2015年3月14日，北陸新幹線長野～金澤路段開業。這裏介紹的是新路段的路線圖、座位和票價。

路線

北陸新幹線的高崎～長野路段於1997年10月通車，之後一直被人們稱為「長野新幹線」，但該線路延伸至金澤並於3月14日投入運行後，啟用了北陸新幹線這個正式名稱。它在東京～高崎區間與上越新幹線共用同一條鐵路，東京至金澤直達運行。

根據1987年4月日本國有鐵路分割民營化時的區域劃分，該線路的運營單位，「東京～上越妙高」路段為JR東日本鐵路公司，「上越妙高～金澤」路段為JR西日本鐵路公司。

車輛和車站

北陸新幹線有4種車輛投入運行。「光輝號」（Kagayaki），只停東京、大宮、長野、富山、金澤5站（一部分也在上野停車），東京至富山最快2小時8分、東京至金澤最快2小時28分即可到達。

和「光輝號」一起最新投入使用的「白鷹號」（Hakutaka），在新開通的路段基本上各站停車，東京至金澤最快2小時50分鐘可到達。

劍號（Tsurugi）以區間車形式來往於富山～金澤路段。為了照顧到與「在來線」特快列車「雷鳥號（Thunderbird）」（大阪～金澤）、「白鷺號（Shirasagi）」（名古屋～金澤）的銜接，還大幅縮短了大阪～富山、名古屋～富山之間包括轉乘在內的全程時間。

此前運行在東京～長野路段的長野新幹線「淺間號（Asama）」將減少車次，繼續運行。

車廂和座位

「光輝號」和「白鷹號」全部採用最新型的「E7系／W7系」車輛運行。

最前頭的第一節是特等車廂（Gran Class），共18個座位，呈橫向6排、縱向3列（2＋1）的布局。真皮躺椅座席，靠背傾斜度可電動調節至45度，並配置了擱腳板和閱讀燈。車廂內有專門的乘務員提供服務，備有簡餐、飲料、零食、洗漱用品、報紙、雜誌等供乘客選用。

與特等車廂鄰接的是商務車廂（Green Car），座席與特等車廂相同，為附帶擱腳板和閱讀燈的電動躺椅，但每排座位為2＋2配置。

普通車廂與「淺間號」使用的「E2系」列車車廂相比，前後排座位的間距加寬了6cm；而且，還首次在新幹線列車的全部座位上都配備了電源插座，大大方便了乘客的使用。

列車上的坐式洗手間，採用了帶有潔淨功能的免治馬桶蓋，還有方便輪椅使用的洗手間和盥洗室。

特等車廂

商務車廂

普通車廂

票價

票價因乘車區間和座位等級的不同而各異，但不存在「光輝號」、「白鷹號」等列車型號不同而產生的差價。

主要區間的票價（非繁忙期）

普通車廂（非指定座席） 普通車廂（指定座席） 商務車廂（Green Car） 特等車廂（Gran Class） 東京～長野 7,680日圓 8,200日圓 10,770日圓 15,910日圓 東京～富山 12,210日圓 12,730日圓 17,360日圓 25,580日圓 東京～金澤 13,600日圓 14,120日圓 18,750日圓 26,970日圓

截至2015年3月

使用日本鐵路通票（Japan Rail Pass）

如果你手上持有JR鐵路公司發售的日本鐵路通票，則可直接乘坐北陸新幹線（持有綠色車廂通票者乘坐商務車廂＜Green Car綠色車廂＞，持有普通車廂通票者乘坐普通車廂），無需另外補票。但如果要乘坐特等車廂（Gran Class），則需補加車費（以東京～金澤區間為例，特急（特快）票6,260日圓，特等車廂票13,370日圓，共19,630日圓）。

北陸新幹線長野至金澤區間開通後，原有鐵路線分離出JR鐵路公司，併入屬於第三部門的鐵路公司運營，因此當你乘坐原有鐵路線列車時，無法使用日本鐵路通票，屆時需另購車票。