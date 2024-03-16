2024年3月16日、北陸新幹線の金沢―敦賀間が開業。小松、加賀温泉、芦原（あわら）温泉、越前たけふ、敦賀の6つの新幹線駅が新設された。2015年の金沢延伸以降、東京と北陸地方を直結するルートとして定着した同新幹線の路線図、座席、料金を紹介する。
路線
北陸新幹線は1997年10月に高崎―長野間が開業した。それ以来「長野新幹線」と呼ばれてきたが、2015年3月の金沢延伸により、正式名称が使用されることになった。東京―高崎間は上越新幹線と線路を共用。2024年3月から東京―敦賀間を直通運転、富山・石川・福井の北陸3県が新幹線でつながった。
営業主体は、国鉄分割民営化時（1987年4月）の区域分けに沿って、東京―上越妙高間がJR東日本、上越妙高―敦賀間がJR西日本となる。
列車と停車駅
北陸新幹線では、4タイプの列車が運行される。速達タイプ「かがやき」の最も速い列車は、東京―金沢間を2時間25分、東京―敦賀間を3時間8分で結ぶ。
「はくたか」は、長野―敦賀間のほぼ全駅に停車する。シャトルタイプの「つるぎ」は富山・金沢―敦賀間で運行。敦賀駅で大阪方面の特急「サンダーバード」、名古屋方面の特急「しらさぎ」と接続。大阪―富山間、名古屋―富山間の所要時間は、乗り継ぎ時間を含めても従来より短縮される。
かつての長野新幹線にあたる東京―長野間の「あさま」も、運行が継続される。
車両と座席
北陸新幹線は、全列車が「E7系・W7系」で運行される。
先頭1両は最上級座席「グランクラス」専用で、18席が横6列、縦3列（2列＋1列）で配置される。本革のシートには、45度まで傾斜できる電動リクライニング機能のほか、レッグレストや読書灯が付く。「かがやき」では専任アテンダントによる車内サービスが行われ、軽食やドリンク、菓子、アメニティグッズなどが提供される。
グランクラス車両に隣接するグリーン車は、縦2列＋2列の座席。普通車を含めた全座席が電源コンセントを備える。列車内の洋式トイレには洗浄機能付き暖房便座が採用され、車いす対応のトイレと洗面所も設けられる。
「W7系」車両編成
出所：JR西日本「北陸新幹線スペシャルサイト」（2015年3月）
運賃・料金
主な区間の運賃・料金の総額（通常期）
|普通車
（自由席）
|普通車
（指定席）
|グリーン車
|グランクラス
（B）※
|グランクラス
（A）
|東京―長野
|7,810
|8,340
|12,000
|15,150
|17,240
|東京―富山
|12,430
|12,960
|19,420
|23,620
|27,800
|東京―金沢
|13,850
|14,380
|20,840
|25,040
|29,220
|東京―福井
|15,280
|15,810
|23,660
|27,860
|32,040
|東京―敦賀
|15,830
|16,360
|24,210
|28,410
|32,590
（2024年3月現在、単位 : 円）自由席を除き、閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増し
※グランクラス（B）料金は、専任アテンダントによる車内サービスや飲食の提供が行われない列車に適用
（2015年3月14日公開、2024年3月16日更新）
バナー写真：北陸新幹線の「W7系」車両（撮影＝ニッポンドットコム編集部）