Boogie Woogie的時代――笠置靜子與服部良一的挑戰

《酩酊天使》是由黑澤明擔任導演、三船敏郎首次主演的作品。其中在酒館的橋段裡，「Boogie女王」笠置靜子的歌舞，讓人留下強烈的印象。戰後紅極一時的的歌曲《東京Boogie Woogie》，透過啤酒等廣告，如今依舊深植人心。現在讓我們跟著大眾音樂史的研究權威――輪島裕介，一起回顧她與作曲家――服部良一合作，共同刻劃在近代日本演藝歷史當中的成績。

大阪大學研究所人文學研究系教授（音樂學）。1974年生於金澤市。專攻大眾音樂研究、近現代大眾文化史、非洲巴西（Afro-Brazil）音樂研究。主要著作有《被創造出來的「日本之心」神話――以演歌為中心的戰後大眾音樂史》（光文社新書、2010年／第33屆三得利文藝獎）。最新的著作《昭和Boogie Woogie 笠置靜子與服部良一的旋律樂曲》（NHK出版新書、2023年8月）

服部良一：「梅特爾老師」與「道頓堀爵士樂」 服部生於1907年（明治40年）的大阪老街。父親擅長表演浪花曲（日本的一種說唱藝術），母親擅長河內音頭，他們家並不富裕，但有留聲機。服部在小時候，便有樣學樣地唱著浪曲和小歌。 15歲時，擔任在道頓堀的鰻魚飯餐廳組成的少年音樂隊的薩克斯風手，開始了他的演藝生涯。那是1923年（大正12年）的9月1日，也就是關東大地震當天。兩年後，當廣播開始發展，他便加入大阪放送局設立的樂團（之後的大阪愛樂樂團）。當時樂團聘請流亡的烏克蘭人――伊曼紐爾．梅特擔任常任指揮，服部頻繁造訪他在神戶的住處，學習和聲學、管弦樂法、指揮法。

主要收錄服部良一（1907～1993）自選的樂曲（日本古倫美亞） 服部也深深受到名為「道頓堀爵士樂」的街頭爵士樂影響。大正末期時，道頓堀周邊鬧區的「咖啡廳」（當時是指提供洋酒和西餐的酒館）或舞廳，都充滿了爵士樂。行駛在道頓堀川上的屋形船裡，也有負責演奏的爵士樂團。其中由藝妓演奏薩克斯風或單簧管，並踏著舞步的團體「河合舞」，非常地受人歡迎。 到了1927年底，在加強取締之下，大阪市內的舞廳全數停業。舞蹈文化的中心，轉移到兵庫縣尼崎市的阪神國道沿線。服部找來菲律賓的演奏家，組成名為「Ryoichi Hattori and His Manila Red Hat Stompers」的樂團，透過在尼崎的舞廳實際演奏，磨練他的爵士樂的本領。 之後，他跨足樂團和爵士樂團，多方活躍於咖啡廳、舞廳、廣播、舞臺、唱片、電影等領域。 孕育「輕鬆表演劇」文化的大阪 大正末期到昭和初期這段時間，大阪的人口、經濟規模凌駕東京，是日本第一大都市。在這個地方，除了近代以來的演藝生態傳承，同時還形成一種獨立的娛樂演出文化。最具代表性的就是「輕鬆表演劇」（比起故事和臺詞，更重視唱跳的表演秀）。 「流行的開端源於寶塚少女歌劇團，發展到最後，變成能自由自在融入道頓堀周邊的歌舞伎、風月區與寄席的要素，形成和洋折衷的新式演出型態。」（輪島） 「我認為當時東京、大阪、名古屋和博多等地，都孕育出各個都市獨自的音樂和表演文化。笠置服部搭檔是在東京誕生，但他們的才能卻是由大阪平民文化培養，然後開花結果。」 「如果硬要做比較，在東京，是以知識分子為中心，透過進口的樂譜、書籍，或者是唱片，將西洋音樂視為唯一的『正統音樂』，同時傾向盡可能忠實地呈現演奏原貌。就是這些人帶領著所謂的『樂壇』。」 「另一方面，大阪比起忠實呈現，更重視自己有多開心、有趣。比起知識分子或官僚，主導（文化）的人多是富裕的商人，他們擁有本著娛樂性質，將新奇、西式的事物與在地表演『融合』的本錢。不怎麼拘泥『正統性』的風氣興盛。」 笠置和服部都是大阪平民，並未把音樂當成接納西洋文化的一環，接受專門音樂教育，而是靠努力和實踐，學習那些技能。他們不會受到規範束縛，只重視取悅觀眾的實際演出。就是這樣的態度，引領這對搭檔獲得成功。