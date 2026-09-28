打造「互相扶持」、「共生」的機器人:卡西歐Moflin與YUKAI工學mirumi

打造「互相扶持」、「共生」的機器人:卡西歐Moflin與YUKAI工學mirumi技術 科學 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
50天學習主人的喜好
走進位於東京都羽村市榮町的卡西歐計算機羽村技術中心，在接待處迎接訪客的是一隻手掌大小、眼睛圓滾滾的毛茸茸灰色玩偶。當你忍不住伸手撫摸時，它會扭動身體，並發出「啾─啾─」的叫聲。真是可愛極了！
這款在該中心誕生的AI寵物（互動型機器人）「Moflin」，標榜「擁有如同生物般的心靈，能為人帶來活力的夥伴」，結合卡西歐自主研發的AI技術、感測技術與語音辨識技術，能將經常對它說話、撫摸它的人辨識為主人，並逐步學習主人的喜好；經過50天的相處，它的叫聲與動作等情感表現會越來越豐富，個性組合更高達400 萬種。
提到卡西歐，首先想到的是以耐摔聞名的G-SHOCK手錶。順帶一提，G-SHOCK的落摔耐用測試正是在這座技術中心進行的。因此，一向追求「功能性」與「實用性」的卡西歐，竟然著手開發一款截然相反、宛如「感性化身」的寵物機器人，引起熱烈討論。
Moflin的構想出自新事業部企劃負責人市川英里奈。2012年，她被指派負責卡西歐過去未曾涉足的女性市場商品企劃。「當時的我正值20多歲後半，在工作和個人生活上都面臨瓶頸，陷入失去自信的低潮期。花了大約兩年的時間，我才摸索出這個理念：與其解決個別煩惱，不如有個能陪在身旁、給予勇氣的夥伴。」在動漫文化與角色形象深植人心的日本，若要打造一款能交流互動的寵物機器人，究竟該是怎樣的小孩呢？她朝著這個方向不斷琢磨其形象。
比起「功能」，更重視「感性」
市川對於「宛如生物的動作」相當堅持。動作必須流暢，卻不能顯得刻板規律。團隊找來設定為主要客群的30至40多歲女性，不斷累積「這樣可愛嗎？」「什麼才是理想的模樣？」等測試的結果。為了傳遞真實的生命感，連呼吸起伏的動作都經過精心設計。
其次是外型。「要向開發負責人傳達什麼是『可愛的外型』非常困難。不知為何，女性對於『就是這個！』往往能達成共識，但男性卻多半表示看不出差別在哪裡。」光是確定外型，就花了1年左右的時間。
2017年，Moflin 的原型機順利完成。企劃團隊與開發團隊攜手進行市場調查後，獲得了正面迴響。然而，卡西歐根深蒂固的「功能取向」思維卻成為阻礙，讓這款「徹底追求感性的產品」遲遲未能獲得高層認可。
於是，2019年卡西歐轉而與硬體新創公司合作發起群眾募資計畫，最終募得相當於目標金額30倍的資金，證明了市場確實存在需求。2023年，公司終於批准商品化。2024年11月，推出銀色與金色兩款顏色正式販售（售價5萬9400日圓）。2025年10月進軍英美市場，截至同年12月底，全球銷量已突破2萬隻。
新冠疫情之後，居家辦公的趨勢增加，人與人之間的接觸也逐漸減少。或許正因如此， Moflin 扮演填補現代人內心空缺的存在，被許多人所接納。
Moflin不會說話，而是透過叫聲、蠕動般的小動作等非語言溝通（Non-verbal communication）來傳達情緒。透過日常相處的經驗累積與發揮想像力，來理解 Moflin 想表達的訊息，這種體驗跟養寵物是一樣的。
市川表示：「如果只是一味要求主人陪伴，主人難免會感到負擔；但 Moflin擁有屬於自己的世界，能夠自行調節情緒、重新振作。我想，正是這種與Moflin『共存』的構想，打動了許多人。」為回應眾多主人的熱烈期盼，卡西歐於9月推出全新櫻花粉色款（售價6萬4900日圓；僅限日本與中國發售）。
宛如電車上與嬰兒四目相交的感覺
