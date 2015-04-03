دخل هوكوريكو شينكانسن الجديد والذي يربط بين ناغانو وكانازاوا الخدمة الفعلية في ١٤ مارس/ آذار. ونحن بدورنا نقدم لكم هنا خريطة للخطوط الجديدة، جنبا إلى جنب مع معلومات عن مختلف الخدمات وأنواع النقل، وقائمة الأسعار.

خريطة المسار

لقد بدأ ناغانو شينكانسن السابق لهوكوريكو شينكانسن الخدمة بين تاكاساكي وناغانو في أكتوبر/ تشرين الأول عام ١٩٩٧. ومع مد الخدمة لكانازاوا في ١٤ مارس/آذار من هذا العام، يتغير اسم الخط ليتماشى مع منطقة هوكوريكو التي يخدمها الآن.

تشارك هذه الخدمة الجديدة قسماً من المسار من طوكيو إلى تاكاساكي مع جويتسو شينكانسن. وعلى الرغم من أنه يعمل مباشرة من طوكيو إلى كانازاوا، والحدود الإدارية المعمول بها منذ خصخصة وتقسيم السكك الحديدية الوطنية في أبريل/ نيسان ١٩٨٧ تعني أن JR الشرق يختص بالقسم من طوكيو إلى محطة جويتسو- ميوكو التي بنيت حديثاً، في حين JR الغرب هو المسؤول عما تبقى من الطريق.

خريطة خط هوكوريكو شينكانسن

الخدمات والوجهات

ويضم هوكوريكو شينكانسن أربع خدمات متميزة. التوقف في المحطات الرئيسية للقطار فئة ”كاغاياكي“ اكسبريس وهي طوكيو، أوميا، ناغانو، توياما، وكانازاوا (جزء منها يتوقف في أوينو) أسرع القطارات تربط طوكيو وتوياما في ساعتين وثماني دقائق فقط ويغطي الامتداد من طوكيو إلى كانازاوا في ساعتين وثمانية وعشرون دقيقة.

ويتوقف قطار هوكوريكو شينكانسن تقريبا في جميع محطات القسم الذي افتتح حديثا في أول ظهور له على الساحة بعد دخوله الخدمة الفعلية، ليأخذ وقتا أكثر بقليل لنقل الركاب بين طوكيو وكانازاوا في ساعتين وخمسون دقيقة.

وقد تم ربط المحطات بين توياما وكانازاوا عن طريق خدمة تسوروغي شاتيل، والتي تهدف بطبيعة الحال إلى ربط محطة كانازاوا مع الركاب الذين ينتقلون من وإلى أوساكا ـ كانازاوا عن طريق قطار ثندر بيرد السريع وناغويا - كانازاوا عن طريق قطار شيراساغي السريع. وحتى بإضافة الوقت التنقل فإن الرحلة بين توياما وكل من ناغويا وأوساكا تم اختصارها إلى حد كبير مقارنة بالمسارات السابقة.

أما قطار "أساما" الذي كان يخدم منذ فترة طويلة بين ناغانو وطوكيو (ناغانو شينكانسن السابق) لا يزال في الخدمة لكن بوتيرة أقل مما سبق.

الفئات والمحطات لهوكوريكو شينكانسن

العربات والمقاعد

ويتكون أسطول عربات قطارات ”كاغاياكي“ و”هاكوتاكا“ واللذان دخلا الخدمة من العربات الجديدة ذات الفئة E7 وW7.

وفي مقدمة القطار تقع العربة التي تتمتع بدرجات عالية من الرفاهية "الدرجة الأولى“ حيث تشمل ١٨ مقعدا بشكل عرضي في ٣ صفوف بواقع مقعد في صف ومقعدين في الصف الآخر، التي تتميز بكونها مقاعد آلية وثيرة ومصنوعة من الجلد، وملحق بكل منها مسند للقدمين ومصباح للقراءة. كما تم تخصيص الوجبات الخفيفة والمشروبات، وكذلك توفير الصحف والمجلات والعديد من العناصر المجانية الأخرى لركاب تلك الدرجة.

ويأتي بعد هذه العربة ”الدرجة الثانية“ والتي تضم صفين من المقاعد المريحة بمعدل مقعدين في كل صف على جانبي الممر الرئيسي. وكما هو الحال بالدرجة الأولى فالمقاعد هنا أيضا تعمل بشكل آلي مع مسند للقدمين ومصباح للقراءة.

أما في الدرجة العادية فالمقاعد بها المزيد من المساحة المخصصة للأقدام تقدر بـ ٦ سم أكثر من القطارات الأخرى التي تخدم على خط طوكيو ـ ناغانو. بالإضافة إلى ذلك، فالهدف الأول الذي تسعى إليه سلسلة الشينكانسن هو تعزيز جميع نواحي الراحة للركاب، لذلك فقد تم تجهيز كل مقعد في كل قطار مع مقبس للطاقة خاص به.

وقد تلقت الحمامات أيضا اهتماما خاصا، حيث أن كل عربة بها المراحيض المزودة بـ ”واشليت“ مع مقاعد دافئة، كما تجهيز القطار أيضا باثنين من الحمامات للمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

الدرجة العادية

معلومات عن الأسعارالقياسية لرحلات القطار من طوكيو

الدرجة العادية

(بدون حجز) الدرجة العادية

(بحجز) الدرجة الثانية الدرجة الأولى طوكيو - ناغانو ٧,٦٨٠ ٨,٢٠٠ ١٠,٧٧٠ ١٥,٩١٠ طوكيو - توياما ١٢,٢١٠ ١٢,٧٣٠ ١٧,٣٦٠ ٢٥,٥٨٠ طوكيو - كانازاوا ١٣,٦٠٠ ١٤,١٢٠ ١٨,٧٥٠ ٢٦,٩٧٠

*الأسعار بالين الياباني

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معلومات عن بطاقة ”تصريح القطارات اليابانية (Japan Rail Pass)“

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ١٣ مارس/آذار ٢٠١٥. الترجمة من الإنكليزية.)