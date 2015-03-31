2024年3月16日，北陆新干线金泽至敦贺区间开通运营。新设了小松、加贺温泉、芦原温泉、越前Takefu、敦贺六个车站。2015年北陆新干线延伸至金泽以后，已经作为连接东京和北陆地区的直达路线落地生根，本文将为大家介绍其路线图、座席和票价情况。

路线

1997年10月，北陆新干线高崎至长野区间开通运营。之后一直被称为“长野新干线”，而随着2015年3月延伸至金泽，其正式名称“北陆新干线”开始使用。东京至高崎区间与上越新干线共用线路轨道。2024年3月，东京至敦贺区间开通直达列车，意味着新干线连接起了富山、石川、福井北陆三县。

按照国铁分割民营化时（1987年4月）的区域划分，东京至上越妙高区间的运营主体为JR东日本公司，上越妙高至敦贺区间的运营主体为JR西日本公司。

列车类型与停车站点

北陆新干线上开行四种类型的列车。速达型“光辉号”列车最快，东京至金泽区间单程用时2小时25分钟，东京至敦贺区间用时3小时8分钟。

“白鹰号”列车几乎停靠长野至敦贺区间所有车站。穿梭公交型“剑号”列车在富山至敦贺、金泽至敦贺区间运行，在敦贺站与开往大阪方向的特快“雷鸟号”列车、开往名古屋方向的特快“白鹭号”列车接驳。即使算上换乘时间在内，大阪至富山区间、名古屋至富山区间的用时也都比原来缩短了。

在曾经的“长野新干线”东京至长野区间运行的“浅间号”列车，仍将继续运行。

车厢与座席

北陆新干线所有列车均采用“E7/W7系”电力动车组。

第一节车厢为特等车厢（Gran Class），共设18个座席，采用6排布局模式，每排3个座席（2+1）。真皮座椅具有最大可倾倒45度的电动斜倚功能，并配有脚踏板和阅读照明灯。“光辉号”列车的特等车厢配有专属服务人员提供车内服务，并提供零食、饮料、点心和洗漱用品等。

与特等车厢相邻的商务车厢采用每排2+2座席布局。包括普通车厢在内，全车所有座席均配有电源插孔。厕所采用了带有清洗和加热功能的坐便器，并设有轮椅无障碍多功能厕所和盥洗台。

特等车厢

商务车厢

普通车厢

票价

不同乘车区间和座席的票价不同，但并没有因为“光辉号”和“白鹰号”等列车类型产生的价差。

主要区间的票价金额（平时）

普通车厢（自由座席） 普通车厢（指定座席） 商务车厢 特等车厢（B）※ 特等车厢（A） 东京-长野 7810 8340 12000 15150 17240 东京-富山 12430 12960 19420 23620 27800 东京-金泽 13850 14380 20840 25040 29220 东京-福井 15280 15810 23660 27860 32040 东京-敦贺 15830 16360 24210 28410 32590

（截至2024年3月，单位：日元）除自由座席外，客流淡季优惠200日元，旺季加收200日元，旺季高峰期加收400日元

※特等车厢（B）票价适用于不提供专属服务员车内服务和饮食的车厢

如何使用日本铁路通票

如果持有日本铁路通票（Japan Rail Pass），那么可以直接乘坐北陆新干线所有列车，无需另付费用（商务车通票可乘坐商务车厢，普通车通票可乘坐普通车厢）。但乘坐特等车厢时，则要另付乘车区间的特快费和特等座席费（东京至金泽区间的特快费和特等座席费合计21740日元）。

随着北陆新干线金泽至敦贺区间的开通运营，并行普速列车的经营工作将从JR公司分离出来，成为其他公司运营的线路。因此，使用日本铁路通票将无法乘坐同区间的普速列车，需要另行支付费用。

（2015年3月31日公开，2024年4月23日更新）

标题图片：北陆新干线W7系列车（nippon.com日本网 编辑部）

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