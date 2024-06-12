日本舉辦首屆撿垃圾世界盃決賽，英國隊奪冠

首屆撿垃圾世界盃「SpoGOMI」近日在東京都澀谷區舉行。通過預選賽的21個國家的代表隊展開了激烈的角逐。最終，英國隊奪冠，東道主日本隊名列第2。

「SpoGOMI」運動源自日本。參賽選手要在規定時間內撿拾垃圾，爭奪積分。11月22日，來自21個國家的代表隊在東京都澀谷區參加了「 SpoGOMI世界盃（撿垃圾世界盃）」。

代表隊3人1組，比賽時間為上午和下午各45分鐘。所有代表隊在澀谷站附近至表參道區域撿拾到的垃圾總重量超過550公斤。榮獲冠軍的是由3名男女組成的英國代表隊，他們一共撿到了83.7公斤垃圾。新潟縣代表隊在贏得競爭最激烈的日本預選賽後，原本有望奪冠，但最終以55.5公斤的戰績屈居第2。



在具有紀念意義的首屆比賽中，英國隊以9046點積分奪得冠軍



各代表隊都有自己的作戰策略，比如，鎖定繁華街道或背街小巷尋找垃圾。圖為在餐飲街「澀谷橫丁」尋找垃圾的義大利代表隊



有代表隊採取的策略是重點收集可以獲得高積分的菸蒂



英國代表隊帶著他們撿到的大量垃圾，抵達此次比賽的終點聯合國大學

一般社團法人Social Sports Initiative是此次大會的主辦單位。2008年，該組織代表理事馬見塚健一提出了以「最環保的運動」為口號的SpoGOMI。其目的是讓人們享受撿垃圾這項運動的同時，提高環保意識。為了在國際上推廣這項運動，2023年2月，主辦單位宣佈將舉辦首屆撿垃圾世界盃。累計共1221支隊伍參加了日本47個都道府縣的區域選拔賽和決勝賽，543支隊伍參加了海外20個國家的預算賽，總共回收了約8.4噸垃圾。

在開幕式上，為舉辦SpoGOMI提供支援的日本財團會長笹川陽平激勵選手們稱：「約8成的海洋垃圾來自陸地。要想解決這個問題，首先應該在垃圾進入難以回收的大海之前將其回收。為了保護海洋母親，期待各位能奮力拼搏，奪取首屆冠軍的桂冠。」



即使辛辛苦苦收集到垃圾，如果不進行準確的垃圾分類，就無法獲得積分。那些來自沒有垃圾分類習慣的國家的選手們，一邊緊盯著垃圾分類手冊，一邊努力進行垃圾分類



每100克的可燃垃圾和不可燃垃圾為10分，玻璃瓶和開罐垃圾為12分，寶特瓶垃圾為25分，菸蒂為150分

各國代表隊拼盡全力到處收集垃圾，但卻陷入苦戰，因為澀谷的垃圾似乎比他們想像的要少。由3名壯漢組成的巴西代表隊失望地表示：「我們鎖定了全球最繁忙的十字路口——澀谷全向十字路口，但那裡很乾淨，我們失算了。」看來，是否在比賽中採取「鎖定區域」「集中撿拾得分高的寶特瓶和菸蒂」等策略是決定勝負的關鍵。

獲得首屆大賽冠軍的英國隊表示：「和英國相比，日本的垃圾很少。這是日本優秀文化的體現。」他們承諾，今後將繼續為培養撿垃圾習慣和推廣這項比賽而努力。據稱，第2屆世界盃將於兩年後舉辦，屆時將有更多國家的代表隊參賽。



從新潟預選賽中勝出的日本代表隊也不熟悉澀谷這塊區域，但他們還是用3年的比賽經驗優勢打出了漂亮的一仗



此次大賽總共收集了548公斤垃圾

採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部