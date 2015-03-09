JR представляет новый маршрут скоростных поездов

Новый поезд Хокурику Синкансэн в марте начнёт ходить между Нагано и Канадзавой

Новый маршрут Нагано – Канадзава на линии синкансэн Хокурику открывается 14 марта этого года. Перед открытием журналистов пригласили на пробную поездку 5 февраля. Они проехали в обе стороны на новом поезде серии W7 компании JR West, созданном для этого маршрута.

Поезд почти бесшумно выехал со станции Канадзава в 9:56 утра и плавно покатил по рельсам, постепенно ускоряясь. Через восемь минут, когда поезд прошел первый туннель, он уже мчался вперед, едва покачиваясь, на максимальной скорости 260 километров в час.

До первой остановки в пути, станции Тояма, поезд доехал за 25 минут.

Живописная поездка

По сравнению с другими участками недавно построенной дороги, которая, по данным компании JR West, на 40% состоит из туннелей, маршрут в префектуре Тояма проходит в основном по открытой местности, открывая перед путешественниками великолепные сельские виды. А зимой можно даже полюбоваться снежными вершинами хребта Татэяма.

Туннели являются неотъемлемой частью маршрута, так как он пересекает предгорья хребта Татэяма и проходит через область Оясирадзу в префектуре Ниигата, известной туристам своими опасными скалистыми пиками и отвесными скалами. Однако, миновав её, путешественники смогут любоваться панорамой Японского моря в районе станции Итоигава.

После Итоигавы поезд опять проходит череду туннелей, объезжая гору Мёко. А когда дорога уходит дальше от моря, пассажиры, путешествующие в зимние месяцы, могут увидеть знаменитую «снежную страну» Дзёэцу.

Пройдя последний туннель, поезд въезжает в префектуру Нагано. Вся поездка от станции Канадзава до Нагано заняла 1 час 34 минуты.

Японский взгляд на будущее

В октябре 1997 года, перед открытием Зимних Олимпийских игр в Нагано в феврале 1998 года, линия Нагано, которая сейчас получила название Хокурику, начала перевозить пассажиров между Такасаки и Нагано. Изменение названия связано с удлинением маршрута до Канадзавы, в направлении области Хокурику. Новый маршрут частично идёт по маршруту Дзёэцу, и хотя он идёт от Токио прямо до Канадзавы, административные границы, установленные со времени приватизации и раздела старых японских национальных железных дорог в апреле 1987 года, означают, что участок от Токио до недавно построенной станции Дзёэцу-Мёко находится под юрисдикцией JR East, в то время как оставшийся отрезок пути эксплуатирует JR West. Поэтому линия Хокурику будет управляться двумя компаниями, со сменой машиниста и обслуживающего персонала на станции Нагано.

Новый поезд W7, на котором ехали журналисты во время пробной поездки, был разработан компаниями JR East и JR West, а дизайн создавался под руководством дизайнера Окуямы Киёюки, более известным как Окуяма Кэн. Он прославился тем, что стал первым иностранцем, которому доверили дизайн автомобилей известного итальянского производителя спортивных машин «Феррари».

Целью дизайнера было объединение традиционных японских представлений о красоте с элегантностью современных технологий. Корпус поезда цвета слоновой кости украшен яркими синими полосами, символизирующими небо Хокурику, и золотисто-медными, напоминающими об искусстве мастеров медных дел и дамаскинажа (насечек на металле другим металлом) – ремёслах, процветавших в местах, через которые пролегает маршрут.

Дизайн стен, сидений, и других элементов внутренней отделки вагонов отражает различные аспекты жизни региона Хокурику. «Мы хотели передать атмосферу этого региона, – говорит Танака Норикадзу, возглавляющий подразделение JR West, ответственное за оформление вагонов. – Для этого мы декорировали поезда узорами и в цветовой гамме, связанными с традициями Канадзавы, Тоямы и Такаоки».