曾推出能將熱飲吹涼的貓形機器人「貓舌呼呼」（猫舌ふーふー），以及讓人體驗如同被寵物或嬰兒輕咬手指般觸感的「輕咬啊姆啊姆」（甘噛みハムハム）等獨創商品的YUKAI工學，於今年4月在國内推出了全新商品「mirumi」。
mirumi 是一款大小約14公分、可掛在包包上的吊飾型機器人。聽到聲響時，它會朝聲音來源偷瞄一眼，平時也會隨興東張西望。共有粉紅色、象牙白與灰色三種顏色，售價為1萬9800日圓。
在日本開賣前，mirumi 率先於2025年1月在全球最大的美國消費電子展（CES）亮相。同年12月，透過群眾募資平台Kickstarter，獲得來自全球32個國家與地區、共1870名支持者響應，募得約8000萬日圓資金，並收到3200隻的預購訂單。2026年2月更登上義大利米蘭時裝週，吸引不少名流人士的目光。在日本開賣後，首波3000隻更在短短一週售罄，IG的追蹤人數也突破4萬4000人。
YUKAI工學的企業理念是「透過機器人技術，讓世界變得愉快（YUKAI）」，堅持以「妄想」作為開發商品的起點。執行長青木俊介直言：「如果單純為了解決問題而構思點子，而不是基於個人體驗去思考自己真正想要擁有的東西，無法創造出獨特性。」
mirumi也是從這樣的「妄想」中孕育而生──電車上，被母親抱在懷裡的嬰兒正好奇地四處張望；當他與其他乘客四目交接時，卻又害羞地轉過頭。周遭的人看到這副模樣都覺得幸福，而原本素不相識的乘客之間也相視而笑。如果能透過機器人實現這樣的體驗，那該有多好。
以機器人為媒介，建立人與人的連結
在產品化的過程中，開發團隊運用麥克風與感測器設計出數十種動作模式，實現了如小動物般自然、略帶隨興捉摸不定的行為，同時也極力追求讓人忍不住想伸手撫摸的質感。此外，關鍵在於「眼神交會」，因此特別將眼部固定在骨架上防止位移。同時，對它的耐用性也毫不馬虎，以確保掛在包包上不會脫落遺失。
該公司不僅希望人們在與機器人互動時感到放鬆，更期望以機器人為媒介，在人與人之間建立溫暖的連結。這個嘗試可說是重新定義機器人存在的本質。
「我們製造機器人的最大目的，是希望人類能夠活得更加朝氣蓬勃。Mirumi所傳遞的這份『療癒』理念，未來或許將逐漸擴展至全球的機器人開發領域。」對此，他深具信心。
過去在歐美，布偶機器人多半被定位為兒童玩具；如今受到日本流行文化的影響，成人客群亦持續成長。因此，公司設定目標，要在2026年於全球售出10萬隻mirumi。
日本領銜的人機共生之道
豐橋技術科學大學名譽教授岡田美智男，長年投入「弱機器人」的開發。所謂的弱機器人，是指無法靠自己獨立完成任務的機器人。例如，雖然無法自行撿拾垃圾，卻能透過向周圍的人尋求協助，最終把垃圾撿完的「垃圾桶機器人」；要講述民間故事給孩子聽，卻忘了部分內容，進而引導孩子幫忙補充情節的機器人「說書機器人」（Talking Bones）。
岡田教授認為，透過這類弱機器人，可以創造出人與機器人互相扶持、同時保有自主性的「自立共生」（Convivial）關係。近年來，他也積極向國際社會提倡「人機自立共生學」（Convivial Robotics）的重要性。
「能夠獨立完成任務的強大機器人固然具有高度便利性，但另一方面，也可能使人類受制於機器人，剝奪人們參與其中的餘地與主體性。我所構想的『人機自立共生學』，在於設計一種人與機器人共享『脆弱性』的關係，讓雙方都能激發彼此的主體性與創造力。」
不追求便利性、強壯或速度，而是將重心放在建構人機共生關係上的 Panasonic NICOBO、卡西歐的 Moflin，以及 YUKAI 工學的 mirumi，可說是「人機自立共生學」的典型代表。
當中國與美國競相開發更聰明、更強大的人形機器人之際，社會上也隱約瀰漫著「將來可能會被人形機器人取代」的焦慮感。然而，若能打造出默默陪伴人們、與人建立互相扶持關係的機器人，這或許才是日本的生存之道。
標題圖片：左為 mirumi（YUKAI工學提供），右為 Moflin（卡西歐提供）。