東大寺第224代別當 橋村公英：在佛前雙手合十時，忘記恩怨，理解他人

從全球各地來日本參拜奈良大佛的遊客絡繹不絕。本文邀請東大寺別當橋村公英為讀者講解東大寺約1280年的歷史，以及超越宗教藩籬，在佛前雙手合十的意義。

祈禱國泰民安的標誌性佛像 東大寺創建於奈良時代，是一座祈願國泰民安的寺廟。因聖武天皇發願，於752年建成本尊盧舍那佛，這就是世界聞名的奈良大佛。東大寺有兩張「面孔」，它既是接待國內外眾多香客的旅遊勝地，也是舉行佛教儀式修二會等活動的修行道場。橋村公英2022年就任別當（日本佛寺內的職位名稱，為掌管一山寺務之長——譯註），從初代別當良辨算起，是第224代。 橋村公英介紹說：「東大寺長達1280年的歷史，可以說一直與大佛榮辱與共。743年聖武天皇發佈《大佛造立詔書》，大佛最初在紫香樂宮開始建造，遷都平城京後，大佛造像又在平城京東北，即現位址重新開工。749年佛身鑄造完畢，據《東大寺要錄》記載，751年大佛殿竣工，752年舉行了盛大的開光儀式。之後，依次建造了西塔、東塔、講堂和僧舍等殿舍，七堂伽藍逐漸完善。」 當時天花經九州從中國大陸傳入日本並在各地擴散，日本陷入前所未有的混亂之中。在735年和737年的疫情中，以擔任要職的藤原氏為首，眾多貴族殞命。據《續日本紀》記載，聖武天皇下了罪己詔，稱「是我德行有虧，才招此大禍」。天皇頒佈了減免賦稅、發放稻米、出借資金等一系列緊急對策，而賭上國運推動的措施就是建造大佛。他希望借助佛教的力量，讓社會回歸安寧。 「聖武天皇呼籲民眾，『哪怕是帶著一根草、一捧土來，只要有人願意為建造大佛貢獻一份力量，就一起來參與建造吧』。他認為渡過難關的關鍵是國民齊心協力。當時一半左右的人口，即260萬人參與了這項耗時近10年的偉業。僧人行基在日本各地推動挖池建橋等社會事業，德高望重，由他擔當團結百姓之力的重任。我想正因如此，大佛才有可能成為祈願國泰民安的標誌性造像。」（橋村公英）

橋村公英在盧舍那佛前

放眼亞洲的宏偉計畫 開光儀式隆重舉行，以聖武太上天皇和光明皇太后為首，僧侶及官員等1萬多人出席。開光儀式上給大佛開眼的是印度高僧菩提仙那。 「從佛教發祥地印度請來高僧主持開光儀式，不僅富於宗教意味，還出於政治上的考量。當時，包括印度、中國大陸、朝鮮半島在內，佛教已經成為衡量一個國家文化水準的國際標準之一。用現代來類比，就像透過民主主義是否植根於某國，來判斷該國的發展水準一樣。成為佛教信仰扎根的國家，是對外彰顯國富民強的重要因素。大佛佛像不僅是領導和守護國家的標誌，更是向亞洲各國展示日本文化和技術實力的重要外交立場。據《日本書紀》記載，552年，百濟王的使者曾向天皇獻上佛像和佛經。在其200年後的752年舉辦大佛開光儀式這一大法會，也是出於這一考量。當時日本想傳遞的資訊是，我們在全國還建立了國分寺和國分尼寺，短短200年的時間，日本就成為了不亞於中國的佛教國家。」（橋村公英） 萬民參與復興大業 大約400年後，1180年，東大寺捲入源氏和平氏兩大武氏家族爭奪權力的戰爭，大佛受損，大佛殿被燒毀。不過，鐮倉時代的民眾篤信佛法，以淨土宗僧人重源為首，在朝廷、武士以及民眾的協助下，大佛被修復，大佛殿也得以重建。然而1567年，東大寺又被捲入戰國大名的混戰中，大佛殿再次燃起熊熊烈火，大佛的頭部和手臂脫落，上半身在熱浪中融化。此後，大佛以殘損之姿經歷了一百多年的風吹雨打。進入江戶時代，僧人公慶痛心於大佛的衰敗姿態，決定再次重建大佛。 「兩次重建大業中都有很多人自願參與大佛的修繕和大佛殿的重建工作。大佛在戰爭中受損是無可奈何之事。許多人堅信，重建受損的大佛也是功德無量之舉。鐮倉時代重建的大佛殿與天平時代規模相當。現在的大佛殿重建於江戶時代，當時由於物資、財力不足，正面殿寬從88公尺左右縮減到57公尺，但我們依然可以認為，1300年前古人的意願傳承到了21世紀的今天。聖武天皇曾表示，將這一功德不斷回向給世人，便能造就『萬世福業』。正因為各個時代都有許多人繼承了他的遺志，所以我們今天才有可能參拜這尊大佛。」（橋村公英）

現在的大佛殿重建於江戶時代