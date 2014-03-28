Горная цепь Татэяма привлекает туристов из многих стран. Здесь со времён последнего ледникового периода живут тундряные куропатки, и восхождение в этот край древней природы приносит незабываемые впечатления. Фотограф-натуралист Янаги Акинобу постарался отобразить красоту разных времён года в этих горах.

Детство возле Татэямы

Я вырос в Тояме, и Татэяма занимает особое место в моей жизни. Я любовался её суровой красотой в ясные дни, когда её видно из города, а в школьные годы мы ходили туда на экскурсии. После окончания фотошколы я некоторое время жил и работал в студии в горах, участвовал в процессе создания художественных фотографий.

В центральной части Японского архипелага есть три горных хребта, тянущихся с севера на юг. Это Хида, Кисо и Акаиси, также известные как Северные, Центральные и Южные японские Альпы. Название Татэяма относится не к одной горе, а обозначает горную цепь, расположенную на северо-западном крае Северных Альп. Посередине находится Ояма (3003 м), к северу от неё Оонандзияма (3015 м), к югу — Дзёдосан (2831 м), и рядом с ними другие горы высотой около 3000 метров — Цуругидакэ (2999 м), Якусидакэ (2926 м).

Очарование белого безмолвия

Горная дорога Татэяма-Куробэ открывается каждый год в середине апреля, и автобусы едут между двадцатиметровыми стенами снега. С момента открытия дороги и до начала июня одна полоса дороги на 500-метровом участке открыта для пешеходов, чтобы дать людям возможность лучше оценить величину этих стен. В последнее время эти места привлекают всё большее количество иностранных туристов

Татэяма наиболее прекрасна, когда она укрыта снегом в середине зимы. Дара речи лишается тот, кто впервые видит этот безмолвный белый мир, простирающийся, покуда хватит глаз. В ясную погоду голубизна неба по-особенному оттеняет серебряную поверхность гор, и возникает фантастическое чувство, будто попадаешь в мир, который не менялся много тысяч лет.

На Татэяме идут одни из сильнейших снегопадов в мире. Зимой холодные воздушные массы из Сибири движутся на юг через Японское море и вбирают большое количество водяного пара, благодаря чему формируются снеговые облака. Эти облака натыкаются на цепь Татэяма, что и приводит к снегопадам. Снег накапливается в горах, и в долинах между гор его слой может достигать 20 метров и более.

На Татэяме недавно были обнаружены три самых южных ледника в северном полушарии. Говорят, что формирование ледников в таких низких широтах (36°с. ш.) происходит из-за обильных снегопадов.

На третьем и четвёртом десятке я фотографировал природу Аляски и Гренландии, а после сорока всерьёз обратился к съёмкам Татэямы. Я занимаюсь этим уже более 20 лет, но каждый год она выглядит по-новому и продолжает удивлять своей красотой.

Фотографии и текст Янаги Акинобу

Плато Муродо в лунном свете (апрель)

Северный склон горной цепи Татэяма (апрель)

Восход солнца над плато Мидагахара (май)

Самцы тундряной куропатки соперничают за территорию (апрель)

Гейзер в долине Дзигокудани (апрель)

Болотные травы на равнине Тэнгудайра на фоне Татэямы (июль)

Рассвет над озером Микуригаикэ (июль)

Снега на горной цепи Татэяма (август)

Тундряные куропатки с птенцами в летнем оперении (июль)

Болота равнины Мидагахара (июль)

Снег на равнине Райтёдзава (июль)

Осенний лес на равнине Тамбодайра (октябрь)

Мир, погружённый в лазурь после заката (ноябрь)

Горная цепь Татэяма зимой (ноябрь)

Природные скульптуры, созданные снегом и ветром (ноябрь)

Тундряная куропатка, отдыхающая в снегу (ноябрь)