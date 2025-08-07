HOTEL GRACERY SHINJUKU新宿格拉斯麗飯店，推出哥吉拉主題新客房
Newsfrom Japan觀光旅遊 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
作為新宿歌舞伎町的地標而為人喜愛的巨型哥吉拉頭像裝置，在距地面50公尺的高空俯瞰著這片喧囂熱鬧的娛樂區，設置10年後的今天，它依然氣場十足，給人帶來強大的視覺衝擊力。以這個「舉世聞名的怪獸之王」哥吉拉為主題的HOTEL GRACERY SHINJUKU新宿格拉斯麗飯店（位於新宿東寶大廈的8-30樓，共970間客房），是一家大約9成客人都來自外國的人氣飯店。
踏入飯店，迎接你的是哥吉拉立體透視模型和歷年電影海報；飯店的頂樓，則為遊客提供了融入哥吉拉主題設計的客房，從室內裝飾到房內設備，哥吉拉無處不在。作為世界獨一無二的「哥吉拉主題樂園型飯店」，它受到了特攝迷和愛好「怪獸」的親子家庭的極力推崇。
為紀念開業10週年，飯店於7月1日新推出了「哥吉拉大戰王者基多拉」主題客房。它以特攝工作室為原型，讓你在客房內就能親自操控燈光和音響，以1:50的比例執導並重現兩大怪獸交戰的場面。化身為電影導演的你，一旦沉浸在圖片和影片的拍攝之中，恐會通宵達旦，不舍入睡。
在東京市中心與哥吉拉共度的夜晚，定將成為你旅途中難忘的一幕而銘刻於心底。
費用及預訂等詳細資訊，請參看新宿格拉斯麗飯店官方網站
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
TM & ©TOHO CO.,LTD.