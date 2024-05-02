學生志工在能登半島地震災區中尋找「自己能做的事」（下）：發揮年輕力量的支援

在能登半島地震災區石川縣珠洲市持續進行的復原重建工作中，我們對日本財團志工中心派遣的學生志工進行了深入報導。報導中展現了志工們如何發揮「年輕人的力量」，包括修繕受災房屋和在避難所提供足湯按摩服務等活動。這是系列報導的下篇。

開朗又充滿活力的年輕人才能做到的事情 其實，足湯還具有其他作用。 即使對於不確定的未來感到不安，還是有不少災民有所顧慮而不敢表達自己的想法。當他們將腳浸在溫暖的水中，與活潑的年輕人聊天時，自然放鬆下來，並不自覺地透露真實的感受。這種交流有助於掌握災民的需求，這是政府機關或支持團體的專家難以掌握的資訊。學生們蒐集到的這些當事人的話語，透過志工中心的工作人員轉達給相關機構，進而提供更細緻的支援。

與排隊等候的避難民眾交談也是重要的工作 一位70多歲的女士開心地表示：「年輕人一旦從高中畢業，就會離開珠洲。原本應該在新年假期來訪的孫子們也因為地震而無法見面，能夠跟大學生聊天真是太開心了。」 女學生回到宿舍後回憶：「他們跟我聊的事情中，也包含一些辛苦談，感覺藉此拉近了彼此之間的距離。他們似乎也很樂於聽我的分享。」男學生則雙眼發亮地說：「與初次見面的人握手交談，是非常珍貴的經驗。這讓我的心也感到溫暖。」

對象是非當事人的學生，讓對話會更加熱絡。學生們也非常認真地聆聽經驗者的分享。