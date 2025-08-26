「Sleng Teng」開發者奧田廣子自Casio榮退：掀起雷鬼音樂界革命的開發者對未來的展望

「Sleng Teng」開發者奧田廣子自Casio榮退：掀起雷鬼音樂界革命的開發者對未來的展望音樂 技術 社會 文化
Casio首位音樂大學畢業的女性開發者
一位熱愛雷鬼音樂，甚至將其作為畢業論文主題的音樂大學畢業生，進入Casio計算機公司（總部位於東京都澀谷區）擔任開發人員。第一台由她負責開發的電子鍵盤，在雷鬼音樂起源地的牙買加，掀起了一波數位革命風潮。彷彿是「將裝著情書的瓶子丟進大海，被遠方異國的心上人所撿起」般的夢幻故事。這段佳話，為奧田廣子於2022年初接受nippon.com專訪時首次對外公開。
奧田女士於7月20日從服務了45年的Casio正式退休。Casio主要業務為計算機和數位手錶，自1980年代開始進軍電子樂器市場，奧田當年以首位女性開發者，也是首位音樂大學畢業生的身分入社。研修訓練結束後，馬上投入產品開發工作，負責編寫電子鍵盤「Casiotone MT-40」之預設音源。
預設音源成為雷鬼的「怪獸節拍」
1985年，牙買加創作歌手韋恩·史密斯（Wayne Smith）活用MT-40，一推出單曲《Under Mi Sleng Teng》便造成轟動，創下亮眼銷售成績。該樂曲所使用的節奏原型正是奧田女士創作的預設音源「rock」。
雷鬼音樂將鼓聲與貝斯構成的節奏稱為「riddim」，不同音樂創作者會使用受歡迎的「riddim」創作各種嶄新風格樂曲。奧田女士創作的節奏取名為「Sleng Teng」，隨著使用該節奏的熱門樂曲陸續問世，在以現場樂隊演奏為主流的雷鬼界亦掀起了一場席捲業界的數位革命。時至今日，已有超過450首樂曲使用「Sleng Teng」，贏得「怪獸節拍」之稱。
長久以來，全世界音樂愛好者間始終流傳著「Sleng Teng是MT-40的預設音源」、「聽說是女性開發者的作品」等傳聞，然而，專注於開發工作的奧田女士從未接受過公開採訪。直至3年半前，當她開始考慮屆齡退休時，甫接受nippon.com專訪，並以多語言形式向全球公開，於國際間掀起一股熱議。
只是個上班族，卻被當成明星要求簽名和握手
―專訪刊出後，獲得什麼樣的迴響呢？
當我看到報導在社群媒體上逐漸發酵，有越來越多人討論，甚至登上Yahoo!熱門新聞第一名時，著實讓我嚇了一跳。後來也接到一些如廣播節目的採訪邀約，但最令我驚訝的是，竟然登上了某家全國性報紙的晚報全版面。我原本就知道當天報紙會刊出我的專訪報導，沒想到竟是全版篇幅，於是趕緊去超商多買幾份，並送了一份給父母。
―國際間的反應如何呢？
自從刊出英語報導後，陸續有BBC（英國廣播公司）和美聯社等國際媒體來採訪，甚至也曾以線上方式參與牙買加電視節目錄影。每當節目公開播出後，總會收到大量來信和詢問，迴響之大完全超乎我的想像。
―不過當時正值疫情期間，是不是不太有自己已成名的感覺？
由於報導引發熱議，那年6月我受邀到美國安納罕（Anaheim）舉辦的年度樂器展「NAMM Show」，於Casio展區發表演說。
現場亦有當地媒體前來採訪，我拿著MT-40走出展間進行拍攝，立刻被一群人尖叫包圍，他們興奮地對我說，「我知道妳」、「那台樂器真的好酷！」，好多人要求合照，場面十分熱鬧。可能因為現場有很多音樂相關人士的關係吧，那時我才第一次感受到「我好像真的變有名了」。
