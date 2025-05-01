アルジェリアパビリオン

2025大阪・関西万博パビリオン紹介

Guideto Japan

悠久の歴史、輝く未来のビジョンを紹介

アフリカ大陸最大の国土と、先住民族ベルベル人に始まる3000年以上の歴史を誇るアルジェリア。内陸部はサハラ砂漠が広がり、旧石器時代の岩絵が残る世界文化遺産タッシリ・ナジェールなどの遺跡が点在。北は地中海に面して、紀元前9世紀のフェニキア人によるカルタゴ建国からローマ帝国、オスマン帝国やフランスなど欧州や西アジアの影響を受けて来た。

ファサードに「アルジェリアの光輝」と掲げたパビリオンは、7つの世界遺産や美しい景観などをアピール。約240万年前の石器や、銀とサンゴをあしらった古代宝飾品の展示は悠久の歴史を物語る。映像展示では、アラビア語で光を意味する「ヌール」という少女がナビゲート。古代文明の遺産をはじめ、医療や教育が行き届いた現代社会、砂漠緑化など未来に向けた活動も紹介する。

セービングゾーン

ナショナルデー：7月10日（木）

取材・文＝内山賢一、ニッポンドットコム編集部

撮影＝黒岩正和（96BOX）、ニッポンドットコム編集部