「最強等級」的日本世足代表隊仍須增加關注度：足球如何挽回漸行漸遠的「輕度球迷」？

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）將於6月11日至7月19日在北中美洲3國（美國、加拿大、墨西哥）盛大揭幕。日本國家代表隊去年力克巴西、今年再勝英格蘭，被譽為「史上最強」。然而，作為進攻核心的三笘薰（布萊頓）因傷無緣入選，無疑是一大打擊。此外，日本國內對賽事的關注程度亦難稱熱烈，若欲喚回昔日對足球的狂熱，不可或缺的便是在世界盃正賽大放異彩。

日本足球協會亦萌生危機意識，世界盃將登上無線電視 日本足球協會亦萌生危機意識，近來展現出重視日本代表隊賽事於無線電視播出的態度。今年3月，協會與電通針對2027年起為期4年的日本代表隊賽事播映與串流簽訂合約，建立起一套不致遭付費網路串流獨家壟斷的機制。 然而，欲在短期內迅速拉抬關注度，恐非易事。日本代表隊締造歷史性勝利的英格蘭之役，雖由NHK教育台現場直播，家戶收視率（Video Research調查，關東地區）卻僅有2.9%。由於多少受到時差影響，開賽時間為日本時間凌晨3時45分，但賽前報導本就寥寥無幾，一般觀眾並未因這項壯舉而為之振奮。 在公布本屆世界盃代表隊名單的記者會上，總教練森保強調：「我認為，唯有舉國一心，讓更多的日本國民團結起來，共同挑戰世界，與我們並肩作戰，獲勝的可能性才會隨之提高。期盼在邁向世界盃正賽之際，我們能懷抱著號召全日本一同投入的心情，向世界發起挑戰。」 5月31日於東京國立競技場舉行的誓師熱身賽中，日本代表隊面對世界排名第75的冰島，歷經一番苦戰，終場以1比0險勝。此役不僅三笘缺席，連進球功臣南野拓實（摩納哥）亦因傷無法上陣，進攻端不無隱憂。即使如此，球場仍湧入了6萬2212名觀眾，對於世界盃開幕的期待亦隨之升溫。 本屆世界盃全部104場賽事皆將於DAZN進行線上直播，NHK的BS4K頻道亦將以直播與重播形式播出所有比賽。無線電視方面，日本代表隊賽事等重要場次的轉播，預定由NHK綜合台播出34場，日本電視台15場，富士電視台10場。日本代表隊能否在正賽中擊退強敵，為日本喚回對足球的狂熱與亢奮？「SAMURAI BLUE」的征戰，令人拭目以待。 標題圖片：世界盃足球賽誓師熱身賽冰島之役賽後的誓師儀式，合影留念的11位日本代表隊選手，2026年5月31日，東京MUFG球場。（時事）