自動航行領先全球！4艘船舶實際商轉——以「日本國家隊」陣容挑戰海運難題

自動航行領先全球！4艘船舶實際商轉——以「日本國家隊」陣容挑戰海運難題技術 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
獨步全球的船舶自動化技術
歷經多次無人航行驗證的貨櫃船「御影號」（Mikage），於3月25日順利通過日本國土交通省的船舶檢驗。至此，「MEGURI2040」旗下的4艘實證船已全數取得國內載客及載運一般貨物的資格，獲准在特定條件下無需人力操控，實現相當於「自動駕駛Level 4」等級的商業航行。
航行於日本全國各海域的這4艘船舶，皆由「陸上支援中心」透過衛星網路即時監控，一邊確認海象與航線狀況，一邊提供後援。這座宛如「遠端管制塔」的設施，目前常設於兵庫縣西宮市，並搭配可機動部署的拖車型設施，正式投入監控與支援活動的運作。
3月27日，往返神戶與東京之間的新造貨櫃船「玄武號」（Genbu）停泊於晴海碼頭，向媒體展示由自動航行系統執行的離靠岸作業。隨後更透過線上直播，公開西宮陸上支援中心同時遠端支援「玄武號」，以及正航行於瀨戶內海的渡輪「奧林匹亞夢想瀨戶號」（Olympia Dream Seto）這2艘船舶的實況。
從陸上同步支援多艘商用船舶自動航行的嘗試，據悉在全球尚無前例。談及計畫成果，擔任領航角色的日本財團常務理事海野光行語帶自豪地表示：「日本的造船產業雖然落居中、韓兩國之後，但在自動航行領域，卻已足足領先各國兩個世代週期。」
開啟海洋未來的關鍵一步
國內航線海運承擔了日本4成的國內貨物運輸量，乃是攸關國民生活的重要基礎設施。然而，第一線船員高齡化與人力短缺的問題日益嚴峻，解決這些難題正是推動自動航行的主要動機。自動航行一旦進一步落實於社會與產業的運用階段，不僅有助於穩定物流，更可望帶來諸多附加效益，例如：減少占海難事故8成肇因的人為疏失、維持被迫減班或停航的離島航線，進而帶動港灣作業與漁業的自動化。
MEGURI2040啟動至今邁入第6年，已跨越海事、通訊、人工智慧（AI）等產業藩籬，發展為由50餘家企業與團體共同參與的「日本國家隊」協力體制。從驗證實驗階段起，便相繼締造大型船舶自動離靠岸、船舶密集海域無人航行等多項「世界首例」，廣獲國內外上千家媒體報導。此次作為集大成之作，成功展示了同步支援多船自動航行，可說是為海運的未來描繪了清晰的願景。
要實現船舶完全無人化，相關法令的完善同樣不可或缺。根據海野常務理事指出，未來預計「將航行數據分享給國土交通省，作為制定法規的參考基礎，並期盼能進一步運用於國際海事組織（IMO）的公約研擬」。期盼日本的自動航行技術能成為全球的典範案例。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：自上方起順時針依序為自動航行中的貨櫃船「玄武號」、「御影號」、離島航線船「奧林匹亞夢想瀨戶號」、滾裝船（RO-RO）「第2北連丸」。中央為可統合管理所有船舶的陸上支援中心（圖片由日本財團提供）。