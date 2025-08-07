HOTEL GRACERY SHINJUKU新宿格拉斯麗飯店，推出哥吉拉主題新客房

Newsfrom Japan

作為新宿歌舞伎町的地標而為人喜愛的巨型哥吉拉頭像裝置，在距地面50公尺的高空俯瞰著這片喧囂熱鬧的娛樂區，設置10年後的今天，它依然氣場十足，給人帶來強大的視覺衝擊力。以這個「舉世聞名的怪獸之王」哥吉拉為主題的HOTEL GRACERY SHINJUKU新宿格拉斯麗飯店（位於新宿東寶大廈的8-30樓，共970間客房），是一家大約9成客人都來自外國的人氣飯店。



哥吉拉頭像裝置是新宿格拉斯麗飯店的標識。你可以在8樓的大廳近距離觀賞



大廳裡還陳列著在電影海報製作及影片拍攝時使用過的哥吉拉道具服裝

踏入飯店，迎接你的是哥吉拉立體透視模型和歷年電影海報；飯店的頂樓，則為遊客提供了融入哥吉拉主題設計的客房，從室內裝飾到房內設備，哥吉拉無處不在。作為世界獨一無二的「哥吉拉主題樂園型飯店」，它受到了特攝迷和愛好「怪獸」的親子家庭的極力推崇。

為紀念開業10週年，飯店於7月1日新推出了「哥吉拉大戰王者基多拉」主題客房。它以特攝工作室為原型，讓你在客房內就能親自操控燈光和音響，以1:50的比例執導並重現兩大怪獸交戰的場面。化身為電影導演的你，一旦沉浸在圖片和影片的拍攝之中，恐會通宵達旦，不舍入睡。

在東京市中心與哥吉拉共度的夜晚，定將成為你旅途中難忘的一幕而銘刻於心底。



頂樓的電梯廳和走廊也是清一色的哥吉拉裝飾



新推出的「哥吉拉大戰王者基多拉」主題客房。只需按動開關，裝置物就會發光、咆哮



「哥吉拉」主題客房也僅有1間，粉絲爭相預訂,一房難求。入浴時也能沉浸在哥吉拉電影的世界裡



飯店大廳還出售哥吉拉限定版商品



休息室提供哥吉拉主題的限定飲料和甜點

費用及預訂等詳細資訊，請參看新宿格拉斯麗飯店官方網站

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部

TM & ©TOHO CO.,LTD.