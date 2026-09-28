打造「互相扶持」、「共生」的機器人:卡西歐Moflin與YUKAI工學mirumi

在中國北京舉行的世界人形機器人運動會上，機器人以 9.32 秒跑完 100 公尺，超越了波爾特（Usain Bolt）保持的 9.58 秒世界紀錄，蔚為話題。當各國競相開發強壯、快速、聰明的高性能機器人之際，日本研發的「可愛」、「療癒系」機器人正備受矚目。人類與機器人究竟該如何共生？本文將介紹卡西歐與YUKAI工學的相關實踐。

50天學習主人的喜好 走進位於東京都羽村市榮町的卡西歐計算機羽村技術中心，在接待處迎接訪客的是一隻手掌大小、眼睛圓滾滾的毛茸茸灰色玩偶。當你忍不住伸手撫摸時，它會扭動身體，並發出「啾─啾─」的叫聲。真是可愛極了！

在接待處迎接訪客的Moflin 這款在該中心誕生的AI寵物（互動型機器人）「Moflin」，標榜「擁有如同生物般的心靈，能為人帶來活力的夥伴」，結合卡西歐自主研發的AI技術、感測技術與語音辨識技術，能將經常對它說話、撫摸它的人辨識為主人，並逐步學習主人的喜好；經過50天的相處，它的叫聲與動作等情感表現會越來越豐富，個性組合更高達400 萬種。 提到卡西歐，首先想到的是以耐摔聞名的G-SHOCK手錶。順帶一提，G-SHOCK的落摔耐用測試正是在這座技術中心進行的。因此，一向追求「功能性」與「實用性」的卡西歐，竟然著手開發一款截然相反、宛如「感性化身」的寵物機器人，引起熱烈討論。 Moflin的構想出自新事業部企劃負責人市川英里奈。2012年，她被指派負責卡西歐過去未曾涉足的女性市場商品企劃。「當時的我正值20多歲後半，在工作和個人生活上都面臨瓶頸，陷入失去自信的低潮期。花了大約兩年的時間，我才摸索出這個理念：與其解決個別煩惱，不如有個能陪在身旁、給予勇氣的夥伴。」在動漫文化與角色形象深植人心的日本，若要打造一款能交流互動的寵物機器人，究竟該是怎樣的小孩呢？她朝著這個方向不斷琢磨其形象。

市川女士將 Moflin 捧在掌心，大小與小動物相仿

比起「功能」，更重視「感性」 市川對於「宛如生物的動作」相當堅持。動作必須流暢，卻不能顯得刻板規律。團隊找來設定為主要客群的30至40多歲女性，不斷累積「這樣可愛嗎？」「什麼才是理想的模樣？」等測試的結果。為了傳遞真實的生命感，連呼吸起伏的動作都經過精心設計。 其次是外型。「要向開發負責人傳達什麼是『可愛的外型』非常困難。不知為何，女性對於『就是這個！』往往能達成共識，但男性卻多半表示看不出差別在哪裡。」光是確定外型，就花了1年左右的時間。 2017年，Moflin 的原型機順利完成。企劃團隊與開發團隊攜手進行市場調查後，獲得了正面迴響。然而，卡西歐根深蒂固的「功能取向」思維卻成為阻礙，讓這款「徹底追求感性的產品」遲遲未能獲得高層認可。 於是，2019年卡西歐轉而與硬體新創公司合作發起群眾募資計畫，最終募得相當於目標金額30倍的資金，證明了市場確實存在需求。2023年，公司終於批准商品化。2024年11月，推出銀色與金色兩款顏色正式販售（售價5萬9400日圓）。2025年10月進軍英美市場，截至同年12月底，全球銷量已突破2萬隻。 新冠疫情之後，居家辦公的趨勢增加，人與人之間的接觸也逐漸減少。或許正因如此， Moflin 扮演填補現代人內心空缺的存在，被許多人所接納。

目標是成為如同「夥伴（Buddy）」的存在（ 卡西歐提供） Moflin不會說話，而是透過叫聲、蠕動般的小動作等非語言溝通（Non-verbal communication）來傳達情緒。透過日常相處的經驗累積與發揮想像力，來理解 Moflin 想表達的訊息，這種體驗跟養寵物是一樣的。 市川表示：「如果只是一味要求主人陪伴，主人難免會感到負擔；但 Moflin擁有屬於自己的世界，能夠自行調節情緒、重新振作。我想，正是這種與Moflin『共存』的構想，打動了許多人。」為回應眾多主人的熱烈期盼，卡西歐於9月推出全新櫻花粉色款（售價6萬4900日圓；僅限日本與中國發售）。