大約三分之二的議會席次，如事先預期地大獲全勝，但「集思會」派系的候選人，除了我曾交談過的黃主文之外，全軍覆沒。反而是反李登輝派的「新國民黨連線」派系，席次大幅躍進，成為觀測政局的焦點之一。另一方面，在野黨民進黨獲得50個席次，約相當於立法院總席次的三分之一，民進黨應該可以說是在新的「臺灣議會」裡，首先便確實地鞏固了自己的政治基礎。

雖說延續如此情勢，新年過後，李登輝便展開更換行政院長郝伯村的行動，最終成功地換下了郝柏村。不過在那個過程中，從1月初開始，國民黨中央黨部前，連日出現反對更換郝柏村的外省老兵團體，組成隊伍進行示威抗議。

我想那確實是在選舉過後的1993年3月，於我訪臺之際的事情。如同以往，我與吳密察先生見面聊天時，對於這個示威抗議的場面，他說：「這次的選舉改變了這個社會。老兵們進行的那種示威抗議，直到不久之前我們還在進行。」