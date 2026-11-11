ドライブ旅行の休憩に便利な「道の駅」には、地域の魅力が詰まっている。バイクで1200以上の全駅を回る「道の駅ライダー」の平賀由紀子さんに、鉄道やバスでも利用しやすいスポットを紹介してもらった。

全国1234カ所のネットワーク

地方の一般道では度々、青地に「i」のシンボルマークを掲げた道の駅に遭遇する。高速道路にあるサービスエリア（SA）と混同されやすいが、道の駅はドライバーの休憩所に留まらず、地域振興も目的とする。そのため、郷土の歴史や建築様式、特産品などを反映したユニークな施設が多い。

道の駅は1993年4月に103駅でスタートし、現在では1234駅とどんどん増え続けている。観光案内所やご当地グルメの飲食店、産地直送の食材や物産品の直売所、さらには文化体験も提供する場へと発展した。レンタカー利用が増加傾向にある訪日客にも、日本のローカルカルチャーを肌で感じられるスポットとして注目を集めている。

「旅行者にとっては、その土地ならではの食文化に出会えることが醍醐味」と、道の駅ライダーの平賀由希子さんは語る。「私はご当地ソフトクリームに目がなくて。柑橘系やお茶系といった定番から、すりたてわさびをトッピングした変わり種まであって、旅先の名物を知るきっかけにもなる」とおすすめする。

「道の駅の訪問記念スタンプ集めを目当てに、週末のツーリングを楽しみながら全国制覇した」という達人の平賀さんに、鉄道やバスで旅する人もアクセスしやすく、特色のある駅を紹介してもらった。

バイクで全国の道の駅を巡る平賀さん

【公共交通機関で行けるおすすめ8駅】

道の駅 湘南ちがさき

神奈川県茅ヶ崎市柳島1546-1

マリンレジャーでにぎわう湘南の新たなグルメスポット

2025年7月にオープンした湘南エリア初の道の駅。JR茅ヶ崎駅から路線バスが運行している。「茅ヶ崎市の姉妹都市ホノルルにちなんだハワイアンフードのカフェもあり、モーニングメニューはサーファーに人気」（平賀さん）。

シラスなど茅ヶ崎漁港の海鮮を味わえる食堂をはじめ、地元で有名なレストランやアイスクリーム店が集合。ショップは地元の名産を発信する「チョイス！茅ヶ崎」ブランドを展開し、生鮮食品から新名物の小松菜クラフトビールまで取りそろえる。湘南グルメを満喫できる新スポットだ。

物産品をおしゃれなブランドとして販売

道の駅 福良

兵庫県南あわじ市福良甲1528-4

港に面した観光拠点

淡路島の南部に位置し、神戸三宮から高速バスでアクセスできる。「目の前の福良港からは世界最大級の『鳴門の渦潮』を間近で見られる船が発着し、ハーバービューの足湯や新鮮な海の幸も楽しめる」（平賀さん）。郷土芸能の人形芝居を上演する「淡路人形座」も隣接し、島の文化と自然に満たされる。

うずしおクルーズで鳴門海峡のパノラマビューを堪能できる

渦巻く足湯

淡路島牛乳ソフトクリーム玉ねぎチップス付き

マルシェは海産物が充実

道の駅 うずしお

兵庫県南あわじ市福良丙947-22

渦潮をモチーフにした円形のデザイン

福良でひと休みしたら無料の周遊バスに乗って、淡路島南端の「うずしお」に足を延ばしてほしい。四国に面した展望台では鳴門海峡の絶景を眼下に望む。名物の淡路牛や淡路島玉ねぎを使ったオリジナルグルメが充実。中でも「あわじ島オニオンビーフバーガー」は年間15万個が売れる人気ぶりだ。

ビーフバーガーは厚さ8ミリの玉ねぎカツが主役

玉ねぎのドレッシングやスープはお土産の定番

道の駅 富士吉田

山梨県富士吉田市新屋3-7-3

富士山観光のバスツアー客も多い

富士山の歴史と文化を学べる「ふじさんミュージアム」に隣接。富士山頂の眺望や寒さを体験できる「富士山レーダードーム館」や富士山の伏流水の水くみ場、地ビール醸造レストランを併設する。軽食コーナーでは、コシの強さが特徴の郷土料理「吉田のうどん」も味わえる。

「富士急行・富士山駅発着の周遊バスが停車するので、忍野八海や山中湖などの観光ルートに組み込みやすい」（平賀さん）と立地も良く、個人旅行者におすすめだ。

名物の吉田のうどん

地ビールの販売コーナー

富士山の湧き水が無料でくめる

道の駅 湯西川

栃木県日光市西川478-1

山あいにある旅人の憩いの場

野岩鉄道・湯西川温泉駅に隣接し、東武特急が都内から2時間半余りで直通運転している。秘湯の里の玄関口とあって、源泉掛け流しの温泉を併設する珍しい駅。駐車場には、風光明媚な湯西川ダム湖を遊覧する水陸両用バスも発着する。食堂はダムを模した盛り付けのカレーライスをはじめ、日光の自然の恵みを生かしたメニューが豊富だ。

秋は錦色に包まれる

道の駅 越前たけふ

福井県越前市大屋町38-5-1

珍しい新幹線駅隣接タイプ

北陸新幹線・越前たけふ駅に隣接。食事どころは海鮮料理が充実するほか、郷土料理の越前おろしそばも味わえる。売店は新鮮な海の幸が充実。あまりの破格に感激して、配送せずに新幹線で持ち帰る人も。

香ばしいそばの実をトッピングしたソフトクリーム

鮮魚や総菜は品ぞろえが豊富

名産の越前ズワイガニも新鮮でお買い得

漆の工芸品なども扱う

道の駅 しちのへ

青森県上北郡七戸町荒熊内67-94

馬と絵馬の町をアピールするモニュメント

東北新幹線・七戸十和田駅から徒歩5分。古くから馬産で栄えた地域とあって、馬のオブジェや馬を描いた絵馬が飾られ、レストランでは馬肉料理が人気。売店では特産のニンニク、赤飯を挟んだ南部せんべいなど素朴な味に出会える。

南部せんべいの赤飯サンド

そばを使ったご当地ソフト

絵馬のギャラリー

道の駅 うとろ・シリエトク

北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-8

2005年に世界自然遺産に登録された知床の観光拠点であるウトロ温泉郷にあり、由来となったアイヌ語を冠する。隣接する「知床世界遺産センター」では生息する動物や自然現象を紹介している。サケの漁獲量が日本一の町とあって、サケとイクラの親子丼など地場産の食材にこだわった料理が自慢。雪の季節はレンタカーよりも、女満別空港から網走を経由するバスでのアクセスがおすすめだ。

コケモモのエキスを使用したご当地ソフト

駅内ではパネル展示などで知床を案内

地域の宝を発見

道の駅が支持される背景には、地元の特産品や伝統食を大切にする日本人の気質がある。それらを観光資源とする「一村一品運動」が広まる中で絶好の発信源となり、旅行者が宝探しのように未知の文化と出会える場となった。近年は地域振興の成功モデルとして、国際協力機構（JICA）を通じて東南アジアや中南米にノウハウを提供している。

観光拠点としての役割も増しており、「世界遺産センターがある知床や奄美大島、徳之島（鹿児島県）の道の駅のように、旅先の見どころや風土を知ることも楽しみ」と平賀さんは語る。地域色豊かな駅を巡れば、日本の旅がより魅力的なものになるだろう。

写真＝平賀由希子

文＝ニッポンドットコム編集部