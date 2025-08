《YOUNG MAGAZINE USA》發行：青年漫畫挑戰美國市場──人氣上位漫畫將推出日英連載

發送、網路公開、人氣投票

收錄由國內外皆享譽盛名的作家與新銳作家提供的共計19部作品,題材多元,有科幻、黑暗驚悚、賽博龐克等。有在北美也很受歡迎的《頭文字D》作者重野秀一創作的《Subaru and Subaru/昴與彗星》,還有藉著將青春期心理以鮮明強烈的方式呈現的《惡之華》、《血之轍》等作闖出名號的押見修造創作的《ME AND BOB DYLAN(AND MY FATHER)/我與巴布.狄倫(與父親)》等等,這些新作品都預計刊登。



重野秀一的《Subaru and Subaru/昴與彗星》的場景(講談社提供)



押見修造的《ME AND BOB DYLAN(AND MY FATHER)/我與巴布.狄倫(與父親)》(講談社提供)

紙本雜誌會在8月21日(日本時間22日)於紐約拉開序幕的為期4天的活動「ANIME NYC 2025」會場發送4000本。也預計在同一時期,於美國境內的17間紀伊國屋書店進行發送。網路版會在特設網站和社群平臺上公開。

刊載的其中16部作品會在特設網站上進行投票,並參考X(舊推特)的「讚」數和「分享」數,統計作品受歡迎的程度。前5名的作品會在年底後,於《YOUNG MAGAZINE》本誌與講談社漫畫APP「KMANGA」上,開始日語與英語的連載。

日本漫畫作品中,分屬少年、少女取向的作品,在美國很受青睞。《YOUNG MAGAZINE》總編白木英美表示:「日本的青年漫畫多年來呈現出人生的糾葛、痛苦、對社會的異樣感等『寫實情感』。希望北美的讀者也能透過作品,感受這樣的情感。」

撰文:nippon.com編輯部

標題圖片:預計8月在美國發行的《YOUNG MAGAZINE USA》特別增刊號。封面由《攻殼機動隊》的原作者士郎正宗特別繪製的插畫。(講談社提供)