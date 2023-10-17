身為盲聾者的東京大學教授・福島智「活著本身就是一項使命」

盲聾者，是指視覺和聽覺兩者出現障礙的人。提到人類史上最有名的盲聾者，大家都知道是海倫・凱勒（1880-1968年），不過現代日本也有一位足以名留青史的人物――東京大學教授・福島智。他經歷了9歲失明、18歲失聰的磨難，成為世界上首位大學專任教師。專訪中，除了有關盲聾者的溝通方法和收集資料的手段等的基本情況之外，福島教授也分享了他所思考的「活著的意義」。

1962年生於兵庫縣。年幼時期，兩眼接連失明，18歲失聰，變成全盲全聾。83年，考上東京都立大學，是日本第一位接受大學教育的盲聾者。曾任金澤大學副教授等職，2008年起就任東京大學先端科學技術研究中心教授，是世界上第一位盲聾者成為專職的大學教授。並且，擔任全國盲聾者協會理事、世界盲聾者聯盟亞洲區代表（2022年10月止連任5屆）。96年，他與母親令子一同榮獲吉川英治文化獎。03年，受美國《時代雜誌》選為「亞洲英雄」。著作有《盲聾者として生きて》（暫譯《活出盲聾者的人生》）（11年，明石書店）、《ぼくの命は言葉とともにある》（暫譯《我的生命與語言同在》）（15年，致知出版社）等。

曾經是個熱愛音樂的少年 透過指背點字通譯員的中介，與福島教授的對話才得以成立。採訪者一提問，通譯員即時傳到福島的指背上，就能夠立刻聽到福島教授爽朗的應答，時間差比外語口譯的對話還要短，應答如流，完全不會意識到眼前的受訪者活在無聲無光的世界。 福島教授的個性開朗寬容，於是利用這個機會，請教了許多問題。 ―因為教授在發聲上沒有問題，想問您會去唱卡拉OK嗎？ 「我不去卡拉OK，因為一旦沒有回應，就無法判斷音程。如果是還稍微聽得到聲音的聽障者，或許有的人會去唱卡拉OK。但是，我的情形是以前聽得很清楚，知道真正的音樂是什麼，就不想要把歌唱得七零八落。」 ―聽說您在少年時代失去視力之後，對於披頭四、賽門與葛芬柯（Simon & Garfunkel）等的音樂相當著迷。 「我在高中曾經組過樂團，擔任作詞・作曲，自己也會唱歌。即使逐漸喪失聽力之後，當作玩票性質也會偶爾彈個鋼琴，或者是創作一些會場用的曲子。」 ―幾年前，您也曾在活動上與音樂人小室等（KOMURO Hitoshi）一起作曲是嗎。 「當時由我作詞・作曲，他擔任主唱。在這部電影，我問過導演能否使用這首歌，因為是由專業的音樂人所演奏，會衍生出各種權利問題，也需要經費，所以電影裡真奈美同學口中哼唱的，就是那首曲子的其中一段。真的只是輕輕帶過而已，還是覺得有點可惜（笑）。」

在盲校上學的智暗戀同學增田真奈美（吉田美佳子）©THRONE / KARAVAN Pictures 如何接觸網路新聞 對身為學者的福島來說，閱讀就是工作的一部分，想必應該是使用點字書。於是，詢問了關於盲聾者是如何閱讀的問題。 ―您在閱讀時，是使用「漢字點字」嗎？ 「哇，你對這麼冷門的東西還有涉獵啊。」 ―沒有沒有，我是臨時抱佛腳的。 「在日本，基本上是使用普通的6點式點字（假名表記）。但是，到目前為止為盲人設計的漢字點字法可分為兩種：用8點來表記漢字的『漢字點字法』與用6點表記漢字的『6點式漢字』，這兩套都是出色的點字系統，不過因為一些因素和情況，所以到現在都還沒被認定為『正式的點字』。我以前曾經學過8點式的『漢字點字』到一定程度，結果實際使用的還是普通的假名表記點字。讀寫的時候，因為點字和漢字也能夠互換，必要時會使用「漢字詳細讀法」指令來確認是哪一個漢字。」 ―您在小學學到的，用形體來記住漢字的數量應該不多吧？ 「即使腦中無法浮現出漢字形體，但是我知道是什麼意思，還有要在什麼時候使用。廣辭苑也有推出點字檔，是我的愛書之一，經常在查字典。不過，有時不知道簡單的漢字用法，也會向周圍的人詢問。例如，演講時會用到『DAI』是哪一個『DAI』（演台endai＝講台），是「台所」（台所daidokoro＝廚房）的『台』，昨天也出現過類似的情形。」 經教授這麼一說，才知道自己不懂「如何用電腦閱讀點字檔」，因此進一步詢問後，才知道有專門的機器可以把文字檔轉為點字，使用這樣的機器，連上網路，就可以閱讀新聞報導了。也有輸入點字轉換為文字檔的功能，所以可以收發電子郵件。

盲文顯示機「Braille Sense」。點字檔是用6行32格的顯示器（前面的黑色部分）來表示，可以用手指來讀取內容。 「視障者可以利用智慧型手機的朗讀功能來聽，但是對我們盲聾者而言，如果沒有點字輸出就無法理解。這台機器是『盲文顯示機（Braille Sense）』，有點字檔的輸出與輸入功能，可以連接網路。例如我手邊的這一台現在已經放了7000本的點字書，同時轉為文字檔的書也有1000本左右，隨時可以用點字顯示器來閱讀。」 福島教授的研究室是在東京大學的先端科學技術研究中心內，採訪當天（2022年10月28日）剛好要進行避難演練。我們有聽到館內正在廣播，可是教授不就聽不到了嗎？心裡才這麼一想，才知道原來會收到電子郵件通知。 「因為有留學生和聽障生，所以我請校方也要發電子郵件通知。啊，你看，收到通知了，怎麼會出現亂碼呢（笑），我的這台機器無法辨識。有時會有版本的相容性問題，偶爾會不巧遇到這種情形。」 接下來，教授當場進行實際操作，包括「餃子的王將」社長槍擊事件的嫌疑人遭到逮捕、北韓朝日本海發射導彈…等，流暢地朗讀出當天的新聞標題。

福島教授當場示範操作盲文顯示機「Braille Sense」，並大聲朗誦新聞。右為指背點字通譯員的前田惇美女士 ―在教授的年輕時代，這台機器應該還沒被發明吧？ 「我是在81年成為盲聾者，那個時候根本沒有這種機器。身心障礙者有很大部分受惠於科技的輔助，即使身體無法自由活動，透過網路可以和世界連接。這台機器在獲取資訊方面非常有用，但是因為市場很小，所以很貴，我是用研究經費買的，但是一般的障礙者即使有政府補助，自己也必須負擔20萬日圓左右。像這樣，因為身心障礙的關係，出現了各種追加費用。」