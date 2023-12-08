從「學校怪談」看孩子們的日常和被割裂的師生關係

在喜歡恐怖靈異故事的孩子們之間，「學校怪談」有著不可動搖的人氣。與之相關的書籍、電影、動漫等都備受歡迎。以「廁所裡的花子」為首，妖魔鬼怪為何常常出現在學校的廁所裡？孩子們又是如何傳播這些恐怖靈異故事的？我們來聽一聽教育社會學專家的看法。

山口縣立大學副教授。生於1981年。主攻教育社會學，研究方向為兒童文化、「學校怪談」的接受情況等。主要論文有「超越孩子的主體性禮贊——『學校怪談』與師生關係」（收錄在新曜社2020年出版的《看待孩子的視角——一種新的兒童社會研究》中）等。

孩子們為什麼喜歡恐怖靈異故事？ 「廁所裡的花子」是自上世紀90年代以來一直名震日本的妖怪。 「我小的時候正是『學校怪談』風靡日本的年代，學校的圖書館裡成排地擺放著相關圖書。」吉岡說，「有一次，同學還叫我和他們一起去廁所裡驗證一下『花子』是否真的存在。除了『花子』，傳聞廁所裡還有全身穿著紫色衣服的『紫婆婆』。當時自己受到驚嚇的記憶，直到現在還留在腦海裡。」 「孩子們為什麼喜歡恐怖靈異故事？在兒童文化研究的領域，像『學校怪談』這樣被視為『低俗』的內容很難成為研究對象。正因為這樣，我的出發點就是想探究這些恐怖靈異故事對於孩子們來說具有怎樣的意義。」 在上世紀90年代風靡一時 吉岡介紹道，1872年日本政府頒佈《學制令》後，全國各地興建近代學校。從那時候開始，恐怖靈異故事就在學校及其周邊的人們中間口耳相傳。到了1990年，民俗學者常光徹的著作《學校怪談》出版發行，自此『學校怪談』成為一個固定的門類。 當時常光徹在國中任教，經常在放學後聽學生們講述他們之間流傳的各種故事，其中聽得最多的就是關於學校的恐怖靈異故事。於是，他將「廁所裡的花子」等故事集結成冊，出版了「學校怪談」童書系列（講談社KK文庫）。次年，蒲蒲蘭社也推出了名稱相同的系列讀物。由此，「學校怪談」成為兒童文學的一種新類型，風靡一時。