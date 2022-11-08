日本的人魚傳說和江戶時代的「人魚木乃伊」熱潮

目前，岡山縣倉敷藝術科學大學正在對縣內寺院收藏的「人魚木乃伊」進行分析研究。據說全國各地都有寺院和神社保存著人魚木乃伊，那麼這次研究會有怎樣的發現呢？全世界都流傳著人魚傳說，在日本，因吃了人魚肉而活到800歲的「八百比丘尼」的故事廣為流傳。本文將從史料和傳說的角度來考察日本人魚形象的變遷。