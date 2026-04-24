自動航行領先全球！4艘船舶實際商轉——以「日本國家隊」陣容挑戰海運難題

獨步全球的船舶自動化技術

歷經多次無人航行驗證的貨櫃船「御影號」（Mikage），於3月25日順利通過日本國土交通省的船舶檢驗。至此，「MEGURI2040」旗下的4艘實證船已全數取得國內載客及載運一般貨物的資格，獲准在特定條件下無需人力操控，實現相當於「自動駕駛Level 4」等級的商業航行。

航行於日本全國各海域的這4艘船舶，皆由「陸上支援中心」透過衛星網路即時監控，一邊確認海象與航線狀況，一邊提供後援。這座宛如「遠端管制塔」的設施，目前常設於兵庫縣西宮市，並搭配可機動部署的拖車型設施，正式投入監控與支援活動的運作。



全長134.9公尺的定期國內航線貨櫃船「玄武號」。右側拖車為移動式陸上支援中心



自動航行成功克服難度極高的離靠岸作業

3月27日，往返神戶與東京之間的新造貨櫃船「玄武號」（Genbu）停泊於晴海碼頭，向媒體展示由自動航行系統執行的離靠岸作業。隨後更透過線上直播，公開西宮陸上支援中心同時遠端支援「玄武號」，以及正航行於瀨戶內海的渡輪「奧林匹亞夢想瀨戶號」（Olympia Dream Seto）這2艘船舶的實況。

從陸上同步支援多艘商用船舶自動航行的嘗試，據悉在全球尚無前例。談及計畫成果，擔任領航角色的日本財團常務理事海野光行語帶自豪地表示：「日本的造船產業雖然落居中、韓兩國之後，但在自動航行領域，卻已足足領先各國兩個世代週期。」



移動式支援中心內部。雖然空間小巧，卻具備與常設型相同的功能，足以遠端支援各地的自動航行船舶



支援中心發送航線變更程式後，航行中的船舶隨即同步反映



「玄武號」在實際示範航行中穿越東京的彩虹大橋