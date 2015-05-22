Новая линия скоростных поездов синкансэн Хокурику, соединяющая Токио с Канадзавой, открылась 14 марта 2015 г. В этой статье мы представим карту маршрутов и расскажем подробнее о ценах и услугах, предоставляемых на этой линии.

Карта маршрута

Линия синкансэн Нагано, сейчас превратившаяся в линию Хокурику, начала перевозки между Такасаки и Нагано в октябре 1997 года. В этом году линия получила новое имя в связи с продолжением её до Канадзавы и началом обслуживания северного региона Хокурику. Часть пути поезда проходят по линии синкансэн Дзёэцу, от Токио до Такасаки. Хотя поезда следуют от Токио прямо до Канадзавы, в связи с разделением Государственной железнодорожной компании в ходе приватизации в апреле 1987 года, компания JR East управляет движением от Токио до недавно построенной станции Дзёэцу-Мёко, а JR West отвечает за движение по остальной части маршрута.

Поезда и направления

На новой линии есть четыре маршрута. Поезд «Кагаяки» останавливается только на главных станциях — Токио, Омия, Нагано, Тояма и Канадзава (иногда и Уэно). Самый быстрый поезд идёт от Токио до Тоямы 2 часа 8 минут, а от Токио до Канадзавы — за 2 часа 28 минут.

Новый поезд «Хакутака» останавливается почти на всех станциях новой части маршрута и идёт от Токио до Канадзавы 2 часа 50 минут.

Между станциями Тояма и Канадзава также ходит шаттл «Цуруги», обслуживающий пассажиров, прибывающих в Канадзаву из Осаки на поезде «Сандабадо» (Thunderbird) и из Нагои на скором поезде «Сирасаги». Даже с учётом времени на пересадку, из Осаки и Нагои до Тоямы пассажиры добираются гораздо быстрее, чем по существовавшему ранее маршруту.

Кроме того, между Нагано и Токио по-прежнему ходят, хотя и реже, чем раньше, поезда «Асама».

Вагоны и места

Все поезда «Кагаяки» и «Хакутака» представляют собой новые модели синкансэнов E7 и W7.

Вагоны «Gran Class» в голове поезда оборудованы просторными автоматическими откидывающимися кожаными сиденьями, оснащёнными подставками для ног и лампами для чтения. Стюардессы вагонов «Gran Class» могут предоставить лёгкую еду и напитки, а также газеты, журналы и другие вещи, которые могут понадобиться в поездке.

Следующие по комфортности — «Green Car» с двойными откидывающимися сиденьями по обе стороны коридора. Как и в вагонах «Gran Class», сиденья автоматические, с подставками для ног и лампами для чтения.

В стандартных вагонах пространство для ног на 6 сантиметров больше, чем в поездах серии E2, использующихся на маршруте «Асама». Кроме того, в вагонах этой модели синкансэна впервые каждое из сидений снабжено электрической розеткой для большего удобства пассажиров.

Туалеты в поезде оборудованы многофункциональными унитазами типа «washlet». В поезде также есть туалеты, приспособленные для людей, использующих инвалидные коляски.

Вагон «Gran Class»

Вагон «Green Car»

Стандартный вагон

Информация о ценах

Стандартные цены на проезд из Токио

Стандартный вагон

(свободные места) Стандартный вагон

(указанные места) «Green Car» «Gran Class» Токио⇔Нагано ¥7 680 ¥8 200 ¥10 770 ¥15 910 Токио⇔Тояма ¥12 210 ¥12 730 ¥17 360 ¥25 580 Токио⇔Канадзава ¥13 600 ¥14 120 ¥18 750 ¥26 970

Использование проездного билета Japan Rail Pass

Туристы, использующие проездной билет Japan Rail Pass (англ.), могут пользоваться линией Хокурику на обычных основаниях без доплаты (в стандартных вагонах со свободными местами). Для проезда в вагонах с указанными местами и «Green Car» требуется регистрация, а для того, чтобы воспользоваться вагонами повышенной комфортности «Gran Class», потребуется доплата.

При путешествии в регион Хокурику следует также иметь в виду, что право проезда по Japan Rail Pass распространяется не на все железнодорожные линии (англ.), примыкающие к линиям JR.

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 13 марта 2015 г.)