―聽到您分享的小故事，身為一個對海外發送資訊的平台，我們深感榮幸。
我自己反而擔心「40年前的樂器受到這麼大的關注，有可能妨礙到新產品的展示⋯⋯」，於是我立刻躲回展間內（笑）。
最近在一些展覽會場，會遇到國內競爭對手廠商叫住我，「請問是奧田女士嗎？可以跟您握手嗎？」我完全沒想到，區區一個上班族，竟然有被當成明星般要求簽名和握手的一天。
乘載內涵及故事的產品
―回顧Casio的開發者職涯
從開始到結束都非常忙碌（笑），但能夠專注在自己所擅長的領域，持續做產品開發，這是相當難得的事情，能做這份工作我感到很幸福。開發工作是從無到有，進而創造新價值。在許多面向需要做到精益求精，稍有差池便會退後，我認為我非常適合這份工作。
―從無到有的開發過程，與創作樂曲相似嗎？
是的，特別是電子樂器，可以將數位技術結合自己的感性，來創作樂曲。所以開發過程很有趣，這或許也是讓我能長時間堅持開發工作的原因吧。缺乏感性的技術人員，當自己的專業領域荒廢時，往往會陷入困境。
―AI是否會為電子樂器世界帶來影響力呢？
我想未來電子樂器應該只會留下鍵盤，按鍵類和開關類可能會消失吧。現代電子鍵盤約內建500種或700種音色，但其中一定有完全不會使用到、或無法自行找到的，這已經超出人類能夠選擇的範圍了。
不過，只要對AI下指令輸入自己想演奏的音樂，它馬上就能設定出幾乎差不多的音色。只是仍然必須手動輸入指令，但演奏的樂趣不會因此改變，所以我相信擁有良好手感的鍵盤必定會被留存下來。
―果然能夠打動人心很重要對吧
我想我的作品能如此受到大眾青睞，正因為我將音樂融合硬體一起進行創作。雖然電子樂器界有許多知名樂器、眾多優秀技術人員，但能同時包含優質內容的產品並不多見。
我在MT-40內加入我的節奏創作，被牙買加人發現並因此誕生出更多美好的音樂作品。而且，一台定價僅3萬5000日圓，卻能讓錄音作業變得更加容易，透過數位科技加速雷鬼音樂蓬勃發展，真的很棒。我想正因為有這樣的背景，MT-40才會如此受歡迎，而我也因此受到矚目吧。
―感覺最近的日本產品越來越缺乏能產生故事的創作內容
雖然市面上已開發出各種琳瑯滿目的產品，要從中再激發新創意有其難度，不過，我感覺最近的日本產品在內容及故事性方面缺少了些什麼。當然，在開發這條路上，始終有幸運之神眷顧著我。我也非常感謝牙買加民眾，若能對我喜愛的雷鬼樂盡一份心力，那我就很開心了。
未來仍想為美好音樂貢獻心力
―開發者職涯中曾有過後悔的事嗎？
工作太忙，還沒有機會去牙買加（笑）。儘管是半玩笑話，但像這樣一直沒能去成，似乎也滿有趣的。
―請問退休後的計劃
目前沒有特別規劃，不過身為產品開發人員，腦海中仍有許多想法。像是在Casio這樣定位明確、放眼全球市場的公司難以商品化的構想，小規模團隊或許能夠實現。我希望能順利找到志同道合的夥伴，一起將醞釀中的想法付諸實行。
―最後，想要給讀者什麼樣的訊息
音樂真的是很美好。全世界熱情的樂迷給予我如同寶藏般珍貴的回憶，同時我相信，nippon.com的報導能獲得國際新聞獎，也是因為音樂的力量。此外，我也曾有過在低潮時被音樂救贖的經驗。
電子樂器與原聲樂器不同，它可以陪伴那些不太熟悉演奏技巧的人，並將演奏的喜悅傳遞給大家。如同我退休前最後參與的「Music Tapestry」專案，它把音符變成圖畫，也是一種玩音樂的方式。我期盼未來能活用在Casio的經驗，持續以多元方式推動音樂的發展及無限可能。
攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：奧田女士拜訪nippon.com辦公室告知即將退休