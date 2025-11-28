覆面歌手體現出日本文化中的「假面性」－－遮掩的意義

YMO作品中可見的雙重「面具」

帶動1970年代後半興起的全球科技流行音樂（合成器流行音樂）潮流的黃色魔術交響樂團（Yellow Magic Orchestra，簡稱YMO），有一首代表歌曲是〈Behind the Mask〉（1979年）。由英國出身的作詞家克里斯・莫斯德爾填的英文歌詞當中，暗指為了活下去而戴上面具的人類，以及其背後的心靈空洞。藉由混合聲音與樂器聲的聲碼器幫助，將歌手的聲音變得像機器人一樣，賦予歌曲在歌詞與音樂上的雙重「面具」。這首歌經由麥可・傑克森翻唱，在他逝世後才公開的MV中，面具如歌詞所述，成了歌中要角。

在回顧半世紀前，這首以面具為主題的歌曲從日本進軍世界，並博得人氣的現象時，彷彿預言了這種不露臉的「覆面歌手」受人吹捧的現代日本。

「面具性」…和洋的差異

以代言現代年輕人心中不滿的《煩死了》（2020年）而受到矚目的Ado、戴著面具的yama，以及主唱以外的成員都身分成謎的樂團「永遠是深夜有多好。」（永遠深夜）等等，從2010年代後半開始，隱藏身分的覆面歌手陸續在網路上發跡。也有牙醫兼差當歌手，以身分曝光會影響工作為由，從2007年出道開始，就不曾露臉的四人樂團「Gre4N BOYZ」（舊名：GreeeeN）的例子。大家不露臉的理由都不一樣。

嚴格來說，「假面」和「覆面」是不同的意思。美學家吉岡洋表示，英語「mask」主要能翻譯成三個日本語詞：（1）「面具」，西洋、歌德風格；（2）「覆面」，為了特定目的而掩蓋真面目的機能；（3）「（醫療用、作業用）口罩」，比起隱藏，更著重阻隔(*1)。

依照吉岡的解釋，戴著面具「隱藏真面目的歌手」同時具備假面與覆面兩種性質。在日本說到「假面」，會聯想到傳統藝術技能的能面。所謂「宛如能面的表情」指的是「外在」「面容」不顯露表情的模樣。同為傳統藝術技能的文樂也是，操偶師都會戴著黑頭巾(*2)。

能面不會顯現出特定的感情，被稱作「中間表情」，以追求樣式美的演繹者的動作來表現出喜怒哀樂。考慮到西洋所用的面具是在舞會等場合隱藏高貴的身分，享受非日常的調情道具，日本的能面和黑頭巾卻是把感情削減至極致，藉此將表演最大化的手段，兩者在本質上是不同的。

掩蓋長相這種行為的背後有著和洋文化上的差異，在考察從現代的網路發跡，而且不露臉的歌手們的「假面性」和「覆面性」時，也應該牢記這樣的差異。雖然日本流行音樂算是來自歐美的音樂類型，但以代表覆面歌手的Ado為例，筆者想參考日本的傳統文化，思考她不露臉的意義。