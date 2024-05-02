學生志工在能登半島地震災區中尋找「自己能做的事」（下）：發揮年輕力量的支援

學生志工在能登半島地震災區中尋找「自己能做的事」（下）：發揮年輕力量的支援防災
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
（接續上篇）
能登半島的人手十分欠缺
經歷過阪神淡路大地震和東日本大地震後，日本的志工活動、防災意識和捐贈文化逐漸普及。然而，也有人未做好充足準備就前往災區，結果不僅成了負擔，有時還會出現志工過剩的情況，因此也產生了「業餘者勿往災區」的呼籲。
此外，也有人質疑「沒有專業技能的學生等是否能發揮作用？」但川島先生說明：「每個人都是從新手開始，在災區，即便沒有特殊技能，仍有許多地方需要人手。希望大家能積極收集資訊，透過像日本財團志工中心這樣真正理解當地需求的機構，前來這裡，貢獻自己的力量。」
災區確實有需要像學生這樣的年輕志工來幫忙，其中一個典型例子就是在避難所提供的足湯按摩。
足湯能促進血液循環，不僅可以預防感冒、幫助入眠，還能避免在避難所生活常發生的經濟艙症候群等，具有多種效益。包括洗澡環境，避難所的生活並不舒適，此服務在冬天嚴寒的能登地區特別受到歡迎。這次造訪的正院小學，也有很多人表示，「今晚應該能睡得很好」、「有年輕人來訪，避難所也變得開朗許多」，甚至已經搬到臨時住宅的人也紛紛前來。
開朗又充滿活力的年輕人才能做到的事情
其實，足湯還具有其他作用。
即使對於不確定的未來感到不安，還是有不少災民有所顧慮而不敢表達自己的想法。當他們將腳浸在溫暖的水中，與活潑的年輕人聊天時，自然放鬆下來，並不自覺地透露真實的感受。這種交流有助於掌握災民的需求，這是政府機關或支持團體的專家難以掌握的資訊。學生們蒐集到的這些當事人的話語，透過志工中心的工作人員轉達給相關機構，進而提供更細緻的支援。
一位70多歲的女士開心地表示：「年輕人一旦從高中畢業，就會離開珠洲。原本應該在新年假期來訪的孫子們也因為地震而無法見面，能夠跟大學生聊天真是太開心了。」
女學生回到宿舍後回憶：「他們跟我聊的事情中，也包含一些辛苦談，感覺藉此拉近了彼此之間的距離。他們似乎也很樂於聽我的分享。」男學生則雙眼發亮地說：「與初次見面的人握手交談，是非常珍貴的經驗。這讓我的心也感到溫暖。」
每個人一開始都是新手，從中培育出災害支援的專家
最後一個現場工作是在狼煙町的高台住宅，從傾斜的倉庫裡搬運出物品。女性屋主很歡迎地表示：「川島先生告訴我，因為很危險要我不要自己動手搬運物品，所以我一直在等學生們來幫忙。」
由於修復倉庫需時頗長，必須盡量處分掉搬出的物品。然而，災害垃圾需要集中至臨時存放地，居民感激地表示：「災後的垃圾分類方式與以往不同，很難記，而且將重物做分類也相當辛苦。有災害專家和年輕人來幫忙，真的非常感謝。」
學生們邊與屋主確認物品是否需要處分，邊迅速地搬出物品。其中特別大的一件物品是一套年代久遠、厚重的音響設備。
雖然這套音響似乎已被擱置多年，但當70多歲的屋主發現它時，開心地開始調整唱盤，並說：「這是我16、17歲時，存了半年的薪水才買到的。實在捨不得丟棄。」說完，他請學生將其搬至另一棟房子裡。似乎是對屋主的心情有所共鳴，三位女學生小心翼翼地合力搬運著音響。
川島先生在作業結束後表示：「有同學剛開始因為是第一次造訪災區而感到困惑，但是到了快離開時已能獨當一面自發地採取行動。我希望曾經有過這樣經歷的學生，未來能再次回到現場來。」
許多曾在東日本大地震時參與救援的學生志工，由於重建有所進展，因此在就業後逐漸未再參與災區的活動。然而，當能登半島地震發生時，仍有一些人前往災區，運用當時的經驗來提供協助。他們強調：「日本是一個多災的國家，在能登所獲得的經驗，未來肯定能在其他災區發揮作用。」
川島先生本身也不是一開始就是災害援助的專家。多次前往災區後，才逐漸獲得現場的依賴。「我只是做我能做的事，但災民們會高興地說『很感謝』，對我來說這真是非常『有意義』的事，也成為我參與的原動力。」他持續呼籲：「想要對災區有所貢獻的人，我非常希望他們能來到現場。」這是因為他希望能在這些人中培養出未來的接班人。
「我認為志工服務是一種心意的展現」
離開前的最後一晚，學生們為民宿「室屋」的老闆和老闆娘提供足湯按摩。這時大家已能自主協作，有人說「泡足湯時順便按摩肩膀吧」，也有人主動回應「那部分我來負責」。
在進行足湯按摩時，老闆因為不捨即將離開的學生們而流淚。老闆娘一說：「等珠洲的狀況變好後，再來玩喔。」第六小組的成員點頭回應說：「我們一定會再回來的。」
在夜晚的回顧時間，大家分享了自己的感受：「一開始對於是否應該觸碰那些裝滿個人回憶的書籍、相簿、獎狀等物品感到遲疑」「在盡力完成自己能做的事情時，感受到每家每戶都有其獨特的風格和故事」「我覺得做志工最重要的還是心意！」似乎有著永遠說不完的點滴可以分享。
即使活動期間不到1週，透過深思「自己能做的事」及「想要幫忙的事」，並付諸實行，初學者能逐漸變成有經驗者，重複參與者也能晉升為領導者，每個人從中確實地獲得成長。
攝影：Kodera Kei
標題圖片：在避難所提供足湯按摩服務的學生志工