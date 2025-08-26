「Sleng Teng」開發者奧田廣子自Casio榮退：掀起雷鬼音樂界革命的開發者對未來的展望

1980年代，Casio推出的平價電子鍵盤，是促進雷鬼音樂興盛的一大功臣。開發者奧田廣子於2022年首次接受媒體專訪，亦首次向世人公開她「在求學時代熱愛雷鬼音樂」的真實面貌，這篇專訪在日本國內外掀起輿論熱議。我們訪問了自Casio榮退的奧田女士，並請她談談專訪公開後的迴響及未來展望。

預設音源成為雷鬼的「怪獸節拍」 1985年，牙買加創作歌手韋恩·史密斯（Wayne Smith）活用MT-40，一推出單曲《Under Mi Sleng Teng》便造成轟動，創下亮眼銷售成績。該樂曲所使用的節奏原型正是奧田女士創作的預設音源「rock」。 雷鬼音樂將鼓聲與貝斯構成的節奏稱為「riddim」，不同音樂創作者會使用受歡迎的「riddim」創作各種嶄新風格樂曲。奧田女士創作的節奏取名為「Sleng Teng」，隨著使用該節奏的熱門樂曲陸續問世，在以現場樂隊演奏為主流的雷鬼界亦掀起了一場席捲業界的數位革命。時至今日，已有超過450首樂曲使用「Sleng Teng」，贏得「怪獸節拍」之稱。 長久以來，全世界音樂愛好者間始終流傳著「Sleng Teng是MT-40的預設音源」、「聽說是女性開發者的作品」等傳聞，然而，專注於開發工作的奧田女士從未接受過公開採訪。直至3年半前，當她開始考慮屆齡退休時，甫接受nippon.com專訪，並以多語言形式向全球公開，於國際間掀起一股熱議。

只是個上班族，卻被當成明星要求簽名和握手 ―專訪刊出後，獲得什麼樣的迴響呢？ 當我看到報導在社群媒體上逐漸發酵，有越來越多人討論，甚至登上Yahoo!熱門新聞第一名時，著實讓我嚇了一跳。後來也接到一些如廣播節目的採訪邀約，但最令我驚訝的是，竟然登上了某家全國性報紙的晚報全版面。我原本就知道當天報紙會刊出我的專訪報導，沒想到竟是全版篇幅，於是趕緊去超商多買幾份，並送了一份給父母。 ―國際間的反應如何呢？ 自從刊出英語報導後，陸續有BBC（英國廣播公司）和美聯社等國際媒體來採訪，甚至也曾以線上方式參與牙買加電視節目錄影。每當節目公開播出後，總會收到大量來信和詢問，迴響之大完全超乎我的想像。 ―不過當時正值疫情期間，是不是不太有自己已成名的感覺？ 由於報導引發熱議，那年6月我受邀到美國安納罕（Anaheim）舉辦的年度樂器展「NAMM Show」，於Casio展區發表演說。 現場亦有當地媒體前來採訪，我拿著MT-40走出展間進行拍攝，立刻被一群人尖叫包圍，他們興奮地對我說，「我知道妳」、「那台樂器真的好酷！」，好多人要求合照，場面十分熱鬧。可能因為現場有很多音樂相關人士的關係吧，那時我才第一次感受到「我好像真的變有名了」。 ―聽到您分享的小故事，身為一個對海外發送資訊的平台，我們深感榮幸。 我自己反而擔心「40年前的樂器受到這麼大的關注，有可能妨礙到新產品的展示⋯⋯」，於是我立刻躲回展間內（笑）。 最近在一些展覽會場，會遇到國內競爭對手廠商叫住我，「請問是奧田女士嗎？可以跟您握手嗎？」我完全沒想到，區區一個上班族，竟然有被當成明星般要求簽名和握手的一天。

奧田女士的專訪報導，讓筆者獲得了「2022國際音樂新聞獎」（International Music Journalism Award 2022）的獎狀

乘載內涵及故事的產品 ―回顧Casio的開發者職涯 從開始到結束都非常忙碌（笑），但能夠專注在自己所擅長的領域，持續做產品開發，這是相當難得的事情，能做這份工作我感到很幸福。開發工作是從無到有，進而創造新價值。在許多面向需要做到精益求精，稍有差池便會退後，我認為我非常適合這份工作。 ―從無到有的開發過程，與創作樂曲相似嗎？ 是的，特別是電子樂器，可以將數位技術結合自己的感性，來創作樂曲。所以開發過程很有趣，這或許也是讓我能長時間堅持開發工作的原因吧。缺乏感性的技術人員，當自己的專業領域荒廢時，往往會陷入困境。 ―AI是否會為電子樂器世界帶來影響力呢？ 我想未來電子樂器應該只會留下鍵盤，按鍵類和開關類可能會消失吧。現代電子鍵盤約內建500種或700種音色，但其中一定有完全不會使用到、或無法自行找到的，這已經超出人類能夠選擇的範圍了。 不過，只要對AI下指令輸入自己想演奏的音樂，它馬上就能設定出幾乎差不多的音色。只是仍然必須手動輸入指令，但演奏的樂趣不會因此改變，所以我相信擁有良好手感的鍵盤必定會被留存下來。 ―果然能夠打動人心很重要對吧 我想我的作品能如此受到大眾青睞，正因為我將音樂融合硬體一起進行創作。雖然電子樂器界有許多知名樂器、眾多優秀技術人員，但能同時包含優質內容的產品並不多見。 我在MT-40內加入我的節奏創作，被牙買加人發現並因此誕生出更多美好的音樂作品。而且，一台定價僅3萬5000日圓，卻能讓錄音作業變得更加容易，透過數位科技加速雷鬼音樂蓬勃發展，真的很棒。我想正因為有這樣的背景，MT-40才會如此受歡迎，而我也因此受到矚目吧。 ―感覺最近的日本產品越來越缺乏能產生故事的創作內容 雖然市面上已開發出各種琳瑯滿目的產品，要從中再激發新創意有其難度，不過，我感覺最近的日本產品在內容及故事性方面缺少了些什麼。當然，在開發這條路上，始終有幸運之神眷顧著我。我也非常感謝牙買加民眾，若能對我喜愛的雷鬼樂盡一份心力，那我就很開心了。

拍攝於nippon.com工作室