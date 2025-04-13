2025大阪・関西万博パビリオン紹介：大屋根リングやテーマ館、海外＆国内パビリオンが勢ぞろい
Guideto Japanイベント 国際交流 旅
2025年大阪・関西万博は4月13日から10月13日までの半年間、大阪市此花区の人工島・夢洲で開催される。世界最大の木造建築「大屋根リング」を筆頭とする主要施設やシグネチャーパビリオン、主な海外・国内パビリオンを紹介する。
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2025年大阪・関西万博が、いよいよ開幕！ 158の国・地域、7つの国際機関が参加し、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、それぞれの歴史や文化、最新技術などを展示で紹介しながら、世界が抱える課題解決へ向けて共に考えていく。
美しく斬新な建造物が並ぶ万博会場の中でも、各国が独自設計した「タイプA」の海外パビリオンを中心に、大屋根リングなどの主要施設、万博テーマを体現したシグネチャーパビリオン、国内パビリオンを一挙紹介する。
■主要施設
■シグネチャーパビリオン
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Better Co-Being テーマ：いのちを響き合わせる
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いのちの未来 テーマ：いのちを拡げる
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いのちの遊び場 クラゲ館 テーマ：いのちを高める
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null2（ヌルヌル） テーマ：いのちを磨く
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いのち動的平衡館 テーマ：いのちを知る
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いのちめぐる冒険 テーマ：いのちを育む
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EARTH MART テーマ：いのちをつむぐ
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Dialogue Theater –いのちのあかし– テーマ：いのちを守る
■海外パビリオン
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北欧パビリオン（アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノ
ルウェー、フィンランド）
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アイルランドパビリオン
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アゼルバイジャンパビリオン
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米国パビリオン
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アラブ首長国連邦（UAE）パビリオン
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イタリア&バチカンパビリオン
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インドパビリオン
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インドネシアパビリオン
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ウズベキスタンパビリオン
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英国パビリオン
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欧州連合（EU）パビリオン
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オーストラリアパビリオン
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オーストリアパビリオン
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オマーンパビリオン
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オランダパビリオン
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カタールパビリオン
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カナダパビリオン
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韓国パビリオン
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クウェートパビリオン
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国際赤十字・赤新月運動パビリオン
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国連パビリオン
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コロンビアパビリオン
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サウジアラビアパビリオン
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シンガポールパビリオン
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スイスパビリオン
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スペインパビリオン
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セルビアパビリオン
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タイパビリオン
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チェコパビリオン
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中国パビリオン
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チリパビリオン
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ドイツパビリオン
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トルクメニスタンパビリオン
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トルコパビリオン
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ネパールパビリオン
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バーレーンパビリオン
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バルトパビリオン（ラトビア、リトアニア）
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ハンガリーパビリオン
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フィリピンパビリオン
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フランスパビリオン
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ブルガリアパビリオン
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ベルギーパビリオン
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ポーランドパビリオン
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ポルトガルパビリオン
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マルタパビリオン
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マレーシアパビリオン
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モナコパビリオン
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ヨルダンパビリオン
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ルーマニアパビリオン
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ルクセンブルクパビリオン
■国内パビリオン
＜民間パビリオン＞
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NTTパビリオン
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電力館 可能性のタマゴたち
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住友館
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パナソニックグループパビリオン「ノモの国」
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三菱未来館
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よしもと waraii myraii館
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PASONA NATUREVERSE
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BLUE OCEAN DOME（ブルーオーシャン・ドーム）
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GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
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TECH WORLD
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ガスパビリオン おばけワンダーランド
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飯田グループ×大阪公立大学共同出展館
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ORA外食パビリオン『宴～UTAGE～』
取材・文＝内山賢一、ニッポンドットコム編集部
撮影＝黒岩正和（96BOX）、ニッポンドットコム編集部